Metro Warszawskie sprawdza grunt pod czwartą linię metra. 26 kilometrów trasy M4 od Tarchomina do Wilanowa

8 listopada 2026 09:48 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności, Warszawa | Brak komentarzy

Metro Warszawskie oraz władze stolicy realizują zaawansowany etap badań geologicznych pod trasę linii M4, zbliżając się do półmetka zaplanowanych odwiertów na stołecznych Bielanach. Pobranie niemal 1 000 rdzeni gruntowych w ramach kontraktu za 52,2 mln zł przesądzi o wyborze technologii drążenia podwodnego tunelu pod korytem Wisły oraz wskaże dokładne parametry posadowienia podziemnych stacji.

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Odcinek M2 Warszawskiego Metra w budowie. Na zdjęciu STP Mory.
Odcinek M2 Warszawskiego Metra w budowie. Na zdjęciu STP Mory. | Fot. Metro Warszawskie.

Odwierty przy Gwiaździstej i przejście pod rzeką. Wyniki badań poznamy do 2027 roku

Ciężki sprzęt geologiczny pracuje obecnie w pasie nadwiślańskim na wysokości ulicy Gwiaździstej na Bielanach. To strategiczny rejon dla całego projektu, w którym tarcze zmechanizowane TBM zejdą głęboko pod dno rzeki, łącząc Białołękę z lewobrzeżną częścią miasta. Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, dokładne rozpoznanie warstw nośnych podłoża jest konieczne, aby dobrać bezpieczną technologię drążenia i zabezpieczyć przyszły tunel przed naporem wód gruntowych.

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Specjaliści pobierają z głębokich otworów tak zwany rdzeń gruntowy oraz próbki do szczegółowych analiz laboratoryjnych. – Podczas prac pozyskiwany jest materiał, który pozwala określić warunki w podłożu. Wyniki badań posłużą projektantom do wyznaczenia ostatecznej lokalizacji stacji oraz wyboru metody ich budowy – przekazał Maciej Czerski z Metra Warszawskiego. Całość prac przedprojektowych prowadzonych przez spółkę Metroprojekt na mocy umowy z lipca 2024 roku zakończy się w 2027 roku.

Autonomiczne składy i 26 kilometrów torów. Wola, Mokotów i Śródmieście z nowym układem tranzytowym

Czwarta linia metra połączy Białołękę z Wilanowem na trasie o długości ponad 26 kilometrów, obsługiwanej przez 23 stacje. Podziemną trasę obsłużą pociągi w pełni autonomiczne, poruszające się bez udziału maszynistów w kabinie. Pociągi wyruszą z Tarchomina (rejon ulicy Myśliborskiej, Obrazkowej i Płochocińskiej), przekroczą Wisłę pod dnem rzeki na Bielany do węzła Marymont, po czym przetną Żoliborz, Wolę, Ochotę, Mokotów i zakończą bieg w Wilanowie.

Nowa linia diametralnie zmieni codzienne schematy podróży po centralnych dzielnicach Warszawy:

  • Wola – stanie się jednym z największych węzłów przesiadkowych w Polsce; podziemne stacje przy Rondzie Radosława oraz Rondzie Daszyńskiego połączą linię M4 z drugą linią metra (M2) oraz magistralami tramwajowymi, zapewniając bezpośredni dojazd dziesiątkom tysięcy pracowników wolskiego centrum finansowo-biurowego,
  • Mokotów – trasa M4 przetnie gęsto zabudowane tereny Służewca biurowego, eliminując wieloletnie zatory drogowe w rejonie ulicy Wołoskiej, Marynarskiej i Domaniewskiej oraz oferując szybki transfer w stronę południowych osiedli mieszkaniowych,
  • Śródmieście – choć korytarz M4 omija ścisłe centrum, inwestycja zdejmie gigantyczny ciężar tranzytowy z zatłoczonej stacji Świętokrzyska i I linii metra; rekordowe potoki podróżnych zarejestruje stacja Plac Zawiszy na pograniczu Woli, Ochoty i Śródmieścia, gdzie prognozowana wymiana pasażerska wyniesie aż 19 tysięcy osób na godzinę.

Harmonogram inwestycji: Pierwszy odcinek na Białołęce i finał do 2044 roku

Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez władze Warszawy, budowa czwartej linii ruszy fizycznie w pierwszej kolejności od strony Białołęki, gdzie brak szybkiego transportu szynowego jest najbardziej odczuwalny. Wejście ekip budowlanych pod ziemię zaplanowano na lata 30. XXI wieku.

Zapisy miejskiego dokumentu „Strategia Warszawy 2040+” przewidują, że pełna 26-kilometrowa linia M4 zostanie oddana do użytku do 2044 roku. Z modeli transportowych wynika, że będzie to najbardziej obciążona relacja w całej stołecznej sieci metra.

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Gdzie sprawdzić korytarz metra M4 i jak przygotować się na zmiany?

  • Zweryfikuj przebieg stacji w Serwisie Mapowym m.st. Warszawy – na oficjalnym portalu miejskim udostępniono warstwy planistyczne z naniesionym korytarzem M4 i proponowanymi wyjściami z 23 stacji.
  • Sprawdź punkty przesiadkowe na trasie codziennych dojazdów – węzłami kluczowymi dla zmiany środka transportu będą Marymont (M1), Rondo Daszyńskiego (M2) oraz Plac Zawiszy (stacje kolejowe Warszawa Ochota i Warszawa Główna).
  • Śledź procedury środowiskowe i konsultacje do 2027 roku – zakończenie badań geologicznych przez firmę Metroprojekt otworzy etap wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podczas którego mieszkańcy poszczególnych osiedli mogą zgłaszać uwagi do projektowanych wejść i wentylatorni.

 

Źródło: tvnwarszawa

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