Biedronka rusza z promocjami po świętach. Gratisy i duże rabaty przyciągną tłumy

7 kwietnia 2026 15:04 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Po świątecznej przerwie sieci handlowe ruszają z mocnymi ofertami, ale to właśnie Biedronka może przyciągnąć największą uwagę klientów. Od wtorku 7 kwietnia startuje akcja pełna promocji typu „gratis”, które wyraźnie obniżają rachunki przy kasie.

Promocje, które robią różnicę

Największe zainteresowanie budzą oferty, w których można realnie zyskać dodatkowy produkt bez dopłaty. Przykład? Płyny do płukania Silan – tutaj obowiązuje zasada 1+1 gratis. W praktyce oznacza to, że za dwie sztuki zapłacimy 10,99 zł za każdą.

Podobny mechanizm pojawia się w innych kategoriach. Klienci mogą liczyć na promocję „drugi produkt za 1 zł” przy olejach spożywczych. Dotyczy to m.in. oleju słonecznikowego, rzepakowego czy oliwy z oliwek.

Nie tylko chemia i spożywka

Promocje obejmują także produkty codziennego użytku. Kawa Lavazza Oro dostępna jest w obniżonej cenie przy zakupie dwóch opakowań. To oferta, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy na zapas.

Z kolei właściciele zwierząt powinni zwrócić uwagę na karmę dla psów. Tutaj obowiązuje promocja 3+3 gratis, co w praktyce oznacza połowę ceny przy większym zakupie.

Limity i warunki – warto je sprawdzić

Jak to zwykle bywa przy takich akcjach, obowiązują limity zakupów. W większości przypadków promocje są dostępne z kartą Moja Biedronka lub w aplikacji.

To ważne, bo bez aktywnej karty ceny mogą być wyraźnie wyższe. Warto też pamiętać, że liczba produktów objętych rabatem jest ograniczona dziennie.

Po świętach wiele osób uzupełnia zapasy. Taka oferta trafia więc idealnie w moment, gdy domowe półki zaczynają się opróżniać.

Najwięcej zyskają ci, którzy planują zakupy z wyprzedzeniem i kupują większe ilości. W przypadku promocji typu „gratis” różnica w cenie potrafi być naprawdę odczuwalna.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

