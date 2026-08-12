Biedronka wydłuża godziny otwarcia przed sierpniowym weekendem

12 sierpnia 2026 13:32 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy Warszawy planujący zakupy przed nadchodzącym długim weekendem zyskają więcej czasu na przygotowania. W dniach 12 i 13 sierpnia ponad 2300 sklepów Biedronki w całym kraju będzie czynnych do godziny 23:00 lub dłużej, a 14 sierpnia, w piątek poprzedzający sam weekend, wydłużone godziny obejmą już ponad 3400 placówek sieci.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Fot. Warszawa w Pigułce

To nie przypadek – w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte

Decyzja sieci ma konkretne uzasadnienie w kalendarzu. Sobota 15 sierpnia to ustawowe święto, w które duże sklepy pozostają zamknięte niezależnie od dnia tygodnia, a niedziela 16 sierpnia to zwykła niedziela niehandlowa – w tym roku akurat nieuwzględniona w rocznym wykazie niedziel handlowych. Efekt to dwa kolejne dni bez możliwości zrobienia zakupów w większości sklepów wielkopowierzchniowych, dlatego piątek 14 sierpnia i poprzedzające go dni zyskują szczególne znaczenie jako ostatnia okazja na spokojne zaopatrzenie się przed przerwą.

Zobacz również:

Zadbaliśmy również o odpowiednie przygotowanie sklepów, a na klientów czeka atrakcyjna oferta produktów, które najczęściej wybierają przed długimi weekendami, w tym artykuły grillowe, przekąski czy napoje – mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka. Jak dodaje, wydłużone godziny otwarcia w zeszłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, co skłoniło sieć do powtórzenia tego rozwiązania również w tym sezonie.

Możesz zaplanować zakupy na czwartek lub piątek

Jeśli Twoje zakupy przed weekendem obejmują coś więcej niż tylko drobne uzupełnienia, najbezpieczniej zrobić je w czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia, gdy sklepy Biedronki będą otwarte dłużej niż zwykle – to unika zarówno tłoku typowego dla ostatnich godzin przed zamknięciem, jak i ryzyka, że zabraknie czasu na spokojne zakupy przed dwudniową przerwą. Warto pamiętać, że wydłużone godziny obowiązują w konkretnych placówkach, więc dokładny czas otwarcia najbliższego sklepu najlepiej sprawdzić bezpośrednio przed wyjściem, zamiast zakładać, że dotyczy to każdej lokalizacji w mieście.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna