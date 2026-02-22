Biedronka ujawnia płace. Zobacz, o ile wzrosły pensje w największej sieci w Polsce?

Biedronka, jako największy pracodawca w Polsce, ogłosiła nowe progi wynagrodzeń, które weszły w życie wraz z początkiem 2026 roku. Podwyżki objęły ponad 60 tysięcy osób zatrudnionych w sklepach i centrach dystrybucyjnych. Sprawdzamy, na jakie wynagrodzenie może liczyć sprzedawca-kasjer oraz magazynier po ostatnich zmianach.

Mieszkasz w bloku? Możesz zapłacić podatek od balkonu. Sprawdź czy Cię obejmie Wynagrodzenia w sklepach – sprzedawca-kasjer Zgodnie z nowymi tabelami płac, osoba rozpoczynająca pracę na stanowisku sprzedawcy-kasjera otrzymuje wynagrodzenie w przedziale od 5150 zł do 5550 zł brutto. Wysokość pensji zależy od lokalizacji danego sklepu – wyższe stawki obowiązują w dużych miastach. Pracownicy z doświadczeniem (staż powyżej 3 lat) mogą liczyć na kwoty rzędu 5450 zł do 5950 zł brutto.

Zarobki w centrach dystrybucyjnych Praca w logistyce Biedronki jest tradycyjnie wyżej wyceniana. Magazynier rozpoczynający karierę w centrum dystrybucyjnym zarabia od 5400 zł do 6100 zł brutto. Po trzech latach stażu te widełki rosną i wynoszą od 5800 zł do 6600 zł brutto. Warto zaznaczyć, że podane kwoty obejmują już płacę zasadniczą oraz premię za brak nieplanowanych nieobecności.

Podsumowanie stawek (styczeń 2026) – Tabela Stanowisko Staż pracy Wynagrodzenie brutto Sprzedawca-kasjer Początkujący 5 150 – 5 550 zł Sprzedawca-kasjer Powyżej 3 lat 5 450 – 5 950 zł Magazynier Początkujący 5 400 – 6 100 zł Magazynier Powyżej 3 lat 5 800 – 6 600 zł