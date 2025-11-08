Biedronka szaleje w sobotę. Gigantyczne promocje i tłumy w sklepach
Biedronka po raz kolejny rozpaliła zakupowe emocje! W sobotę, 8 listopada, w sklepach sieci pojawiły się rekordowe obniżki cen, które przyciągnęły tłumy klientów. Promocje obowiązują tylko przez jeden dzień, więc wielu Polaków postanowiło zrobić większe zapasy i ustawiło się w kolejkach do kas od wczesnych godzin porannych.
Najtańsza sobota w roku
Akcja pod hasłem „Najtańsza Sobota w Biedronce” obejmuje setki produktów, w tym podstawowe artykuły spożywcze. Sieć zachęca do zakupów z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, dzięki której można skorzystać z jeszcze większych rabatów.
Największym hitem jest promocja 3+3 gratis na mleko UHT Mleczna Dolina 3,2%. Przy zakupie sześciu litrów, klient płaci jedynie za połowę. Oznacza to, że litr mleka kosztuje zaledwie 1,75 zł, a zapasy w wielu sklepach wyczerpują się błyskawicznie.
Nie brakuje też innych rekordowych okazji:
• Banany w cenie 3,29 zł/kg – aż 52% taniej niż zwykle,
• Masło Ekstra Mleczna Dolina 200 g – tylko 3,95 zł przy zakupie trzech kostek,
• Voucher 40 zł za zakupy powyżej 249 zł, który można wykorzystać w dniach 10–13 listopada przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł.
Tłumy w sklepach i puste półki
Jak donoszą klienci w mediach społecznościowych, w wielu sklepach sieci już rano pojawiły się tłumy. Koszyki szybko się zapełniały, a przy kasach tworzyły się długie kolejki. Największym zainteresowaniem cieszyły się produkty mleczne i owoce.
W niektórych lokalizacjach część produktów zniknęła z półek już po godzinie od otwarcia. Sieć zapewnia jednak, że dostawy są na bieżąco uzupełniane, a pracownicy robią wszystko, by sprostać ogromnemu zainteresowaniu.
Co to oznacza dla klientów?
Promocje w Biedronce tradycyjnie cieszą się ogromną popularnością, ale tegoroczna akcja przebija wszystkie poprzednie. To świetna okazja, by uzupełnić zapasy przed zimą i przy okazji zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych.
Biedronka zapowiada, że podobnych okazji w listopadzie będzie więcej – ale sobota 8 listopada zapowiada się jako najgorętszy dzień zakupowy tej jesieni. Jeśli ktoś chce skorzystać z rabatów, powinien się pospieszyć – produkty dostępne są tylko do wyczerpania zapasów.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.