Biedronka znów kusi! Wielka promocja tylko do 8 października. Towary tańsze o połowę!

7 października 2025 14:45 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

Biedronka ruszyła z kolejną akcją, która przyciąga tłumy klientów. Od 6 do 8 października 2025 roku obowiązuje wyjątkowa promocja – kup minimum dwa produkty i zapłać o 50% mniej za każdy z nich!

Rabatem objęto szeroką gamę artykułów: zabawki, sprzęt RTV i audio, akcesoria sportowe, produkty dla zwierząt, artykuły biurowe i papiernicze, akcesoria samochodowe i GSM. Można je mieszać dowolnie, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną.

Są jednak wyjątki
Z promocji wyłączono produkty marek LEGO®, Hi Mountain, tekstylia sportowe, papier, ksero, książki, pluszaki Gang Biedroniaków oraz artykuły oznaczone napisem „Halloween”.

Jak skorzystać z rabatu
Wystarczy posiadać kartę lub aplikację Moja Biedronka. Limit dzienny wynosi 12 najtańszych produktów objętych rabatem.

To jedna z tych promocji, które potrafią zniknąć szybciej, niż się zaczęły – a klienci już ruszyli do sklepów.
Jeśli planujesz zakupy zabawek, akcesoriów dla pupila czy drobnej elektroniki – to ostatni moment, by zapłacić o połowę mniej!

