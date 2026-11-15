Black Friday 2026: kiedy wypada i gdzie szukać najlepszych okazji? Mamy terminy akcji w x-kom, Media Expert i 6 innych sklepach
Sklepy już uruchomiły listopadowe wyprzedaże, ale najważniejsze dni zakupowego sezonu są jeszcze przed nami. Część sieci zapowiada wcześniejszy dostęp w aplikacjach, inne rozciągają promocje aż na grudzień. Wśród ofert będą sprzęty do domu, elektronika, kosmetyki i prezenty pod choinkę. Żeby wybrać dobrą okazję, trzeba jednak sprawdzić więcej niż duży procent na banerze. Zebraliśmy potwierdzone terminy, miejsca do porównywania ofert i zasady, które przy większym zakupie mogą zdecydować o oszczędności kilkuset złotych.
Kiedy jest Black Friday 2026? Najważniejsza data to 27 listopada
Black Friday w 2026 roku wypada w piątek, 27 listopada, a Cyber Monday w poniedziałek, 30 listopada. Między nimi jest weekend 28–29 listopada, który sklepy również wykorzystują do prowadzenia akcji promocyjnych. Sam Czarny Piątek przypada dzień po amerykańskim Święcie Dziękczynienia. W Polsce nie jest dniem wolnym od pracy ani terminem, w którym wszyscy sprzedawcy muszą organizować przeceny. O godzinie startu, asortymencie i zasadach zakupu decyduje konkretna sieć.
Black Week zwykle oznacza tydzień wokół Czarnego Piątku, w tym roku 23–29 listopada. Nie jest to jednak wspólny dla całego handlu harmonogram. Pod nazwami Black Weeks i Black Month działają również promocje rozpoczęte w październiku, akcje obejmujące cały listopad oraz oferty kończące się dopiero w grudniu. Dlatego przy wybranym produkcie ważniejszy od ogólnej nazwy kampanii jest termin podany w jej regulaminie. Kod na odkurzacz może wygasnąć wcześniej niż promocja na telewizory w tym samym sklepie.
|Wydarzenie
|Termin w 2026 roku
|Co oznacza dla kupujących
|Tydzień obejmujący Black Friday
|23–29 listopada
|Popularny okres akcji Black Week; poszczególne sklepy mogą stosować inne daty.
|Black Friday
|Piątek, 27 listopada
|Główny dzień wyprzedaży; część ofert pojawi się wcześniej.
|Weekend po Black Friday
|28–29 listopada
|Kontynuacja części promocji. Niedziela 29 listopada jest niehandlowa.
|Cyber Monday
|Poniedziałek, 30 listopada
|Kolejny dzień akcji, szczególnie w internecie; zakres rabatów zależy od sprzedawcy.
Gdzie szukać okazji? Potwierdzone akcje największych sklepów
Na 15 listopada dostępne są już oficjalne informacje o kampaniach wielu dużych sprzedawców. Poniżej podajemy terminy ogłoszone przez same firmy, a tam, gdzie akcja składa się z różnych ofert, wskazujemy najważniejsze warunki. Linki prowadzą do stron sklepów lub ich komunikatów. To miejsca do rozpoczęcia porównania, a cena konkretnego modelu wymaga osobnego sprawdzenia. Także w jednej kampanii mogą jednocześnie występować rabaty naliczane automatycznie, kody do wpisania w koszyku i zestawy wymagające kupienia kilku produktów.
|Sklep lub platforma
|Ogłoszony termin lub harmonogram
|Co sprawdzić przed zakupem
|x-kom
|Black Weeks: 19 października–29 listopada. Finał: od 26 listopada, godz. 22:30 w aplikacji; od 27 listopada, godz. 00:00 na stronie.
|Wspólna pula promocyjnych produktów dla aplikacji i strony; dostępność może zmienić się przed północą.
|RTV EURO AGD
|Black Friday Weeks: 16 października–7 grudnia lub do wyczerpania promocyjnego asortymentu.
|Akcja w sklepach i internecie, z wyłączeniem outletów. Poszczególne kody mają własne terminy.
|Media Expert
|Część prezentowanych ofert z kodami do 1 grudnia, godz. 23:59; inne kończą się wcześniej, m.in. 19 listopada.
