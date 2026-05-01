Biedronka uruchomiła superpromocję w Majówkę. Tłumy ruszą do sklepów. Można zyskać podwójnie
Biedronka ruszyła z krótką, ale mocną promocją na majówkę. Sieć ogłosiła, że przez kilka dni przejmie na siebie koszt kaucji za wybrane opakowania. Klienci mogą realnie zyskać dodatkowe pieniądze przy zakupach.
Jak działa promocja
Zasada jest prosta. Kupując napoje w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, klient otrzymuje przy kasie voucher o wartości 0,50 zł. To równowartość kaucji.
Później, po oddaniu opakowania do recyklingu, odzyskuje się standardową kaucję. W praktyce oznacza to podwójny zwrot.
Terminy są kluczowe
Promocja jest ograniczona czasowo. Zakupy trzeba zrobić między 30 kwietnia a 2 maja 2026 roku.
Voucher nie działa od razu. Można go wykorzystać później – od 4 do 9 maja 2026 roku, przy kolejnych zakupach.
Są też ograniczenia
Akcja nie obejmuje wszystkich opakowań. Wykluczone są m.in. butelki szklane.
Jest też limit – maksymalna wartość voucherów to 20 zł na jedną transakcję. Dodatkowo, aby z nich skorzystać, trzeba zrobić zakupy o co najmniej 1 zł wyższe niż wartość vouchera.
Co to oznacza dla klientów
W praktyce to prosty sposób, żeby trochę zaoszczędzić przy codziennych zakupach. Jeśli ktoś i tak kupuje napoje, może odzyskać więcej niż standardowa kaucja.
To też element szerszej strategii zachęcania do recyklingu. Sieć wyraźnie promuje zwracanie opakowań i ponowne ich wykorzystanie.
