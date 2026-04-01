Biedronka szaleje przed świętami. Nawet -70% tylko przez dwa dni

1 kwietnia 2026 02:57 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Od środy w Biedronce rusza akcja, która może przyciągnąć tłumy klientów. Sieć przygotowała mocną promocję obejmującą szeroką kategorię produktów codziennego użytku. Rabat sięga aż 70 procent i dotyczy drugiego, tańszego produktu.

Fot. Warszawa w Pigułce

Oferta obowiązuje od 1 do 2 kwietnia i obejmuje artykuły przemysłowe, tekstylia, zabawki oraz książki.

Jak działa promocja -70%

Zasady są proste, ale warto je dobrze zrozumieć. Klient musi kupić dwa produkty objęte promocją. Wtedy tańszy z nich zostaje przeceniony aż o 70 procent.

Promocja działa w formule „mieszaj dowolnie”, co oznacza, że można łączyć różne produkty z dostępnej kategorii. To daje dużą swobodę i pozwala realnie zaoszczędzić przy większych zakupach.

Trzeba jednak pamiętać o limicie – dziennie można kupić maksymalnie 8 produktów objętych promocją, co przekłada się na 4 rabaty.

Na co warto zwrócić uwagę

Promocja nie obejmuje wszystkich produktów. Wyłączone są m.in. wybrane marki i konkretne artykuły, takie jak niektóre produkty ogrodowe, LEGO, czy wybrane akcesoria.

Dlatego przed zakupem warto dokładnie sprawdzić oznaczenia na półkach lub w aplikacji.

Dlaczego klienci ruszą do sklepów

Tego typu akcje w Biedronce zawsze przyciągają duże zainteresowanie. Rabaty na poziomie 70 procent to rzadkość, szczególnie w okresie przedświątecznym, gdy wiele osób robi większe zakupy.

To idealny moment, by kupić rzeczy do domu, prezenty dla dzieci czy tekstylia w znacznie niższych cenach.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

