Bilet samolotem za 0 zł? LOT właśnie otworzył nową furtkę dla szkół i uczelni!
Narodowy przewoźnik wprowadził ofertę, która może całkowicie odmienić szkolne i studenckie wyjazdy zagraniczne. Dzięki nowym zasadom koszty podróży mogą spaść nawet o kilka tysięcy złotych, a rezerwacje stały się prostsze niż kiedykolwiek.
LOT rozdaje darmowe bilety. Nowa oferta dla szkół i uczelni już działa
Polskie Linie Lotnicze LOT ruszyły z programem, który może odmienić szkolne i akademickie wyjazdy zagraniczne. Promocja „LOT dla Szkół” wystartowała 1 września i zakłada, że za każde dziesięć pełnopłatnych miejsc w samolocie, jedenasty bilet będzie całkowicie darmowy. Dzięki temu szkoły, uczelnie i grupy zorganizowane mogą znacząco obniżyć koszty wycieczek edukacyjnych i integracyjnych.
Wycieczki taniej niż dotąd
Wrzesień tradycyjnie kończy sezon wakacyjny, ale jednocześnie otwiera okres szkolnych i studenckich wyjazdów. Według danych Polskiej Izby Turystyki coraz więcej placówek łączy edukację z podróżami – lekcje historii czy języków obcych odbywają się nie tylko w klasach, ale i w muzeach w Berlinie, Atenach czy Rzymie. Dotychczas największą barierą były ceny biletów lotniczych, które potrafiły zniechęcać szkoły do planowania wyjazdów. Teraz narodowy przewoźnik daje placówkom realną szansę na oszczędności.
Jak działa oferta?
Z programu mogą skorzystać grupy liczące minimum 10 osób podróżujących razem w klasie LOT Economy Class. Warunkiem jest to, by co najmniej 90 proc. uczestników stanowili uczniowie lub studenci poniżej 26. roku życia. Szkoła lub uczelnia wypełnia formularz na stronie przewoźnika, rezerwuje miejsca i może je zablokować na siedem dni bez przedpłaty. Opłata następuje dopiero po zatwierdzeniu listy uczestników, co ułatwia organizację i daje czas na zebranie pieniędzy od rodziców czy studentów.
Co dostaje szkoła oprócz darmowych biletów?
Dodatkowo LOT oferuje pełen pakiet udogodnień. Uczestnicy wyjazdu mają prawo do bagażu rejestrowanego do 23 kg, możliwość bezpłatnej zmiany nazwisk uczestników do momentu wystawienia biletów oraz opcję anulowania do 10 proc. miejsc jeszcze na dwa tygodnie przed podróżą.
Mechanizm promocji opiera się na zasadzie 10+1, co oznacza, że przy większych grupach szkoły zyskują jeszcze więcej. Dla 20 osób przewidziane są 2 darmowe bilety, a dla 30 – aż 3. W przypadku całej klasy oznacza to realne oszczędności sięgające nawet kilku tysięcy złotych.
Co na to branża turystyczna?
Eksperci przewidują, że „LOT dla Szkół” zwiększy zainteresowanie podróżami zagranicznymi w ramach zajęć edukacyjnych. W praktyce oznacza to nie tylko atrakcyjniejsze wyjazdy dla uczniów i studentów, ale też wsparcie dla biur podróży i organizatorów turystyki edukacyjnej. Program wpisuje się w szerszy trend europejski – coraz więcej krajów wspiera szkoły w łączeniu nauki z doświadczeniem zdobywanym w podróży.
Dzięki tej ofercie nawet mniejsze placówki, które dotąd rezygnowały z wyjazdów lotniczych z powodu kosztów, mogą pozwolić sobie na ambitniejsze kierunki i bogatszy program zajęć.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.