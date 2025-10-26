Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów. Sieć wydała komunikat
Wielka sieć handlowa Biedronka poinformowała o zmianach w godzinach otwarcia swoich placówek w ostatnich dniach października. Od 27 do 31 października 2025 roku ponad 3000 sklepów w całej Polsce będzie czynnych co najmniej do godziny 23:30, a wiele z nich jeszcze dłużej.
To ukłon w stronę klientów przygotowujących się do święta Wszystkich Świętych, kiedy ruch w sklepach i na cmentarzach tradycyjnie znacząco wzrasta.
Dłuższe godziny przed 1 listopada
Jak przekazała sieć, większość placówek będzie otwarta nawet do północy, a w największych miastach – również po godzinie 00:00. Dzięki temu klienci będą mogli spokojnie zrobić zakupy spożywcze, kupić znicze, kwiaty czy inne produkty potrzebne w tym okresie.
To rozwiązanie ma na celu rozładowanie tłoku i kolejek, które co roku pojawiają się tuż przed Wszystkimi Świętymi.
1 listopada sklepy Biedronka będą zamknięte
Zgodnie z przepisami, 1 listopada (Wszystkich Świętych) wszystkie sklepy Biedronka będą nieczynne.
Sieć przypomina, by zaplanować zakupy z wyprzedzeniem i sprawdzić godziny otwarcia konkretnego sklepu — można to zrobić:
- na drzwiach placówki,
- w aplikacji mobilnej Biedronki,
- na stronie www.biedronka.pl.
Sieć przygotowuje się na wzmożony ruch
Jak podaje Biedronka, w tym okresie zwiększona zostanie liczba pracowników obsługujących kasy i stanowiska samoobsługowe. Sklepy mają być też lepiej zatowarowane w znicze, chryzantemy, kwiaty i produkty świąteczne, które w ostatnich dniach października cieszą się największym zainteresowaniem.
Co to oznacza dla klientów?
W praktyce oznacza to, że od poniedziałku do piątku (27–31 października) zakupy można zrobić spokojnie nawet późnym wieczorem, bez tłoku i kolejek.
To dobra wiadomość szczególnie dla osób pracujących do późna, które nie zdążyły wcześniej kupić kwiatów czy zniczy.
- Kiedy dłużej? 27–31 października 2025 r.
- Jak długo? co najmniej do 23:30, w wielu miejscach nawet dłużej
- Kiedy zamknięte? 1 listopada – Wszystkich Świętych
Biedronka jak co roku wychodzi naprzeciw potrzebom klientów. Dzięki wydłużonym godzinom otwarcia można zrobić spokojne zakupy bez pośpiechu, jeszcze przed dniem, w którym cała Polska odwiedza cmentarze.
Z zawodu językoznawca i tłumacz języka angielskiego. W redakcji od samego początku.