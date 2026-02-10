Biznes klasa RegioJet rozczarowuje. Pan Marek wraca z podróży z Krakowa do Warszawy bardzo niezadowolony
Miała być komfortowa podróż w biznes klasie, a skończyło się dużym rozczarowaniem. Pan Marek wybrał przejazd RegioJetem na trasie Kraków – Warszawa, licząc na wyższy standard i obsługę adekwatną do ceny biletu. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna.
Kawa tylko z nazwy
Jednym z elementów oferty biznes klasy RegioJet jest serwis kawowy. W praktyce, jak relacjonuje Pan Marek, wyglądało to bardzo skromnie. Podana kawa wypełniała zaledwie około jednej trzeciej kubka. Dodatkowo pasażer nie miał możliwości wyboru dodatków. A sernik był zamarznięty.
Na pokładzie:
– nie było mleka,
– nie było śmietanki,
– dostępna była wyłącznie czarna kawa.
Na pytanie o inne opcje obsługa informowała, że mleka po prostu nie ma. W segmencie określanym jako biznes klasa takie braki budzą zdziwienie.
Toaleta nieczynna podczas przejazdu
Jeszcze większym problemem okazała się kwestia toalety. W trakcie podróży była ona nieczynna, co przy trasie z Krakowa do Warszawy stanowi poważne utrudnienie.
Pan Marek podkreśla, że brak dostępu do toalety przez znaczną część przejazdu jest trudny do zaakceptowania, zwłaszcza przy bilecie sprzedawanym jako usługa o podwyższonym standardzie.
Biznes klasa tylko z nazwy
RegioJet od lat buduje wizerunek przewoźnika oferującego wyższy komfort podróży. Tym razem oczekiwania pasażera znacząco rozminęły się z rzeczywistością.
Rozczarowanie Pana Marka dotyczyło całego doświadczenia:
– bardzo ograniczony serwis,
– brak podstawowych dodatków do kawy,
– nieczynna toaleta,
– brak realnej reakcji ze strony obsługi.
W jego ocenie standard nie odpowiadał temu, co obiecuje nazwa „biznes klasa”.
Podróż biznes klasą RegioJet z Krakowa do Warszawy miała być wygodna i bezproblemowa. Dla Pana Marka okazała się źródłem frustracji. Kawa nalana symbolicznie, brak mleka i nieczynna toaleta to problemy, które trudno zaakceptować przy wyższej cenie biletu. To kolejny przykład na to, że marketingowe obietnice nie zawsze idą w parze z realnym standardem usług.
