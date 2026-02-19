Biedronka rzuca wyzwanie konkurencji. Od rana gigantyczna promocja „2+2 gratis” na tysiące produktów

19 lutego 2026 19:48 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W piątek rano, 20 lutego 2026 roku, przed wejściami do sklepów sieci Biedronka mogą ustawić się długie kolejki. Sieć ogłosiła jedną ze swoich najbardziej popularnych akcji promocyjnych – „2+2 gratis”, która obejmie szeroki asortyment produktów przemysłowych, tekstyliów, zabawek oraz książek. To idealna okazja dla łowców promocji, by zaopatrzyć się w prezenty lub artykuły gospodarstwa domowego za połowę ceny, pod warunkiem posiadania karty Moja Biedronka lub aplikacji mobilnej.

Fot. Warszawa w Pigułce

Promocja ma charakter krótkoterminowy i potrwa zaledwie dwa dni – od 20.02 do 21.02.2026. Zasady są proste: przy zakupie 4 produktów objętych ofertą, dwa najtańsze z nich klient otrzyma całkowicie za darmo. Sieć wprowadziła jednak konkretne limity oraz listę wyłączeń, o których warto pamiętać przed podejściem do kasy, aby uniknąć rozczarowania.

Szczegóły akcji: Na co warto polować?

Oferta obejmuje tysiące artykułów, które zazwyczaj stanowią spory wydatek w domowym budżecie.

Kategorie objęte promocją: Artykuły przemysłowe, tekstylia (odzież, pościel), zabawki oraz książki.

Mechanizm rabatu: Kupujesz 4 produkty, a za 2 najtańsze płacisz 0 zł.

Wymagana karta: Promocja naliczy się wyłącznie użytkownikom karty lub aplikacji Moja Biedronka.

Limit dzienny: Na jedną kartę można zakupić maksymalnie 12 produktów, co oznacza, że 6 najtańszych sztuk otrzymasz gratis.

Uwaga na wyłączenia – tych produktów nie kupisz w promocji

Mimo szerokiego zakresu akcji, Biedronka zdecydowała się wyłączyć z niej kilka popularnych marek i kategorii asortymentowych.

  • Zabawki LEGO®: Kultowe klocki nie podlegają rabatowi „2+2 gratis”.
  • Markowe akcesoria i tekstylia: Z promocji wyłączone są produkty marek Dafi, Gatta, Carla Bonetti oraz skarpetki i rajstopy Clevé.
  • AGD i elektronika: Ekspresy Delta oraz żarówki Philips nie biorą udziału w akcji.
  • Artykuły biurowe: Rabat nie obejmuje również papieru ksero.
