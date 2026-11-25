Black Friday już 27 listopada. Blisko 85 proc. Polaków sprawdza ceny, ale nie każdy wykryje fałszywą promocję
Aż 84,75 proc. Polaków planujących zakupy w nadchodzący Black Friday (27 listopada 2026 roku) deklaruje weryfikowanie realności obniżek przed dodaniem produktu do koszyka – wynika z ogólnopolskiego badania UCE Research i Shopfully Poland. Autorzy raportu ostrzegają jednak, że wysoka deklarowana ostrożność nie przekłada się automatycznie na skuteczność w rozpoznawaniu manipulacji cenowych. Sama wysokość procentowego rabatu przestaje być wyznacznikiem okazji, a kluczowe znaczenie zyskuje cena końcowa wraz z kosztami dostawy.
Kto sprawdza ceny przed 27 listopada? Szczegółowe wyniki badania
Tegoroczny Black Friday, zgodnie z amerykańską tradycją przypadający dzień po czwartkowym Święcie Dziękczynienia (26 listopada), wypada w piątek 27 listopada 2026 roku. Wiele sieci handlowych uruchamia jednak kampanie wyprzedażowe ze znacznym wyprzedzeniem. Badanie przeprowadzone na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków pokazuje, że konsumenci podchodzą do listopadowych promocji z dużym dystansem.
Na pytanie o to, czy przed zakupem przecenionego towaru sprawdzają, czy obniżka jest autentyczna, odpowiedzi „zdecydowanie tak” udzieliło dokładnie 39 proc. respondentów. Kolejne 45,75 proc. wskazało mniej kategoryczną opcję „raczej tak”, co daje łącznie 84,75 proc. osób weryfikujących oferty. Po przeciwnej stronie znajduje się 11,61 proc. kupujących, którzy nie kontrolują cen – 9,72 proc. odpowiedziało „raczej nie”, a 1,89 proc. „zdecydowanie nie”. Pozostałe 3,64 proc. ankietowanych nie pamiętało, czy sprawdzało stawki przed transakcją.
Świadomość to nie skuteczność. Pułapki procentowych rabatów
Analitycy rynku handlowego zwracają uwagę na istotną różnicę między samą chęcią kontroli a umiejętnością faktycznego wyłapania marketingowej manipulacji. Jak wskazuje Robert Biegaj z Shopfully Poland, konsumenci bardzo różnie rozumieją pojęcie weryfikacji. Dla części kupujących oznacza to szybkie porównanie cen w zaledwie 2 sklepach internetowych, podczas gdy inni analizują wykresy zmian stawek w dłuższym okresie. Sama ostrożność nie musi wynikać wyłącznie z nieufności wobec sprzedawców, lecz z pragmatycznego dążenia do rozsądnego wydawania domowego budżetu.
Najpoważniejszym błędem popełnianym przez klientów w czasie listopadowego szaleństwa zakupowego jest sugerowanie się wyłącznie wysokością przekreślonego rabatu. Nawet całkowicie autentyczna obniżka o 30 lub 40 proc. w jednym sklepie może okazać się skrajnie nieopłacalna w porównaniu ze standardową, niepromocyjną ofertą u konkurencji. Na realną wartość transakcji wpływają również ukryte koszty dodatkowe: droższa przesyłka kurierska, opłaty za wybrane metody płatności czy brak możliwości darmowego zwrotu towaru.
Jak sklepy omijają czujność klientów w trakcie Black Weeks?
Choć przepisy unijnej dyrektywy Omnibus zobowiązują sprzedawców do prezentowania najniższej ceny towaru z ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki, na rynku wciąż funkcjonują legalne techniki marketingowe utrudniające rzetelną ocenę okazji. Najpopularniejszą z nich jest stopniowe podnoszenie cen bazowych już na przełomie września i października, aby po upływie wymaganego miesiąca móc legalnie ogłosić spektakularną obniżkę pod koniec listopada.
Innym mechanizmem stosowanym w handlu elektronicznym jest wydłużanie okresu wyprzedaży na całe tygodnie (tzw. Black Weeks) oraz generowanie sztucznej presji czasu. Liczniki odliczające minuty do końca promocji czy komunikaty o ostatnich dostępnych sztukach w magazynie mają na celu wyłączenie racjonalnej analizy i zmuszenie użytkownika do natychmiastowego kliknięcia przycisku zakupu. W efekcie konsumenci coraz częściej rezygnują z impulsywnego łowienia najtańszych gadżetów, skupiając się na jakości i realnej przydatności droższych produktów, takich jak sprzęt AGD czy elektronika.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 sposobów, jak nie przepłacić w Black Friday
Przed nadejściem 27 listopada 2026 roku warto wdrożyć chłodną strategię zakupową, która zamieni ogólną świadomość w realne oszczędności w portfelu. Zamiast polegać na banerach reklamowych, zastosuj poniższe 5 konkretnych kroków przed każdą transakcją:
- Sprawdź historię cen w niezależnych porównywarkach: Zanim kupisz droższy sprzęt elektroniczny lub AGD, wpisz jego dokładny kod producenta (nie tylko ogólną nazwę modelu) w porównywarkach internetowych oferujących wykresy cen z ostatnich 6 lub 12 miesięcy. Umożliwi to natychmiastowe wykrycie, czy sklep sztucznie nie podbił stawki w październiku, by w listopadzie ogłosić pozorną obniżkę.
- Porównuj wyłącznie ostateczną kwotę w koszyku: Ignoruj wielkość procentowego rabatu na karcie produktu. Przejdź do ostatniego etapu zamówienia w co najmniej 3 różnych sklepach i porównaj finalną sumę do zapłaty, uwzględniającą koszty dostawy, ubezpieczenia paczki oraz ewentualne prowizje za płatność za pobraniem.
- Czytaj drobnym drukiem informację o cenie z ostatnich 30 dni: Każdy sklep działający na terenie Unii Europejskiej ma prawny obowiązek podać najniższą cenę z 30 dni poprzedzających promocję. Jeśli obecna „okazja” jest równa tej kwocie lub wyższa, masz do czynienia ze zwykłą zagrywką marketingową, a nie realną wyprzedażą.
- Celowo utrudnij sobie proces robienia zakupów: Psychologowie konsumpcji zalecają wylogowanie się ze sklepów internetowych, usunięcie zapisanych danych karty płatniczej z przeglądarki oraz wyłączenie powiadomień push w aplikacjach zakupowych. Konieczność ręcznego przepisania numeru karty lub odczekania 24 godzin przed finalizacją koszyka skutecznie eliminuje nieprzemyślane wydatki pod wpływem impulsu.
- Zweryfikuj zasady zwrotów i reklamacji przed płatnością: Pamiętaj, że przy zakupach przez internet w sklepach zarejestrowanych w UE przysługuje Ci ustawowe 14 dni na odstąpienie od umowy bez podawania przyczyny – również w przypadku towarów kupionych na wyprzedaży Black Friday. Jeśli sklep stacjonarny lub platforma spoza Europy ogranicza prawo zwrotu w dni promocyjne, zrezygnuj z zakupu droższego asortymentu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.