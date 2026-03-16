Biedronka rusza z ogromną promocją. Produkty nawet 70 proc. taniej i akcja 1+1 gratis
W Biedronce ruszyła duża akcja promocyjna, która może przyciągnąć wielu klientów do sklepów. Sieć przygotowała liczne rabaty na kosmetyki i produkty codziennego użytku. W niektórych przypadkach ceny spadają nawet o 70 procent, a przy wielu produktach obowiązuje promocja „1+1 gratis”.
Duże rabaty na kosmetyki
Promocja obejmuje szeroką gamę kosmetyków znanych marek. Klienci mogą kupić produkty do pielęgnacji włosów Garnier i Elseve z rabatem sięgającym 70 procent na drugi produkt.
Z kolei przy zakupie kosmetyków Niuqi drugi produkt jest tańszy o 60 procent. W wielu przypadkach można dowolnie łączyć produkty objęte promocją.
To jednak nie wszystko. Biedronka przygotowała także ofertę dla osób szukających tańszych kosmetyków do makijażu i pielęgnacji twarzy.
Drugi produkt nawet za 1 zł
W promocji znalazły się również kosmetyki Eveline oraz Bell. W ich przypadku drugi produkt można kupić za symboliczną złotówkę.
Oferta dotyczy wybranych produktów i pozwala znacząco obniżyć koszt zakupów. Klienci mogą łączyć różne kosmetyki w ramach tej samej promocji.
Akcja „1+1 gratis” na popularne marki
Sieć przygotowała także promocję typu „1+1 gratis”. Oznacza to, że przy zakupie jednego produktu drugi można otrzymać bez dodatkowej opłaty.
Oferta obejmuje między innymi:
• produkty Sensodyne
• antyperspiranty Dove
• kosmetyki Axe
• maszynki do golenia Wilkinson
W wielu przypadkach obowiązuje możliwość mieszania różnych produktów w ramach promocji.
Trzeba jednak pamiętać o limitach. Zazwyczaj wynoszą one cztery sztuki dziennie na kartę Moja Biedronka, co oznacza maksymalnie dwa darmowe produkty.
Promocja tylko przez kilka dni
Oferta obowiązuje od poniedziałku 16 marca do soboty 21 marca. Warto jednak pamiętać, że część produktów może szybko zniknąć z półek, ponieważ promocje cieszą się dużym zainteresowaniem klientów.
W przypadku wielu akcji promocyjnych obowiązuje także zasada dostępności do wyczerpania zapasów.
Co to oznacza dla klientów
Tak duże rabaty mogą być okazją do tańszych zakupów produktów, które i tak regularnie trafiają do koszyka wielu osób. Promocje typu „1+1 gratis” oraz drugi produkt za 1 zł pozwalają znacznie obniżyć koszt zakupów, szczególnie przy większym zapasie kosmetyków.
Osoby planujące zakupy powinny jednak pamiętać o limitach i o tym, że promocje są dostępne tylko przez kilka dni.
