Biedronka wysyła smsy do klientów. Ludzie szturmem ruszą do sklepów
Klienci Biedronki przecierają oczy ze zdumienia po najnowszej promocji, która właśnie trafiła do telefonów Polaków. Sieć oferuje masło ekstra 200 g za zaledwie 88 groszy za sztukę. Tak niska cena błyskawicznie wywołała ogromne zainteresowanie i wiele osób już ruszyło do sklepów.
Promocja obowiązuje bardzo krótko i ma ograniczenia.
Masło poniżej 1 zł. Biedronka ruszyła z mocną akcją
Do klientów trafiły wiadomości SMS z informacją o specjalnej ofercie:
„MASŁO EKSTRA Z POLSKIEJ MLECZARNI 200g tylko 0,88 zł/szt.! Oferta 15-16.05 z MB”.
Tak niskie ceny masła w ostatnich miesiącach należą do rzadkości. Jeszcze niedawno konsumenci płacili za podobne produkty nawet kilka razy więcej.
Nic więc dziwnego, że promocja błyskawicznie rozeszła się w mediach społecznościowych.
Jest jednak ważny limit
Sieć wprowadziła ograniczenie zakupów. Promocja obowiązuje z kartą lub aplikacją Moja Biedronka, a limit wynosi maksymalnie 3 sztuki na jednego klienta.
To oznacza, że nie każdy zrobi większe zapasy.
Biedronka przypomina też, że akcja trwa tylko 15 i 16 maja lub do wyczerpania zapasów.
Klienci ruszyli do sklepów
Podobne promocje w przeszłości kończyły się pustymi lodówkami już w pierwszych godzinach sprzedaży. Wielu klientów obawia się, że tym razem może być podobnie.
Zwłaszcza że masło pozostaje jednym z produktów, których ceny najmocniej odczuły skutki inflacji spożywczej.
Dla wielu rodzin taka promocja oznacza realną oszczędność podczas codziennych zakupów.
Wojna cenowa trwa
Eksperci rynku handlowego zwracają uwagę, że dyskonty coraz mocniej walczą o klientów agresyjnymi promocjami. Produkty pierwszej potrzeby, takie jak masło, cukier czy mleko, bardzo często stają się elementem dużych akcji marketingowych.
To właśnie na takich ofertach sklepy próbują przyciągnąć klientów do swoich marketów.
Klienci powinni jednak dokładnie sprawdzać regulaminy promocji, bo najniższe ceny zwykle wiążą się z limitami, kartami lojalnościowymi albo dodatkowymi warunkami zakupów.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.