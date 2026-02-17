Biedronka w Warszawie pod kontrolą sanepidu. Wszczęto postępowanie administracyjne
Sanepid potwierdził nieprawidłowości w jednym ze sklepów sieci Biedronka na warszawskim Gocławiu. W trakcie kontroli stwierdzono sprzedaż produktów po upływie terminu przydatności oraz uchybienia sanitarne. Towar wycofano z obrotu, a wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne.
Kontrola sanepidu w sklepie na Gocławiu. Wszczęto postępowanie administracyjne
W jednym ze sklepów spożywczych na warszawskim Gocławiu sanepid stwierdził nieprawidłowości związane ze sprzedażą żywności. Chodzi o placówkę sieci Biedronka przy ul. Abrahama, gdzie – jak potwierdziła inspekcja sanitarna – w ofercie znajdowały się produkty po upływie terminu przydatności do spożycia. Sprawa zakończyła się wycofaniem towaru i wszczęciem postępowania administracyjnego.
Co się zmienia?
Po przeprowadzonej kontroli sanepid nakazał natychmiastowe wycofanie zakwestionowanych produktów z obrotu. Towar został przekazany do utylizacji. Równocześnie wobec przedsiębiorcy wszczęto postępowanie administracyjne, które – jak informuje inspekcja – nie zostało jeszcze zakończone.
Na tym etapie nie poinformowano o nałożeniu kar finansowych ani o dalszych decyzjach administracyjnych. Ich zakres będzie zależał od ustaleń końcowych oraz oceny skali naruszeń.
Fakty i tło sprawy
Sygnały o możliwej sprzedaży nieświeżej żywności pojawiły się w połowie stycznia na jednej z lokalnych grup w mediach społecznościowych. Mieszkańcy informowali, że w sklepie mieli widzieć m.in. przeterminowane produkty mleczne oraz wyroby mięsne. Jeden z konsumentów zgłosił sprawę do sanepidu za pośrednictwem platformy e-sanepid.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie potwierdził, że przeprowadzono kontrolę interwencyjną. Jak przekazał Artur Walkiewicz, zastępca PPIS, w trakcie czynności stwierdzono w sprzedaży środki spożywcze nietrwałe mikrobiologicznie po upływie terminu przydatności do spożycia. Produkty te miały znajdować się w obrocie przez dwa dni po przekroczeniu daty.
Inspekcja wykazała także uchybienia o charakterze sanitarnohigienicznym, w tym brak zachowanej należytej czystości urządzeń chłodniczych. Sanepid potwierdził również, że w przeszłości w tej placówce stwierdzano podobne nieprawidłowości.
Co to oznacza dla konsumentów?
Dla klientów najważniejsza informacja jest taka, że zakwestionowane produkty zostały już usunięte z obrotu. Sanepid przypomina jednak, że każdy konsument ma prawo zgłosić podejrzenie naruszenia zasad bezpieczeństwa żywności – także anonimowo – za pośrednictwem platformy e-sanepid.
Z punktu widzenia prawa odpowiedzialność za żywność znajdującą się w sprzedaży ponosi przedsiębiorca prowadzący sklep. Obejmuje to zarówno kontrolę terminów przydatności, jak i warunki przechowywania produktów.
Postępowanie administracyjne może zakończyć się m.in. wydaniem zaleceń, decyzją administracyjną lub nałożeniem kary pieniężnej. Ostateczne rozstrzygnięcie będzie zależało od wyników kontroli i dalszych ustaleń inspekcji.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych. Akty prawne omawiane w tekście:
- rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r., ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, art. 17 dotyczący odpowiedzialności podmiotów prowadzących przedsiębiorstwo spożywcze,
- ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225),
Źródła: portalspożywczy.pl