|Kod i data przy konkretnym produkcie. Z opisanej promocji wyłączono outlet oraz produkty sprzedawców innych niż Media Expert.
|Amazon
|Black Friday Week i Cyber Monday: 19–30 listopada, także w polskim sklepie.
|Tożsamość sprzedawcy, koszt dostawy i ewentualny wymóg Prime przy wybranej ofercie.
|Allegro
|Black Weeks: 2–30 listopada.
|Warunki konkretnej oferty, sprzedawca, stan przedmiotu i łączny koszt z dostawą.
|MediaMarkt
|Aktywna strona Black Friday Weeks 2026; terminy zależą od wybranej promocji.
|Przy prezentowanej akcji zestawowej: minimum dwa kwalifikujące się produkty i rabat 70 zł za każde 500 zł. Cenę trzeba sprawdzić w koszyku.
|Sephora
|13–30 listopada: do 30 proc. na zapachy i produkty do pielęgnacji, zgodnie z warunkami akcji.
|Wykluczone marki i produkty Smart Price; rabat nie łączy się z innymi promocjami. Akcja także w perfumeriach i aplikacji.
|Biedronka Home
|Black Weeks rozpoczęte 31 października; warunki i terminy poszczególnych ofert na stronie sklepu.
|Oferta sklepu internetowego Biedronka Home. Nie należy przenosić jej warunków na zakupy przy kasie w dyskoncie.
Warto rozdzielić datę końca całej kampanii od daty końca upustu na wybrany model. Przykładowo RTV EURO AGD zapowiada wielotygodniową akcję, ale równolegle publikuje kody produktowe z różnymi okresami ważności. Podobnie jest w Media Expert, gdzie na jednej stronie występują oferty kończące się w różnych dniach. Zapisanie samego hasła „promocja do grudnia” może więc prowadzić do pomyłki. Najlepiej zachować stronę produktu z ceną, kodem i terminem, który dotyczy właśnie tego zakupu.
Elektronika: porównuj pełne oznaczenie modelu
Przy laptopach, smartfonach, telewizorach i konsolach punktem wyjścia powinien być dokładny model. Samo „laptop 16 GB RAM” albo „telewizor 55 cali” daje zbyt mało informacji do porównania ofert. Dwa podobnie nazwane komputery mogą mieć inny procesor, ekran, dysk lub system operacyjny. W telefonach trzeba sprawdzić pamięć, a przy konsolach zawartość zestawu i wersję urządzenia. Warto skopiować pełny symbol producenta i wyszukać go w kilku sklepach, zamiast porównywać wyłącznie zdjęcia i nazwy serii.
Do pierwszego porównania można wykorzystać x-kom, Media Expert, RTV EURO AGD i MediaMarkt, a następnie sprawdzić ten sam wariant na Allegro, Amazonie oraz w sklepie producenta. Przy każdej ofercie trzeba potwierdzić stan sprzętu i zawartość opakowania. Model nowy, egzemplarz powystawowy i produkt po zwrocie to trzy różne propozycje. Jeżeli tańsza oferta dotyczy outletu, opis braków i uszkodzeń warto przeczytać przed zapłatą oraz zachować razem z potwierdzeniem zamówienia.
AGD: koszt wniesienia potrafi zmienić wynik porównania
Przy pralce, lodówce, zmywarce lub piekarniku sama cena na liście produktów nie zamyka wydatków. W koszyku mogą pojawić się osobne pozycje za transport, wniesienie, zmianę terminu dostawy lub montaż. Zakres tych usług trzeba sprawdzić oddzielnie, szczególnie gdy sprzęt ma trafić na piętro bez windy albo zostać podłączony do istniejącej zabudowy. Dobrze jest również ustalić zasady odbioru starego urządzenia i przygotowania go do zabrania, zamiast wyjaśniać wszystko dopiero przy przyjeździe dostawcy.
