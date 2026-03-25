Błędy w pytaniach na prawo jazdy! Ministerstwo zidentyfikowało poszkodowanych kandydatów

25 marca 2026 13:43 | Autor: Małgorzata Skarbek | Aktualności | Brak komentarzy

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło występowanie poważnych błędów w oficjalnej bazie pytań stosowanych podczas państwowych egzaminów na prawo jazdy. Resort zidentyfikował grupę osób, które przez wadliwy system teleinformatyczny niesłusznie otrzymały wynik negatywny, i zapowiedział głębokie zmiany legislacyjne, które mają zapobiec powtórce tej skandalicznej sytuacji

Osiem wadliwych pytań w ogólnokrajowym systemie

W wyniku szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Komisję ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, w całym katalogu liczącym 3505 pozycji wskazano 8 pytań merytorycznie błędnych. Jak podkreślił resort, budziły one uzasadnione wątpliwości pod względem ich zgodności z aktualnym stanem prawnym.

Jeden z najbardziej rażących błędów, nagłośniony przez serwis brd24.pl, dotyczył procedury zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. System nie uznawał poprawnej odpowiedzi wskazującej, że policjant zatrzymuje dokument w takim przypadku również poza obszarem zabudowanym, przyznając zdającemu zero punktów. Problem miał charakter ogólnokrajowy, ponieważ wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) korzystają z tej samej, ujednoliconej bazy danych.

Zobacz również:

21 osób poszkodowanych otrzyma szansę na korektę

Resort infrastruktury precyzyjnie zidentyfikował 21 kandydatów na kierowców, którzy padli ofiarą błędów systemowych. Są to osoby, które uzyskałyby wynik pozytywny z części teoretycznej, gdyby system poprawnie zweryfikował ich odpowiedzi. Ministerstwo zapewniło, że:

  • Wadliwe pytania zostały już trwale usunięte z systemów egzaminacyjnych.

  • Wszystkie poszkodowane osoby zostaną indywidualnie powiadomione o dalszym sposobie postępowania i ścieżce naprawczej.

  • Komisja weryfikacyjna pracuje nad tym, aby podobne rozbieżności między przepisami a testami nigdy więcej się nie pojawiły.

Zapowiedź zmian systemowych i legislacyjnych

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak, komentując sprawę podczas briefingu prasowego, przyznał, że taka sytuacja w przypadku egzaminu państwowego jest niedopuszczalna. Szef resortu zlecił już prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi. Zmiany mają na celu wzmocnienie Komisji odpowiadającej za pytania egzaminacyjne oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające na błyskawiczną aktualizację bazy testów w momencie wchodzenia w życie nowych przepisów drogowych.

Celem nowych regulacji ma być zapewnienie „jasnej, czytelnej i stabilnej” sytuacji dla każdego obywatela przystępującego do egzaminu, tak aby wynik zależał wyłącznie od wiedzy kandydata, a nie od sprawności technicznej systemów teleinformatycznych.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

