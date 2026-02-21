Biedronka wycofuje produkt. Klienci proszeni o natychmiastowy zwrot
Biedronka poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży jednej z partii dzbanka termicznego. Powodem jest wykryta wada konstrukcyjna. Sieć apeluje do klientów o zaprzestanie użytkowania produktu i jego zwrot do sklepu, zapewniając pełny zwrot kosztów.
Biedronka poinformowała o wycofaniu ze sprzedaży jednej z partii dzbanka termicznego. Powodem jest wykryta wada konstrukcyjna. Sieć apeluje do klientów o zwrot produktu do sklepu i zapewnia pełen zwrot kosztów.
Komunikat dotyczy dzbanka termicznego oznaczonego:
- numer partii: 017/26
- model: KWST25070703
Jak podano na stronie sieci, decyzja o wycofaniu została podjęta „w związku z wykryciem wady konstrukcyjnej produktu”. Biedronka nie precyzuje, na czym dokładnie polega usterka, jednak wskazuje, że działanie ma charakter prewencyjny i wynika z dbałości o bezpieczeństwo konsumentów.
Produkt należy zwrócić do dowolnego sklepu, w którym został zakupiony. Klienci otrzymają pełny zwrot zapłaconej kwoty.
Fakty i tło sprawy
To kolejny komunikat o wycofaniu produktu opublikowany przez sieć w lutym 2026 roku. Wcześniej, 6 lutego 2026, Biedronka poinformowała o prewencyjnym wycofaniu wybranych partii produktów marek Bebilon i Bebiko.
Tamta decyzja była związana z nowymi wytycznymi Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) dotyczącymi obecności cereulidyny w żywności. O sprawie informował również Główny Inspektorat Sanitarny. Wycofanie miało charakter ostrożnościowy i było odpowiedzią na aktualizację zaleceń dotyczących bezpieczeństwa produktów.
W przypadku dzbanka termicznego mowa o wadzie konstrukcyjnej, a nie o zagrożeniu mikrobiologicznym. Sieć nie przekazała informacji o zgłoszonych incydentach, jednak zdecydowała się na wycofanie całej wskazanej partii.
Co to oznacza dla czytelnika?
Jeśli kupiłeś dzbanek termiczny w Biedronce w ostatnich tygodniach, sprawdź numer partii i model produktu. Informacje te znajdują się na opakowaniu lub etykiecie.
W przypadku zgodności z numerem partii 017/26 i modelem KWST25070703:
- przerwij użytkowanie produktu,
- zwróć go do sklepu, w którym został kupiony,
- zachowaj dowód zakupu, jeśli go posiadasz (choć w praktyce sieci często przyjmują zwroty także bez paragonu).
Zwrot środków przysługuje w pełnej wysokości ceny zakupu.
Podobne komunikaty publikowane są na bieżąco na stronie internetowej sieci oraz w zakładce dotyczącej bezpieczeństwa produktów. Warto je regularnie sprawdzać, szczególnie w przypadku produktów codziennego użytku.
Wycofania to standardowa procedura stosowana w handlu detalicznym. Ich celem jest ograniczenie ryzyka i szybka reakcja na potencjalne nieprawidłowości.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.