Prosty przykład pokazuje, dlaczego warto dojść aż do podsumowania zamówienia. Załóżmy, że sklep A sprzedaje pralkę za 1799 zł, a potrzebne usługi dostawy i wniesienia kosztują łącznie 149 zł. Wydatek wynosi wtedy 1948 zł. Sklep B oferuje ten sam model za 1899 zł z tym samym zakresem usług w cenie. Druga oferta jest o 49 zł tańsza, mimo wyższej ceny samego sprzętu. To przykładowe wyliczenie, ale właśnie w taki sposób należy zestawiać własne koszyki.
Kosmetyki i perfumy: liczy się pojemność, wersja i zawartość zestawu
W perfumeriach porównanie warto zaczynać od pełnej nazwy zapachu, jego rodzaju i pojemności. Woda toaletowa, woda perfumowana i inne warianty tej samej linii mogą mieć podobne opakowania, ale są odrębnymi produktami. Przy kosmetykach do pielęgnacji trzeba sprawdzić również wielkość opakowania. Cena 99 zł może być atrakcyjna dla 100 ml, a znacznie mniej korzystna dla 30 ml. Przeliczenie ceny na 100 ml ułatwia porównanie, choć ostatecznie potrzebna jest jeszcze ocena, czy większe opakowanie zostanie wykorzystane.
Potwierdzona akcja Sephory obejmuje wybrane zapachy i produkty do pielęgnacji, ale ma listę wyłączeń. Przed zakupem trzeba więc sprawdzić, czy wybrana marka i konkretny kosmetyk uczestniczą w promocji. Zestawy prezentowe wymagają osobnego rachunku: duże pudełko może zawierać jeden pełnowymiarowy produkt i kilka miniaturek. Najłatwiej ocenić je przez porównanie zawartości z ceną produktów, które rzeczywiście planowaliśmy kupić. Ozdobne opakowanie i próbki nie powinny przesłaniać różnicy w pojemności głównego kosmetyku.
Ubrania, rzeczy do domu i dyskonty: sprawdź kanał sprzedaży
Przy odzieży i obuwiu najwięcej mówi cena wybranego rozmiaru oraz koloru. Kwota „od” widoczna na liście może dotyczyć tylko jednego wariantu, a po wybraniu własnego rozmiaru cena będzie inna. Przed porównaniem warto ustawić te same parametry w obu sklepach. Przy wyposażeniu domu podobną rolę odgrywają wymiary i skład zestawu: komplet pościeli może mieć inną liczbę poszewek, a ręczniki różnić się wielkością. Te szczegóły często wyjaśniają różnicę, która na pierwszy rzut oka wygląda jak znakomita przecena.
W przypadku Lidla i Biedronki trzeba sprawdzać osobno gazetki sklepów stacjonarnych, kupony w aplikacjach oraz oferty internetowe. Warunek widoczny w jednym kanale nie musi działać w drugim. Biedronka Home prowadzi własną internetową kampanię Black Weeks, a dostępność jej produktów nie oznacza, że te same rzeczy i ceny znajdą się w pobliskim dyskoncie. Przed wyjazdem po konkretny towar warto więc przeczytać informację, gdzie obowiązuje oferta, w jakim terminie i czy wymaga aktywacji kuponu.
Jak sprawdzić, czy obniżka jest rzeczywista?
Przy ogłaszaniu obniżki sprzedawca powinien podać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. UOKiK wskazuje, że właśnie od tej wartości należy obliczać komunikowaną korzyść cenową. Sama wysoka cena regularna lub sugerowana przez producenta nie wystarczy do oceny promocji. Jeżeli produkt przez ostatnie tygodnie kosztował znacznie mniej, duża przekreślona kwota może dawać mylne wyobrażenie o oszczędności. Informacji o najniższej wcześniejszej cenie trzeba szukać przy konkretnej ofercie.
Załóżmy, że produkt ma cenę regularną 1200 zł, najniższa cena z 30 dni przed obniżką wynosi 1000 zł, a teraz trzeba zapłacić 900 zł. Względem 1200 zł różnica wynosi 25 proc., ale wobec rzeczywistej najniższej ceny z poprzedniego okresu jest to 10 proc. i 100 zł oszczędności. Taki zakup nadal może być korzystny. Trzeba jednak oceniać go na podstawie właściwego punktu odniesienia, a później porównać jeszcze cenę tego samego produktu u konkurencji.
|Przykładowa informacja o cenie
|Kwota
|Znaczenie
|Cena regularna
|1200 zł
|Sama nie pokazuje, ile produkt kosztował przed promocją.
|Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
|1000 zł
|Punkt odniesienia do oceny ogłoszonego rabatu.
|Cena promocyjna
|900 zł
|O 100 zł, czyli 10 proc., poniżej wcześniejszego minimum.
