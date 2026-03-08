Biedronka rusza z potężną promocją. 50 proc. zwrotu na kartę Moja Biedronka, ale trzeba spełnić jeden warunek
Sieć Biedronka ogłosiła nową akcję promocyjną, która może przyciągnąć tłumy klientów do sklepów. W dniach od 9 do 11 marca wybrane produkty będzie można kupić z ogromnym rabatem. Sieć oferuje aż 50 proc. zwrotu wartości zakupów, jednak tylko dla osób korzystających z karty lub aplikacji Moja Biedronka.
Promocja obejmuje między innymi popularne środki czystości oraz produkty spożywcze.
50 proc. zwrotu na produkty marki Ariel
Jedną z najgłośniejszych promocji jest akcja dotycząca detergentów Ariel. Klienci, którzy kupią dowolne produkty tej marki i zeskanują kartę Moja Biedronka lub aplikację, otrzymają zwrot 50 proc. wartości zakupów.
Zwrot trafi na konto w programie lojalnościowym sieci.
Warto jednak pamiętać o ograniczeniach. Według informacji z gazetki promocyjnej:
-
promocja obowiązuje od 9 do 11 marca,
-
maksymalnie można skorzystać z niej przy zakupie dwóch opakowań,
-
zwrot trafia na konto Moja Biedronka i można go wykorzystać przy kolejnych zakupach.
To oznacza, że część wydanych pieniędzy wróci do klienta w formie rabatu na następne wizyty w sklepie.
Promocja także na łososia
W gazetce pojawiła się również oferta dla osób kupujących produkty spożywcze. W promocji znalazł się świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero.
Cena została ustalona na 79,90 zł za kilogram, a część wydanej kwoty można odzyskać dzięki promocji powiązanej z kartą lojalnościową. Według informacji w gazetce maksymalny zwrot może wynieść do 39,95 zł.
Sieć wprowadziła również limit zakupów – maksymalnie 2 kg produktu na kartę Moja Biedronka.
Popularna kawa w niższej cenie
W promocji znalazła się także kawa ziarnista Lavazza Qualità Oro 500 g.
Jej cena w ofercie promocyjnej wynosi 69,99 zł, a przy zakupie z kartą Moja Biedronka część wydanych pieniędzy również można odzyskać w formie zwrotu na konto lojalnościowe. Maksymalna wartość zwrotu wynosi do 35 zł.
Oferta obejmuje maksymalnie dwa opakowania na kartę.
Co to oznacza dla klientów
Promocja obowiązuje tylko przez trzy dni i wymaga skorzystania z programu lojalnościowego Biedronki. Bez zeskanowania karty lub aplikacji klienci nie otrzymają zwrotu pieniędzy.
Dla wielu osób to okazja do tańszych zakupów popularnych produktów, jednak trzeba pamiętać o limitach i zasadach akcji. Sieć wyraźnie podkreśla, że liczba produktów objętych promocją na jedną kartę jest ograniczona.
Klienci, którzy planują skorzystać z oferty, powinni więc dokładnie sprawdzić szczegóły promocji w gazetce i aplikacji sklepu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.