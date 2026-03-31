Biedronka zaskoczyła nową promocją w ciągu dnia. 1+1 gratis, ale trzeba się pospieszyć

31 marca 2026 13:42 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ponownie zaskoczyła klientów i to bez wcześniejszych zapowiedzi. W ciągu dnia pojawiła się nowa akcja promocyjna, która może przyciągnąć tłumy do sklepów. Tym razem chodzi o popularne produkty do prania, dostępne w formule 1+1 gratis.

To oferta, która nie potrwa długo.

Dwa produkty w cenie jednego

Promocja obejmuje wszystkie produkty marki Persil. Klienci kupując jeden produkt, otrzymują drugi gratis. Co ważne, gratis dotyczy tańszego produktu, co jest standardem przy tego typu akcjach.

W praktyce oznacza to realne oszczędności przy zakupach środków czystości, które i tak są regularnie kupowane w większości domów.

Warunki, które trzeba spełnić

Aby skorzystać z promocji, konieczne jest:
posiadanie karty Moja Biedronka lub aplikacji
zakup dwóch produktów objętych akcją

Obowiązuje także limit dzienny, co oznacza, że liczba produktów w promocyjnej cenie jest ograniczona.

Tylko jeden dzień na decyzję

Oferta obowiązuje wyłącznie we wtorek, 31 marca. To oznacza, że czas na skorzystanie z promocji jest bardzo krótki.

Przy tak atrakcyjnych warunkach można się spodziewać, że produkty szybko zaczną znikać z półek. To idealny moment, aby zrobić zapas środków do prania na kilka tygodni. Tego typu promocje pojawiają się rzadko, a rabat w formule 1+1 gratis należy do najbardziej opłacalnych.

Dla wielu osób będzie to okazja do większych zakupów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