Historia cen i alerty: co sprawdzić poza stroną sklepu?
Informacja o wcześniejszej cenie u jednego sprzedawcy nie odpowiada jeszcze na pytanie, ile produkt kosztuje w innych miejscach. Do tego przydają się porównywarki i historia cen. Ceneo udostępnia zalogowanym użytkownikom wykresy oraz alerty pozwalające ustawić interesujący poziom ceny. Przed odczytaniem wykresu trzeba upewnić się, że otwarta karta dotyczy dokładnie tego modelu i wariantu, który planujemy kupić. Historia zebranych ofert pomaga ocenić obecną propozycję, ale nie przewiduje przyszłych obniżek.
Przy droższym zakupie dobrze zapisać już teraz pełny symbol produktu, bieżącą cenę i dwóch lub trzech sprzedawców. Dzięki temu w dniu promocji porównanie zajmuje kilka minut. Jeżeli upatrzony laptop kosztuje dziś około 3000 zł w kilku sklepach, późniejsza oferta za 2899 zł oznacza inną skalę oszczędności niż sugerowałaby przekreślona cena 3999 zł. Własne notatki są szczególnie przydatne, gdy zależy nam na konkretnym modelu, a sklep w trakcie kampanii zmienia sposób prezentowania rabatu.
Wcześniejszy dostęp w aplikacji może mieć znaczenie
W tym roku konkretny przykład podał x-kom: finałowa oferta wystartuje w aplikacji 26 listopada o 22:30, czyli półtorej godziny przed stroną internetową. Sklep zapowiada wspólną pulę produktów, więc część zapasów może wyczerpać się przed północą. Jeżeli planujemy tam zakup, warto wcześniej sprawdzić dostęp do konta i wybrany model. Sama aplikacja nie zastępuje jednak porównania ceny. W innych sieciach trzeba osobno przeczytać zasady dostępu, aktywacji kuponów i ewentualnych ograniczeń dla uczestników programu lojalnościowego.
Na Allegro i Amazonie sprawdź, od kogo kupujesz
Na platformie handlowej ten sam produkt może oferować wielu sprzedawców. Porównując ceny, trzeba sprawdzić nazwę firmy, miejsce wysyłki, stan przedmiotu, przewidywany termin doręczenia i adres zwrotu. Informacja o tym, kto wysyła paczkę, nie zawsze oznacza, że ten sam podmiot jest sprzedawcą. Te dane warto przeczytać bezpośrednio przy wybranej ofercie. Przy zakupie prezentu znaczenie ma również to, czy podana data opisuje wysyłkę z magazynu, czy rzeczywiste przewidywane dostarczenie do odbiorcy.
Amazon zapowiedział tegoroczną akcję na 19–30 listopada, obejmującą również Polskę, oraz dodatkowe oferty dla uczestników Prime. Przed zakupem trzeba sprawdzić, czy wybrana cena wymaga członkostwa. Na Allegro kampania trwa od 2 do 30 listopada, ale oferty nadal różnią się sprzedawcą i warunkami dostawy. W obu przypadkach warto dojść do końcowego podsumowania zamówienia i upewnić się, że korzystna cena nie znika po dodaniu przesyłki albo wyborze właściwego wariantu produktu.
Kupony i zestawy: policz kwotę, która zostanie na rachunku
Przy rabacie progowym trzeba porównać dwa koszyki: zakupy rzeczywiście potrzebne oraz zestaw po dodaniu produktów wymaganych przez promocję. Załóżmy, że planowany zakup kosztuje 420 zł, a kupon daje 50 zł zniżki dopiero od 500 zł. Po dodaniu niepotrzebnej rzeczy za 80 zł zapłacimy 450 zł. Sklep naliczy rabat, ale z rachunku zniknie o 30 zł więcej niż przy pierwotnym planie. Jeśli dodatkowy produkt i tak był potrzebny, rachunek wygląda inaczej — dlatego liczy się własna lista zakupów.
