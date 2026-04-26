Biedronka zmienia godziny otwarcia sklepów. Sieć wydała komunikat
To ważna zmiana dla klientów w całej Polsce. Biedronka zdecydowała się wydłużyć godziny pracy swoich sklepów. Sieć oficjalnie potwierdziła, że w najbliższych dniach wiele placówek będzie czynnych znacznie dłużej niż zwykle.
Nowe zasady obowiązują od 29 do 30 kwietnia. W tym czasie ponad 3000 sklepów Biedronki ma być otwartych nawet do godziny 23:30, a w niektórych lokalizacjach jeszcze dłużej.
To oznacza jedno – klienci zyskają więcej czasu na zakupy, szczególnie wieczorem. Dla wielu osób to spora zmiana, bo standardowe godziny zamknięcia często utrudniały spokojne zakupy po pracy.
Decyzja sieci nie jest przypadkowa. Końcówka miesiąca i okres przed długim weekendem to czas wzmożonego ruchu w sklepach. Biedronka chce w ten sposób rozładować tłok i ułatwić klientom dostęp do produktów.
W praktyce można spodziewać się większej liczby osób w sklepach, ale też większej elastyczności – nie trzeba już spieszyć się na ostatnią chwilę przed zamknięciem.
Warto jednak pamiętać, że dokładne godziny mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Nie wszystkie sklepy będą działać identycznie, dlatego najlepiej sprawdzić konkretne godziny dla najbliższej placówki.
Co to oznacza dla ciebie
Jeśli planujesz większe zakupy, masz więcej czasu niż zwykle. Wieczorne godziny mogą okazać się najlepszym momentem, by uniknąć największych kolejek.
Jedno jest pewne – w tych dniach Biedronka gra na pełnych obrotach.
