Błąd w „Monitorze Polskim”. Tytuł profesora przyznany osobie, która nie żyje

21 kwietnia 2026 21:54 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

W oficjalnym dokumencie opublikowanym w „Monitorze Polskim” znalazło się nazwisko naukowca, który zmarł w 2025 roku. Kancelaria Prezydenta potwierdza błąd i zapowiada jego korektę, wskazując na brak informacji na etapie procedowania wniosku.

Prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki. Fot. Warszawa w Pigułce

Decyzja opublikowana z błędem. Na liście profesorów znalazła się zmarła osoba

W „Monitorze Polskim” opublikowano postanowienie prezydenta o nadaniu tytułów profesorskich. Wśród kilkudziesięciu nazwisk znalazła się osoba, która zmarła w 2025 roku. Kancelaria Prezydenta potwierdza błąd i zapowiada jego korektę.

Nazwisko zmarłego naukowca w oficjalnym dokumencie

Chodzi o dr. hab. Macieja Chałubińskiego, specjalistę w dziedzinie alergologii, chorób wewnętrznych i immunologii, związanego z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi. Naukowiec zmarł w sierpniu 2025 roku w wieku 48 lat.

Mimo publicznie dostępnych informacji o jego śmierci, nazwisko znalazło się w dokumencie z 18 lutego 2026 roku, dotyczącym nadania tytułów profesorskich. Publikacja ukazała się w ubiegłym tygodniu w oficjalnym dzienniku urzędowym.

Kancelaria Prezydenta tłumaczy, jak doszło do sytuacji

Po ujawnieniu sprawy Kancelaria Prezydenta odniosła się do publikacji. W komunikacie przekazano, że trwają działania mające na celu skorygowanie dokumentu.

„Zaistniała sytuacja ma charakter niezamierzony i wynika z braku przekazania stosownej informacji na etapie procedowania wniosku” – poinformowało Biuro Mediów i Listów Prezydenta.

Oznacza to, że na etapie przygotowania dokumentacji nie uwzględniono informacji o śmierci naukowca.

Prawo jasno określa zasady. Tytuł nie może być nadany pośmiertnie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, tytuł profesora może być nadany wyłącznie osobie żyjącej. Procedura nadania tytułu kończy się podpisaniem postanowienia przez prezydenta oraz jego publikacją w „Monitorze Polskim”.

Podstawą prawną jest ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), która reguluje tryb nadawania tytułów naukowych.

W praktyce oznacza to, że dokument zawierający takie nazwisko musi zostać poprawiony zgodnie z procedurami administracyjnymi.

Warszawa: publikacje w „Monitorze Polskim” pod lupą

Sprawa zwróciła uwagę na proces publikacji dokumentów urzędowych w Warszawie, gdzie znajduje się Kancelaria Prezydenta oraz redakcja „Monitora Polskiego”. To właśnie tam przygotowywane i ogłaszane są decyzje o charakterze państwowym.

Eksperci zajmujący się procedurami administracyjnymi wskazują, że kluczowe znaczenie ma obieg informacji między instytucjami. Każdy etap – od wniosku po publikację – wymaga aktualnych danych.

W praktyce podobne sytuacje zdarzają się rzadko, ale pokazują, jak ważna jest weryfikacja informacji przed publikacją dokumentów o randze państwowej.

Jak wygląda procedura nadawania tytułu profesora

Proces nadania tytułu profesora jest wieloetapowy. Wniosek przechodzi przez instytucje naukowe, a następnie trafia do prezydenta, który podejmuje ostateczną decyzję.

Każdy etap powinien uwzględniać aktualny status kandydata. Brak aktualizacji danych może prowadzić do sytuacji, w której decyzja nie odpowiada rzeczywistemu stanowi faktycznemu.

Dlatego w takich przypadkach konieczne jest formalne skorygowanie dokumentu i usunięcie błędu z obiegu prawnego.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak działają decyzje urzędowe

Choć sprawa dotyczy środowiska naukowego, pokazuje szerszy mechanizm działania administracji:

Dokumenty urzędowe mogą być korygowane, jeśli zawierają błędy
Każda decyzja musi być zgodna ze stanem faktycznym w momencie jej wydania
Obieg informacji między instytucjami ma kluczowe znaczenie
Publikacja w „Monitorze Polskim” nadaje decyzji charakter oficjalny
Błędy są usuwane w ramach procedur administracyjnych

W praktyce oznacza to, że nawet oficjalne dokumenty mogą wymagać korekty, jeśli pojawią się nieścisłości.