Podobnie działają promocje zestawowe. Hasło „trzeci produkt gratis” wymaga sprawdzenia, który produkt jest bezpłatny i czy oferta dotyczy wszystkich rzeczy w koszyku. Gdy trzy produkty kosztują po 100 zł, zapłata 200 zł zamiast 300 zł oznacza oszczędność jednej trzeciej wartości zestawu. Jeśli ich ceny wynoszą 500, 400 i 50 zł, a gratisem jest najtańszy, oszczędność wynosi 50 zł z 950 zł, czyli około 5,3 proc. Sama liczba produktów nie pokazuje więc wysokości korzyści.
|Przykładowa promocja
|Rachunek
|Wynik
|20 proc. rabatu, potem dodatkowe 10 proc.
|1000 zł × 0,8 × 0,9 = 720 zł
|Łączna obniżka wynosi 28 proc.
|50 zł rabatu od 500 zł przy zakupie planowanym za 420 zł
|500 zł − 50 zł = 450 zł
|Wydatek rośnie o 30 zł, jeżeli dodatkowa rzecz nie była potrzebna.
|Najtańszy gratis: produkty po 500, 400 i 50 zł
|950 zł − 50 zł = 900 zł
|Rabat na cały zestaw wynosi około 5,3 proc.
|Sprzęt za 1799 zł i usługi za 149 zł
|1799 zł + 149 zł = 1948 zł
|Oferta za 1899 zł z tym samym zakresem usług jest tańsza o 49 zł.
Cashback i bon na później wymagają osobnego porównania
Zwrot części pieniędzy po zakupie bywa uzależniony od spełnienia dodatkowych warunków: wybranego modelu, sprzedawcy, daty zakupu lub terminowego zgłoszenia. Przed zapłatą trzeba sprawdzić regulamin konkretnej akcji i wymagane dokumenty. Jeżeli na stronie produktu widnieje cena 2500 zł oraz zapowiedź 300 zł zwrotu, przy zakupie nadal może być potrzebne pełne 2500 zł. Dopiero po zaakceptowaniu zgłoszenia i wypłacie zwrotu koszt zakupu spadnie do 2200 zł. Warto zachować także potwierdzenie wysłania formularza.
Bon na kolejne zakupy działa inaczej niż obniżenie ceny obecnego zamówienia. Kupon o wartości 200 zł może mieć krótki termin wykorzystania, minimalną wartość następnego koszyka i wyłączenia produktów. Jego przydatność zależy od tego, czy planujemy następny zakup spełniający te warunki. Podczas porównania ofert dobrze zapisać osobno kwotę do zapłaty teraz oraz dodatkową korzyść możliwą do wykorzystania później. Pozwala to uniknąć sytuacji, w której dla zużycia bonu trzeba ponownie wydać kilkaset złotych.
Czy warto czekać do samego Black Friday albo Cyber Monday?
Na podstawie ogólnych zapowiedzi kampanii nie da się wskazać, którego dnia konkretny telewizor, telefon lub ekspres będzie najtańszy. Cena zależy od modelu, zapasu i decyzji sprzedawcy. Rozsądniej wcześniej ustalić własną kwotę zakupu i porównywać z nią kolejne oferty. Jeśli cena osiągnie ten poziom, a model spełnia wymagania, decyzja ma konkretną podstawę. Czekanie do ostatniej godziny może przynieść nową obniżkę, ale może też oznaczać wyczerpanie wybranego koloru, rozmiaru lub konfiguracji.
Cyber Monday daje kolejny termin sprawdzania promocji, ale nazwa wydarzenia nie przesądza o większym rabacie niż w piątek. Część sprzedawców może kontynuować wcześniejsze oferty, część wymienić asortyment. Przed powrotem do koszyka warto więc ponownie sprawdzić warunki, zamiast zakładać, że zapisany kilka dni wcześniej kod nadal działa. Najbardziej użyteczna jest cena graniczna ustalona przed rozpoczęciem zakupów oraz lista dopuszczalnych modeli zastępczych. Dzięki temu ewentualna zmiana oferty nie wymusza wybierania przypadkowego produktu.
