Biedronka wydłuża godziny otwarcia przed sierpniowym weekendem
Mieszkańcy Warszawy planujący zakupy przed nadchodzącym długim weekendem zyskają więcej czasu na przygotowania. W dniach 12 i 13 sierpnia ponad 2300 sklepów Biedronki w całym kraju będzie czynnych do godziny 23:00 lub dłużej, a 14 sierpnia, w piątek poprzedzający sam weekend, wydłużone godziny obejmą już ponad 3400 placówek sieci.
To nie przypadek – w sobotę i niedzielę sklepy będą zamknięte
Decyzja sieci ma konkretne uzasadnienie w kalendarzu. Sobota 15 sierpnia to ustawowe święto, w które duże sklepy pozostają zamknięte niezależnie od dnia tygodnia, a niedziela 16 sierpnia to zwykła niedziela niehandlowa – w tym roku akurat nieuwzględniona w rocznym wykazie niedziel handlowych. Efekt to dwa kolejne dni bez możliwości zrobienia zakupów w większości sklepów wielkopowierzchniowych, dlatego piątek 14 sierpnia i poprzedzające go dni zyskują szczególne znaczenie jako ostatnia okazja na spokojne zaopatrzenie się przed przerwą.
Zadbaliśmy również o odpowiednie przygotowanie sklepów, a na klientów czeka atrakcyjna oferta produktów, które najczęściej wybierają przed długimi weekendami, w tym artykuły grillowe, przekąski czy napoje – mówi Paweł Włodarczyk, dyrektor operacyjny makroregionu w sieci Biedronka. Jak dodaje, wydłużone godziny otwarcia w zeszłym roku cieszyły się dużym zainteresowaniem klientów, co skłoniło sieć do powtórzenia tego rozwiązania również w tym sezonie.
Możesz zaplanować zakupy na czwartek lub piątek
Jeśli Twoje zakupy przed weekendem obejmują coś więcej niż tylko drobne uzupełnienia, najbezpieczniej zrobić je w czwartek 13 lub piątek 14 sierpnia, gdy sklepy Biedronki będą otwarte dłużej niż zwykle – to unika zarówno tłoku typowego dla ostatnich godzin przed zamknięciem, jak i ryzyka, że zabraknie czasu na spokojne zakupy przed dwudniową przerwą. Warto pamiętać, że wydłużone godziny obowiązują w konkretnych placówkach, więc dokładny czas otwarcia najbliższego sklepu najlepiej sprawdzić bezpośrednio przed wyjściem, zamiast zakładać, że dotyczy to każdej lokalizacji w mieście.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.