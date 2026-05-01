Biedronka uruchomiła superpromocję w Majówkę. Tłumy ruszą do sklepów. Można zyskać podwójnie

1 maja 2026 22:39 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ruszyła z krótką, ale mocną promocją na majówkę. Sieć ogłosiła, że przez kilka dni przejmie na siebie koszt kaucji za wybrane opakowania. Klienci mogą realnie zyskać dodatkowe pieniądze przy zakupach.

Fot. Warszawa w Pigułce

Jak działa promocja

Zasada jest prosta. Kupując napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, klient otrzymuje przy kasie voucher o wartości 0,50 zł. To równowartość kaucji.

Później, po oddaniu opakowania do recyklingu, odzyskuje się standardową kaucję. W praktyce oznacza to podwójny zwrot.

Terminy są kluczowe

Promocja jest ograniczona czasowo. Zakupy trzeba zrobić między 30 kwietnia a 2 maja 2026 roku.

Voucher nie działa od razu. Można go wykorzystać później – od 4 do 9 maja 2026 roku, przy kolejnych zakupach.

Są też ograniczenia

Akcja nie obejmuje wszystkich opakowań. Wykluczone są m.in. butelki szklane.

Jest też limit – maksymalna wartość voucherów to 20 zł na jedną transakcję. Dodatkowo, aby z nich skorzystać, trzeba zrobić zakupy o co najmniej 1 zł wyższe niż wartość vouchera.

Co to oznacza dla klientów

W praktyce to prosty sposób, żeby trochę zaoszczędzić przy codziennych zakupach. Jeśli ktoś i tak kupuje napoje, może odzyskać więcej niż standardowa kaucja.

To też element szerszej strategii zachęcania do recyklingu. Sieć wyraźnie promuje zwracanie opakowań i ponowne ich wykorzystanie.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna