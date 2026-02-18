Biedronka wydała pilny komunikat, zmiany od zaraz! Sprawdź nowe zasady zwrotu w Biedronce.

Pilny komunikat Biedronki. Sieć zmienia zasady zwrotu butelek, co musisz wiedzieć?

Środa, 18 lutego 2026 roku. Największa sieć handlowa w Polsce wydała ważny komunikat skierowany do milionów klientów. Chodzi o system zwrotu butelek zwrotnych, który w 2026 roku stał się codziennością, ale wciąż generuje wiele pytań. Biedronka doprecyzowała zasady przyjmowania opakowań oraz wydawania kaucji w formie voucherów. Jeśli planujesz zwrot pustych butelek po piwie lub innych napojach, koniecznie zapoznaj się z nowymi wytycznymi, by uniknąć rozczarowania przy kasie.

Zwrot bez paragonu – jakie są limity?

Jedną z najważniejszych informacji zawartych w komunikacie jest podtrzymanie możliwości zwrotu butelek bez konieczności okazania paragonu. Jest to duże ułatwienie, jednak sieć wprowadziła sztywne limity, aby zapobiec nadużyciom i zatorom w punktach obsługi. Jak informuje Business Insider, w lutym 2026 roku zasady prezentują się następująco:

Rodzaj zwrotu Warunek Limit / Forma zwrotu Zwrot z paragonem Dowód zakupu w Biedronce Bez limitu / Gotówka lub voucher Zwrot BEZ paragonu Tylko butelki dostępne w sieci Max. 5 sztuk jednorazowo / Tylko voucher

Voucher zamiast gotówki pilnuj daty ważności

W przypadku zwrotu butelek bez paragonu, sieć nie wypłaca gotówki, lecz wydaje voucher na kolejne zakupy. W nowym komunikacie Biedronka przypomina o krótkim terminie ważności takich bonów. W lutym 2026 roku wynosi on zazwyczaj 100 dni od daty wydania. Po tym terminie środki przepadają, a system nie ma możliwości ich przywrócenia.

Jakie butelki przyjmie Biedronka?

Sieć kładzie duży nacisk na to, by zwracane opakowania były czyste i nieuszkodzone. Ważne jest również, aby etykiety były czytelne, co umożliwia automatycznym systemom (rekomatom) oraz kasjerom poprawną identyfikację produktu. Biedronka przyjmuje:

Standardowe butelki zwrotne po piwie (500 ml) marek dostępnych w sieci.

Butelki szklane po napojach objętych systemem kaucyjnym 2026.

Wybrane opakowania plastikowe (PET), o ile dany sklep posiada odpowiedni automat.

„System kaucyjny w 2026 roku to już nie tylko ekologia, to realna oszczędność dla gospodarstw domowych. Komunikat Biedronki ma za zadanie usprawnić proces, który w okresach zwiększonego ruchu, jak luty czy nadchodząca wiosna, bywa problematyczny zarówno dla personelu, jak i klientów” – oceniają analitycy rynku handlowego.

Trzy zasady sprawnego zwrotu w lutym 2026:

Segreguj w domu: Oddzielaj butelki zwrotne od bezzwrotnych, by nie blokować kolejki przy sprawdzaniu ich przez pracownika. Korzystaj z automatów: Coraz więcej placówek Biedronki posiada rekomaty, które wydają voucher automatycznie, bez konieczności czekania na kasjera. Sprawdź etykietę: Jeśli butelka nie ma logo kaucji lub jest zniszczona, sklep może odmówić jej przyjęcia i wypłaty środków.

Artykuł opracowany na podstawie oficjalnego komunikatu sieci Biedronka oraz Business Insider Polska. Zasady mogą się różnić w zależności od lokalizacji i wyposażenia konkretnego sklepu.