Metro Warszawskie sprawdza grunt pod czwartą linię metra. 26 kilometrów trasy M4 od Tarchomina do Wilanowa
Metro Warszawskie oraz władze stolicy realizują zaawansowany etap badań geologicznych pod trasę linii M4, zbliżając się do półmetka zaplanowanych odwiertów na stołecznych Bielanach. Pobranie niemal 1 000 rdzeni gruntowych w ramach kontraktu za 52,2 mln zł przesądzi o wyborze technologii drążenia podwodnego tunelu pod korytem Wisły oraz wskaże dokładne parametry posadowienia podziemnych stacji.
Odwierty przy Gwiaździstej i przejście pod rzeką. Wyniki badań poznamy do 2027 roku
Ciężki sprzęt geologiczny pracuje obecnie w pasie nadwiślańskim na wysokości ulicy Gwiaździstej na Bielanach. To strategiczny rejon dla całego projektu, w którym tarcze zmechanizowane TBM zejdą głęboko pod dno rzeki, łącząc Białołękę z lewobrzeżną częścią miasta. Jak poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, dokładne rozpoznanie warstw nośnych podłoża jest konieczne, aby dobrać bezpieczną technologię drążenia i zabezpieczyć przyszły tunel przed naporem wód gruntowych.
Specjaliści pobierają z głębokich otworów tak zwany rdzeń gruntowy oraz próbki do szczegółowych analiz laboratoryjnych. – Podczas prac pozyskiwany jest materiał, który pozwala określić warunki w podłożu. Wyniki badań posłużą projektantom do wyznaczenia ostatecznej lokalizacji stacji oraz wyboru metody ich budowy – przekazał Maciej Czerski z Metra Warszawskiego. Całość prac przedprojektowych prowadzonych przez spółkę Metroprojekt na mocy umowy z lipca 2024 roku zakończy się w 2027 roku.
Autonomiczne składy i 26 kilometrów torów. Wola, Mokotów i Śródmieście z nowym układem tranzytowym
Czwarta linia metra połączy Białołękę z Wilanowem na trasie o długości ponad 26 kilometrów, obsługiwanej przez 23 stacje. Podziemną trasę obsłużą pociągi w pełni autonomiczne, poruszające się bez udziału maszynistów w kabinie. Pociągi wyruszą z Tarchomina (rejon ulicy Myśliborskiej, Obrazkowej i Płochocińskiej), przekroczą Wisłę pod dnem rzeki na Bielany do węzła Marymont, po czym przetną Żoliborz, Wolę, Ochotę, Mokotów i zakończą bieg w Wilanowie.
Nowa linia diametralnie zmieni codzienne schematy podróży po centralnych dzielnicach Warszawy:
- Wola – stanie się jednym z największych węzłów przesiadkowych w Polsce; podziemne stacje przy Rondzie Radosława oraz Rondzie Daszyńskiego połączą linię M4 z drugą linią metra (M2) oraz magistralami tramwajowymi, zapewniając bezpośredni dojazd dziesiątkom tysięcy pracowników wolskiego centrum finansowo-biurowego,
- Mokotów – trasa M4 przetnie gęsto zabudowane tereny Służewca biurowego, eliminując wieloletnie zatory drogowe w rejonie ulicy Wołoskiej, Marynarskiej i Domaniewskiej oraz oferując szybki transfer w stronę południowych osiedli mieszkaniowych,
- Śródmieście – choć korytarz M4 omija ścisłe centrum, inwestycja zdejmie gigantyczny ciężar tranzytowy z zatłoczonej stacji Świętokrzyska i I linii metra; rekordowe potoki podróżnych zarejestruje stacja Plac Zawiszy na pograniczu Woli, Ochoty i Śródmieścia, gdzie prognozowana wymiana pasażerska wyniesie aż 19 tysięcy osób na godzinę.
Harmonogram inwestycji: Pierwszy odcinek na Białołęce i finał do 2044 roku
Zgodnie z informacjami zaprezentowanymi przez władze Warszawy, budowa czwartej linii ruszy fizycznie w pierwszej kolejności od strony Białołęki, gdzie brak szybkiego transportu szynowego jest najbardziej odczuwalny. Wejście ekip budowlanych pod ziemię zaplanowano na lata 30. XXI wieku.
Zapisy miejskiego dokumentu „Strategia Warszawy 2040+” przewidują, że pełna 26-kilometrowa linia M4 zostanie oddana do użytku do 2044 roku. Z modeli transportowych wynika, że będzie to najbardziej obciążona relacja w całej stołecznej sieci metra.
Gdzie sprawdzić korytarz metra M4 i jak przygotować się na zmiany?
- Zweryfikuj przebieg stacji w Serwisie Mapowym m.st. Warszawy – na oficjalnym portalu miejskim udostępniono warstwy planistyczne z naniesionym korytarzem M4 i proponowanymi wyjściami z 23 stacji.
- Sprawdź punkty przesiadkowe na trasie codziennych dojazdów – węzłami kluczowymi dla zmiany środka transportu będą Marymont (M1), Rondo Daszyńskiego (M2) oraz Plac Zawiszy (stacje kolejowe Warszawa Ochota i Warszawa Główna).
- Śledź procedury środowiskowe i konsultacje do 2027 roku – zakończenie badań geologicznych przez firmę Metroprojekt otworzy etap wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, podczas którego mieszkańcy poszczególnych osiedli mogą zgłaszać uwagi do projektowanych wejść i wentylatorni.
Źródło: tvnwarszawa
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.