29 listopada jest niedzielą niehandlową. Zaplanuj wizytę w sklepie
Niedziela 29 listopada 2026 roku nie jest niedzielą handlową. Black Weekend nie zmienia kalendarza wynikającego z przepisów. Większość zwykłych sklepów stacjonarnych będzie tego dnia zamknięta; działają ustawowe wyjątki. Zamówienie internetowe nadal można złożyć, ale odbiór w salonie zależy od jego dostępności. Jeżeli chcemy obejrzeć sprzęt lub przymierzyć ubranie przed zakupem, lepiej zaplanować to na wcześniejszy dzień. Kolejne niedziele handlowe przypadają dopiero w grudniu: 6, 13 i 20 grudnia.
Godziny otwarcia w piątek i sobotę trzeba sprawdzić dla konkretnego sklepu. Ogólna kampania sieci nie oznacza automatycznie wydłużonych godzin wszystkich placówek. Dotyczy to również punktów odbioru, których dostępność może być inna niż salonu sprzedaży. Przy rezerwacji produktu warto przeczytać, do kiedy trzeba go odebrać i kiedy zostaje ustalona cena. Odbiór możliwy dopiero po zakończeniu promocji wymaga wcześniejszego upewnienia się, jakie warunki zostały potwierdzone w zamówieniu.
Fałszywe sklepy również przygotowują się do listopadowych wyprzedaży
CERT Orange w ostrzeżeniu opublikowanym 11 listopada 2026 roku zwraca uwagę na fałszywe sklepy promowane atrakcyjnymi cenami. Schemat obejmuje reklamę w mediach społecznościowych, przejście na podrobioną stronę i wyłudzenie płatności. CERT Polska także opisywał w tym roku witryny wykorzystujące logotypy, zdjęcia i opisy znanych marek. Wygląd strony nie wystarcza więc do jej potwierdzenia. Przy nieznanym sklepie trzeba sprawdzić dokładny adres internetowy, dane firmy i możliwość kontaktu, zanim podamy dane do płatności.
Najprostsza kontrola przy reklamie podszywającej się pod znaną sieć polega na samodzielnym otwarciu jej oficjalnej strony lub aplikacji i wyszukaniu tej samej oferty. Trzeba uważać na domeny z dodatkowymi słowami, literówkami albo nazwą marki umieszczoną w mylącym miejscu adresu. Logo, licznik końca promocji i kłódka w przeglądarce nie potwierdzają uczciwości sprzedawcy. Jeżeli po zakupie pojawi się podejrzenie wyłudzenia danych płatniczych lub pieniędzy, należy szybko skontaktować się z bankiem, a podejrzaną witrynę można zgłosić przez oficjalny serwis CERT Polska.
Zwroty po Black Friday: 14 dni liczy się od otrzymania towaru
Przy typowym zakupie internetowym od przedsiębiorcy konsument ma 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny, z ustawowymi wyjątkami. Dla pojedynczego towaru termin liczy się od jego otrzymania. W tym czasie należy wysłać sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu; sam towar należy następnie odesłać niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia, chyba że sprzedawca zobowiązał się go odebrać. Warto zachować dowód zgłoszenia i nadania. Koszt przesyłki zwrotnej może obciążać kupującego, dlatego zasady zwrotu dobrze przeczytać przed zamówieniem dużego lub ciężkiego produktu.
W sklepie stacjonarnym zwrot pełnowartościowej rzeczy zależy od zasad przyjętych przez sprzedawcę. Sklep może przewidzieć własny termin, wymagać określonego stanu produktu lub oferować rozliczenie bonem. Te warunki warto ustalić przed zapłatą, szczególnie przy zakupie prezentu. W internecie również istnieją wyjątki od odstąpienia, m.in. dla rzeczy wykonanych według indywidualnej specyfikacji oraz określonych zapieczętowanych produktów, których po otwarciu nie można zwrócić ze względów zdrowotnych lub higienicznych. Znaczenie mają cechy konkretnego towaru.
