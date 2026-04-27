Bilans walki z żywiołem w Warszawie i na Mazowszu! Tysiące interwencji, strażacy w Warszawie nie odkładali telefonów.
Niszczycielska siła wiatru, przed którą ostrzegaliśmy, zostawiła po sobie dramatyczny ślad. Najnowszy raport Państwowej Straży Pożarnej ujawnia ogromną skalę zniszczeń, w całym kraju interweniowano niemal 2400 razy, a Mazowsze znalazło się w samym centrum pogodowego chaosu. Sprawdź, jakie szkody wyrządziła wichura w Warszawie i dlaczego miniona doba była jedną z najtrudniejszych dla stołecznych służb.
Warszawa i okoliczne powiaty liczą straty po przejściu frontu atmosferycznego, który przyniósł porywy wiatru przekraczające 80 km/h. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, strażacy w całym regionie pracowali bez wytchnienia, usuwając skutki nawałnic, które blokowały kluczowe arterie stolicy i zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców. W Warszawie, gdzie zagęszczenie drzew i infrastruktury jest największe, każda godzina wichury oznaczała kolejne zgłoszenia o zniszczonych samochodach i zablokowanych chodnikach na Mokotowie, Żoliborzu czy Pradze.
Tysiące wezwań w całej Polsce. Mazowsze na niechlubnym podium
Z oficjalnych danych wynika, że strażacy w związku z silnym wiatrem interweniowali dokładnie 2387 razy. Mazowsze, obok województwa wielkopolskiego i łódzkiego, odnotowało największą liczbę zdarzeń. W samej aglomeracji warszawskiej zgłoszenia dotyczyły głównie powalonych drzew, które tarasowały drogi dojazdowe do stolicy oraz uszkodzonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych w powiatach piaseczyńskim oraz otwockim.
Dla mieszkańców Warszawy najgorsze chwile przypadły na godziny wieczorne i nocne, kiedy wiatr osiągał swoje apogeum. Straż Miejska oraz Państwowa Straż Pożarna w Warszawie odnotowały dziesiątki przypadków zerwanych linii energetycznych, co doprowadziło do czasowych przerw w dostawie prądu w niektórych częściach Białołęki i Wawra. To brutalne przypomnienie o tym, jak paraliżujący dla nowoczesnej metropolii może być żywioł, przed którym ostrzegały alerty IMGW.
Zniszczone auta i zablokowane tory, warszawski paraliż komunikacyjny.
Wichura nie oszczędziła również warszawskich kierowców. W wielu dzielnicach, szczególnie tam, gdzie dominuje stara zieleń, jak na Sadybie czy Starych Bielanach, konary drzew spadły na zaparkowane samochody. Straty materialne w samej stolicy idą w miliony złotych. Co więcej, silny wiatr wpłynął na kursowanie pociągów – powalone drzewa na trakcjach w kierunku Grodziska Mazowieckiego i Legionowa zmusiły setki warszawiaków do szukania alternatywnych dróg powrotu do domu.
„To była noc, w której telefony nie przestawały dzwonić”, relacjonują funkcjonariusze. Większość interwencji polegała na usuwaniu wiatrołomów z jezdni, co było kluczowe dla udrożnienia tras wylotowych z Warszawy. Mimo ogromnej skali zjawiska, służby podkreślają sprawną koordynację działań, co pozwoliło uniknąć najgorszych scenariuszy w samym centrum miasta.
Czy to koniec niebezpieczeństwa w stolicy?
Choć najsilniejsze uderzenie wiatru mamy już za sobą, strażacy apelują o zachowanie czujności. Wiele nadłamanych konarów w warszawskich parkach, takich jak Łazienki Królewskie czy Park Skaryszewski, wciąż może stanowić zagrożenie. Mieszkańcy Warszawy powinni unikać parkowania pod drzewami i wchodzenia na tereny zalesione, dopóki służby zieleni miejskiej nie potwierdzą pełnego bezpieczeństwa. Bilans 2387 interwencji to jasny sygnał, że z pogodą w 2026 roku nie ma żartów.
Źródło: Opracowanie na podstawie danych Państwowej Straży Pożarnej przekazanych przez Polską Agencję Prasową (PAP) w dniu 27.04.2026.
