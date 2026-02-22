Biedronka ujawnia płace. Zobacz, o ile wzrosły pensje w największej sieci w Polsce?
Wynagrodzenia w sklepach – sprzedawca-kasjer
Zgodnie z nowymi tabelami płac, osoba rozpoczynająca pracę na stanowisku sprzedawcy-kasjera otrzymuje wynagrodzenie w przedziale od 5150 zł do 5550 zł brutto. Wysokość pensji zależy od lokalizacji danego sklepu – wyższe stawki obowiązują w dużych miastach. Pracownicy z doświadczeniem (staż powyżej 3 lat) mogą liczyć na kwoty rzędu 5450 zł do 5950 zł brutto.
Zarobki w centrach dystrybucyjnych
Praca w logistyce Biedronki jest tradycyjnie wyżej wyceniana. Magazynier rozpoczynający karierę w centrum dystrybucyjnym zarabia od 5400 zł do 6100 zł brutto. Po trzech latach stażu te widełki rosną i wynoszą od 5800 zł do 6600 zł brutto. Warto zaznaczyć, że podane kwoty obejmują już płacę zasadniczą oraz premię za brak nieplanowanych nieobecności.
Podsumowanie stawek (styczeń 2026) – Tabela
|Stanowisko
|Staż pracy
|Wynagrodzenie brutto
|Sprzedawca-kasjer
|Początkujący
|5 150 – 5 550 zł
|Sprzedawca-kasjer
|Powyżej 3 lat
|5 450 – 5 950 zł
|Magazynier
|Początkujący
|5 400 – 6 100 zł
|Magazynier
|Powyżej 3 lat
|5 800 – 6 600 zł
Dodatki i benefity pozapłacowe
Artykuł wskazuje, że pensja zasadnicza to nie wszystko. Pracownicy Biedronki mogą liczyć na ponad 20 programów socjalnych. Wśród nich kluczowe są doładowania kart e-kodami na zakupy w Biedronce i Hebe, paczki świąteczne oraz wsparcie finansowe dla pracowników w trudniejszej sytuacji materialnej.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych opublikowanych przez Business Insider Polska dotyczących wynagrodzeń w sieci Biedronka od stycznia 2026 roku.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.