Prezent pod choinkę kupiony w listopadzie może wymagać dłuższego terminu zwrotu
Między Black Friday a Wigilią upłynie prawie miesiąc. Jeśli pojedynczy towar dotrze 30 listopada, standardowy 14-dniowy termin na odstąpienie od umowy zakończy się 14 grudnia. Osoba, która rozpakowuje prezent dopiero 24 grudnia, może więc nie zdążyć skorzystać z tego uprawnienia. Przy nietrafionym rozmiarze lub kolorze pomocna będzie przedłużona polityka świątecznych zwrotów, jeżeli sklep rzeczywiście ją oferuje. Trzeba sprawdzić jej daty, objęte produkty i formę rozliczenia oraz zachować regulamin obowiązujący przy zakupie.
Zakup z odbiorem w salonie także wymaga przeczytania potwierdzenia: istotne jest, czy umowę zawarto już przez internet, czy wykonano jedynie rezerwację, a zakup nastąpi w sklepie. W razie wątpliwości warto wyjaśnić to ze sprzedawcą przed zapłatą. Niezależnie od terminu wręczenia prezentu dobrze szybko sprawdzić dostarczony model, kompletność zestawu i widoczne uszkodzenia. Odkładanie otwarcia paczki do świąt utrudnia wychwycenie pomyłki wtedy, gdy jest jeszcze czas na spokojne rozwiązanie sprawy.
Promocja nie odbiera prawa do reklamacji
Obniżka z okazji Black Friday nie usuwa odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. UOKiK wskazuje, że odpowiedzialność ta co do zasady trwa dwa lata od wydania produktu. W razie problemu konsument może korzystać z ustawowych roszczeń, w tym żądać naprawy lub wymiany, a w przewidzianych prawem sytuacjach obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Reklamacja dotyczy problemu z towarem; zwrot po zmianie zdania jest odrębną procedurą i ma inne warunki.
Przed zakupem warto zachować kartę produktu, opis zestawu, potwierdzenie ceny oraz dokument zakupu. Szczególnie przy elektronice i AGD opis może zawierać parametry, które zdecydowały o wyborze. Jeśli zamówiony laptop miał mieć określoną pamięć, a dostarczony egzemplarz jest inny, zapis oferty pomaga opisać problem. Przy outlecie równie ważna jest informacja o stanie rzeczy przekazana przed zawarciem umowy. Dokumenty najlepiej przechowywać razem z numerem zamówienia, aby w razie reklamacji nie odtwarzać wszystkiego z pamięci.
Jak przygotować zakupy, żeby oszczędność została w portfelu?
W najbliższych dniach warto wybrać kilka rzeczy rzeczywiście potrzebnych w domu lub planowanych na prezenty, a przy każdej zapisać maksymalną cenę. Dla droższego sprzętu należy ustalić pełny symbol modelu i warianty, które również będą odpowiednie. Dobrze od razu doliczyć dostawę i potrzebne usługi. Taki plan pozwala wykorzystać wcześniejszą promocję, jeśli okaże się korzystna, bez czekania wyłącznie na datę 27 listopada. Pomaga też szybko odrzucić ofertę, która wymaga dopłacenia za zbędne dodatki.
Przed tygodniem obejmującym Black Friday można sprawdzić dostęp do kont w wybranych sklepach i działanie zapisanych alertów. Jeżeli potrzebny jest kupon, warto przeczytać jego warunki jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży. W dniu zakupu najważniejsze pozostaje końcowe podsumowanie: właściwy model, sprzedawca, cena po rabacie, dostawa i termin. Jeżeli któryś z tych elementów różni się od oczekiwań, lepiej zatrzymać zamówienie na tym etapie niż później próbować odzyskać pieniądze lub anulować niepotrzebny zakup.
Po doręczeniu trzeba sprawdzić zawartość paczki, a przy prezencie pilnować terminu możliwego zwrotu. Dobrze również od razu wykonać zgłoszenie do cashbacku, jeśli było warunkiem planowanej oszczędności. O wyniku listopadowych zakupów decyduje ostatecznie suma wydana za potrzebne rzeczy oraz warunki, na jakich je otrzymaliśmy. Zaoszczędzone 100 zł na zaplanowanym produkcie ma konkretną wartość. Rabat uzyskany dopiero po dodaniu kilku niepotrzebnych rzeczy może zostawić w domowym budżecie znacznie mniej pieniędzy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.