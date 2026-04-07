Biedronka rusza z promocjami po świętach. Gratisy i duże rabaty przyciągną tłumy
Po świątecznej przerwie sieci handlowe ruszają z mocnymi ofertami, ale to właśnie Biedronka może przyciągnąć największą uwagę klientów. Od wtorku 7 kwietnia startuje akcja pełna promocji typu „gratis”, które wyraźnie obniżają rachunki przy kasie.
Promocje, które robią różnicę
Największe zainteresowanie budzą oferty, w których można realnie zyskać dodatkowy produkt bez dopłaty. Przykład? Płyny do płukania Silan – tutaj obowiązuje zasada 1+1 gratis. W praktyce oznacza to, że za dwie sztuki zapłacimy 10,99 zł za każdą.
Podobny mechanizm pojawia się w innych kategoriach. Klienci mogą liczyć na promocję „drugi produkt za 1 zł” przy olejach spożywczych. Dotyczy to m.in. oleju słonecznikowego, rzepakowego czy oliwy z oliwek.
Nie tylko chemia i spożywka
Promocje obejmują także produkty codziennego użytku. Kawa Lavazza Oro dostępna jest w obniżonej cenie przy zakupie dwóch opakowań. To oferta, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy na zapas.
Z kolei właściciele zwierząt powinni zwrócić uwagę na karmę dla psów. Tutaj obowiązuje promocja 3+3 gratis, co w praktyce oznacza połowę ceny przy większym zakupie.
Limity i warunki – warto je sprawdzić
Jak to zwykle bywa przy takich akcjach, obowiązują limity zakupów. W większości przypadków promocje są dostępne z kartą Moja Biedronka lub w aplikacji.
To ważne, bo bez aktywnej karty ceny mogą być wyraźnie wyższe. Warto też pamiętać, że liczba produktów objętych rabatem jest ograniczona dziennie.
Po świętach wiele osób uzupełnia zapasy. Taka oferta trafia więc idealnie w moment, gdy domowe półki zaczynają się opróżniać.
Najwięcej zyskają ci, którzy planują zakupy z wyprzedzeniem i kupują większe ilości. W przypadku promocji typu „gratis” różnica w cenie potrafi być naprawdę odczuwalna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.