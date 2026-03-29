Biedronka szykuje na poniedziałek prawdziwą petardę. Idealnie przed świętami
Biedronka przygotowała ofertę, która może wywołać prawdziwe oblężenie sklepów. Już w poniedziałek ruszają promocje idealnie wpisujące się w przedświąteczne zakupy. Sprawdziliśmy szczegóły i jedno jest pewne, takie ceny szybko znikną z półek.
Masło za ułamek ceny
Największą uwagę przyciąga promocja na masło ekstra 82 procent z Polskich Mleczarni. Przy zakupie trzech kostek cena jednej spada do 1,99 zł.
To oznacza obniżkę aż o 66 procent względem ceny regularnej. Wprowadzono jednak limit dzienny, co jasno pokazuje, że sieć spodziewa się bardzo dużego zainteresowania.
Mleko poniżej złotówki
Na tym jednak nie koniec. W promocji znalazło się także mleko UHT 3,2 procent marki Mleczna Dolina.
Przy zakupie sześciu opakowań cena spada do 0,99 zł za litr. To jedna z najniższych stawek, jakie można obecnie spotkać na rynku.
Podobnie jak w przypadku masła, obowiązuje limit dzienny na kartę Moja Biedronka.
Idealny moment na świąteczne zakupy
Promocja startuje w poniedziałek i idealnie trafia w moment, gdy wielu Polaków zaczyna kompletować produkty na Wielkanoc.
Masło i mleko to podstawowe składniki, które pojawiają się w niemal każdym domu przed świętami. Nic więc dziwnego, że klienci już planują większe zakupy.
W sklepach można spodziewać się wzmożonego ruchu, szczególnie rano.
Dlaczego ceny są tak niskie
Tak duże obniżki to element strategii sieci handlowych. Produkty pierwszej potrzeby sprzedawane są taniej, by przyciągnąć klientów do sklepu.
W praktyce oznacza to, że wiele osób przychodzi po promocyjne masło czy mleko, ale wychodzi z pełnym koszykiem.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz zakupy na święta, to może być dobry moment, by zaoszczędzić.
Warto jednak pamiętać:
promocje obowiązują tylko przy zakupie większej liczby produktów
liczba sztuk na klienta jest ograniczona
najlepsze oferty szybko się kończą
Dlatego jeśli chcesz skorzystać, lepiej nie odkładać wizyty w sklepie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.