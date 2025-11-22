Biskupi mówią „dość”. Jasny komunikat ws. ataków na Jana Pawła II
Na Jasnej Górze, podczas 403. Zebrania Plenarnego Episkopatu, biskupi wystosowali mocny apel o szacunek dla św. Jana Pawła II. Hierarchowie podkreślili, że coraz częstsze próby podważania autorytetu papieża Polaka są niesprawiedliwe i krzywdzące, szczególnie wobec ogromu dobra, jakie wniósł w życie Kościoła, Polski i świata.
Biskupi apelują o szacunek dla św. Jana Pawła II. Na Jasnej Górze odbyło się 403. Zebranie Plenarne Episkopatu
Na Jasnej Górze zakończyły się doroczne rekolekcje biskupów, po których odbyło się 403. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie, prowadzone przez abp. Tadeusza Wojdę, miało charakter roboczy, jednak jego finałem stał się mocny i jednoznaczny apel o szacunek dla św. Jana Pawła II. Biskupi wskazali, że coraz częstsze próby podważania autorytetu papieża Polaka są zjawiskiem bolesnym, niesprawiedliwym i krzywdzącym — zarówno dla Kościoła, jak i dla całego społeczeństwa.
W komunikacie podsumowującym obrady podkreślono, że św. Jan Paweł II pozostaje jedną z najważniejszych postaci w historii Polski i świata. Jego nauczanie — dotyczące wolności, godności człowieka, wartości rodziny i solidarności — wciąż ma znaczenie w debacie publicznej, a jego pontyfikat odegrał kluczową rolę w przemianach, które doprowadziły do upadku komunizmu i odbudowy jedności Europy. Biskupi zaznaczyli, że dorobek papieża nie powinien być wykorzystywany w sporach politycznych ani obciążany oskarżeniami, które nie mają udokumentowanych podstaw.
W apelu zwrócono uwagę, że współczesne ataki na autorytet Jana Pawła II stoją w sprzeczności z doświadczeniem milionów ludzi, którzy dzięki jego posłudze odnaleźli wiarę, odzyskali sens i nadzieję, a wielu z nich — także wolność. Hierarchowie przypomnieli jego słowa o solidarności, która ma być „jeden i drugi, a nie jeden przeciw drugiemu”, podkreślając, że to przesłanie powinno wciąż kształtować życie społeczne w Polsce.
Zebrani biskupi swoje słowa skierowali również do wiernych. U stóp Matki Bożej Królowej Polski modlili się o pokój i zgodę w kraju oraz udzielili pasterskiego błogosławieństwa wszystkim Polakom w kraju i za granicą. Zachęcili też do obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II oraz wierności wartościom, które głosił przez cały pontyfikat.
Spotkanie na Jasnej Górze zakończyło się wspólnym podpisaniem apelu przez wszystkich pasterzy Kościoła katolickiego w Polsce obecnych na zebraniu. Hierarchowie zapowiedzieli dalsze działania na rzecz ochrony pamięci papieża Polaka i przypomnienia jego wkładu w historię współczesnej Polski.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.