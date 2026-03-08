Biedronka rusza z potężną promocją. 50 proc. zwrotu na kartę Moja Biedronka, ale trzeba spełnić jeden warunek

8 marca 2026 17:33 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Sieć Biedronka ogłosiła nową akcję promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów do sklepów. W dniach od 9 do 11 marca wybrane produkty będzie można kupić z ogromnym rabatem. Sieć oferuje aż 50 proc. zwrotu wartości zakupów, jednak tylko dla osób korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja obejmuje między innymi popularne środki czystości oraz produkty spożywcze.

50 proc. zwrotu na produkty marki Ariel

Jedną z najgłośniejszych promocji jest akcja dotycząca detergentów Ariel. Klienci, którzy kupią dowolne produkty tej marki i zeskanują kartę Moja Biedronka lub aplikację, otrzymają zwrot 50 proc. wartości zakupów.

Zwrot trafi na konto w programie lojalnościowym sieci.

Warto jednak pamiętać o ograniczeniach. Według informacji z gazetki promocyjnej:

  • promocja obowiązuje od 9 do 11 marca,

  • maksymalnie można skorzystać z niej przy zakupie dwóch opakowań,

  • zwrot trafia na konto Moja Biedronka i można go wykorzystać przy kolejnych zakupach.

To oznacza, że część wydanych pieniędzy wróci do klienta w formie rabatu na następne wizyty w sklepie.

Promocja także na łososia

W gazetce pojawiła się również oferta dla osób kupujących produkty spożywcze. W promocji znalazł się świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero.

Cena została ustalona na 79,90 zł za kilogram, a część wydanej kwoty można odzyskać dzięki promocji powiązanej z kartą lojalnościową. Według informacji w gazetce maksymalny zwrot może wynieść do 39,95 zł.

Sieć wprowadziła również limit zakupów – maksymalnie 2 kg produktu na kartę Moja Biedronka.

Popularna kawa w niższej cenie

W promocji znalazła się także kawa ziarnista Lavazza Qualità Oro 500 g.

Jej cena w ofercie promocyjnej wynosi 69,99 zł, a przy zakupie z kartą Moja Biedronka część wydanych pieniędzy również można odzyskać w formie zwrotu na konto lojalnościowe. Maksymalna wartość zwrotu wynosi do 35 zł.

Oferta obejmuje maksymalnie dwa opakowania na kartę.

Co to oznacza dla klientów

Promocja obowiązuje tylko przez trzy dni i wymaga skorzystania z programu lojalnościowego Biedronki. Bez zeskanowania karty lub aplikacji klienci nie otrzymają zwrotu pieniędzy.

Dla wielu osób to okazja do tańszych zakupów popularnych produktów, jednak trzeba pamiętać o limitach i zasadach akcji. Sieć wyraźnie podkreśla, że liczba produktów objętych promocją na jedną kartę jest ograniczona.

Klienci, którzy planują skorzystać z oferty, powinni więc dokładnie sprawdzić szczegóły promocji w gazetce i aplikacji sklepu.

