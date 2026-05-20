Biedronka rusza z wielką wyprzedażą elektroniki. Klienci już polują na gadżety za kilkanaście złotych
Biedronka zaskoczyła nową ofertą, która może wywołać prawdziwy szturm na sklepy. W najnowszej gazetce pojawiły się dziesiątki elektronicznych gadżetów, zabawek i urządzeń w mocno obniżonych cenach. Wiele produktów kosztuje mniej niż 20 zł, a część może szybko zniknąć z półek przed Dniem Dziecka.
Tania elektronika wraca do Biedronki
Choć sieć kojarzy się głównie z zakupami spożywczymi, regularnie pojawiają się tam także akcesoria elektroniczne i gadżety do domu. Tym razem sklep postawił przede wszystkim na prezenty dla dzieci oraz prostą elektronikę do codziennego użytku.
Klienci znajdą w ofercie między innymi zegarki elektroniczne, mini projektory, tablety graficzne LCD, budziki z podświetleniem czy małe konsole retro z wbudowanymi grami. Ceny wielu produktów zaczynają się już od 19,99 zł.
Gadżety na Dzień Dziecka za grosze
Jedną z najtańszych propozycji są elektroniczne zegarki oraz projektory do rysowania. Oba produkty dostępne są za niespełna 20 zł i mają przyciągnąć osoby szukające niedrogiego prezentu na 1 czerwca.
Dużym zainteresowaniem może cieszyć się także kolorowy tablet do rysowania z ekranem LCD za 29,99 zł. Urządzenie pozwala pisać i szkicować bez używania papieru, dlatego wielu rodziców traktuje je jako tanią alternatywę dla klasycznych zabawek kreatywnych.
Konsola, karaoke i dron w promocyjnych cenach
W gazetce pojawiła się również niewielka konsola bezprzewodowa z ekranem 3 cale i zestawem 200 gier. Cena urządzenia wynosi 59,90 zł. W podobnej kwocie dostępny jest także zestaw karaoke z głośnikiem Bluetooth i dwoma mikrofonami.
Dla fanów bardziej zaawansowanych gadżetów przygotowano drona marki Forever. Sprzęt kosztuje 129 zł i według producenta może latać nawet 15 minut oraz być sterowany smartfonem.
Na półkach pojawiły się także aparaty natychmiastowe, cyfrowe mikroskopy, keyboardy oraz długopisy 3D.
Klienci mogą ruszyć do sklepów już od rana
Promocje pojawiły się tuż przed Dniem Dziecka, dlatego wiele osób może potraktować je jako okazję do tańszych zakupów prezentowych. Największe zainteresowanie zwykle budzą produkty elektroniczne dostępne w ograniczonej liczbie sztuk.
W poprzednich podobnych akcjach część gadżetów znikała ze sklepów już pierwszego dnia promocji. Tym razem może być podobnie, szczególnie w dużych miastach takich jak Warszawa.
Co to oznacza dla klientów?
Osoby planujące zakup prezentów na Dzień Dziecka mogą znaleźć w Biedronce sporo tanich propozycji bez wydawania kilkuset złotych. Warto jednak pamiętać, że promocje obowiązują do wyczerpania zapasów, a liczba urządzeń w poszczególnych sklepach może być ograniczona.
Największe zainteresowanie mogą wzbudzić konsole retro, zestawy karaoke oraz drony, ponieważ właśnie takie produkty zwykle znikają najszybciej.
