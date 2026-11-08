Biedronka z nową ofertą od 9 listopada. Akcesoria do domu od 9,99 zł, ale sprawdź dostępność

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W środę 11 listopada nie zrobimy zwykłych zakupów w dużych supermarketach i dyskontach. W Narodowe Święto Niepodległości obowiązuje zakaz handlu. Przed świąteczną przerwą do dyspozycji klientów pozostają poniedziałek 9 listopada i wtorek 10 listopada. Wyjątki pozwalają jednak na otwarcie niektórych mniejszych punktów.
Warto sprawdzić domowe zapasy i godziny najbliższego sklepu, szczególnie jeśli zakupy planujemy dopiero na wtorkowy wieczór. Nie należy zakładać, że wszystkie placówki danej sieci zamykają się o tej samej porze.
Które sklepy będą zamknięte 11 listopada?
Świąteczny zakaz handlu obejmuje standardową działalność dużych sieci spożywczych. Oznacza to zamknięcie zwykłych placówek Biedronki, Lidla, Aldi i Kauflandu. Ograniczenia dotyczą również innych supermarketów oraz sklepów odzieżowych, obuwniczych czy z elektroniką, które nie korzystają z ustawowych wyjątków.
Biedronka na swojej oficjalnej stronie wymienia 11 listopada 2026 roku wśród dni świątecznych, w których jej sklepy są zamknięte.
Przerwa przypada w środku tygodnia. W poniedziałek 9 listopada i wtorek 10 listopada nie obowiązuje świąteczny zakaz handlu, a kolejnym dniem zwykłych zakupów po święcie będzie czwartek 12 listopada. Godziny działania konkretnej placówki trzeba sprawdzić osobno.
Czy 10 listopada sklepy będą otwarte dłużej?
Nie ma jednej godziny zamknięcia obowiązującej wszystkie sklepy ani podstaw, by zakładać, że każda sieć wydłuży pracę przed świętem.
Biedronka zaleca korzystanie z wyszukiwarki placówek, w której można sprawdzić godziny wybranego sklepu. Lidl kieruje klientów do aplikacji i internetowej wyszukiwarki sklepów. Kaufland informuje, że dane poszczególnych marketów uwzględniają także specjalne godziny otwarcia, na przykład w okresach świątecznych.
Przed wyjściem sprawdź konkretny adres i datę. Godziny innej placówki tej samej sieci mogą być odmienne.
Gdzie można zrobić zakupy w święto?
Zakaz handlu przewiduje wyjątki. Otwarte mogą być między innymi:
- stacje paliw,
- apteki i punkty apteczne,
- placówki, których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
- sklepy prowadzone osobiście przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną, we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach określonych w ustawie.
Możliwość otwarcia nie oznacza obowiązku pracy w święto. Dostępność wybranego punktu i jego godziny trzeba potwierdzić bezpośrednio.
Nie można więc zakładać, że każdy mały sklep osiedlowy albo każda placówka franczyzowa będzie czynna. Znaczenie mają warunki ustawowego wyjątku oraz decyzja prowadzącego sklep.
Co z galeriami handlowymi w Warszawie?
Zakaz obejmuje działalność handlową sklepów w galeriach, ale nie przesądza o zamknięciu całego obiektu. Restauracje, kawiarnie, kina czy wybrane punkty usługowe mogą działać według własnych harmonogramów. Przed wyjazdem warto sprawdzić komunikat konkretnego centrum oraz lokalu, do którego się wybieramy.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz większe zakupy w dyskoncie, zrób je w poniedziałek lub wtorek. Sprawdź przede wszystkim produkty potrzebne na środę i czwartek rano — pieczywo, mleko, składniki posiłków oraz artykuły dla dzieci i zwierząt.
Nie ma potrzeby kupowania zapasów na wiele dni. Świąteczna przerwa w zwykłym handlu obejmuje środę 11 listopada, a zakupy przed nią warto po prostu dopasować do godzin swojej placówki.
Źródła: ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz informacje Biedronki, Lidla i Kauflandu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.