Błędy w pytaniach na prawo jazdy! Ministerstwo zidentyfikowało poszkodowanych kandydatów
Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło występowanie poważnych błędów w oficjalnej bazie pytań stosowanych podczas państwowych egzaminów na prawo jazdy. Resort zidentyfikował grupę osób, które przez wadliwy system teleinformatyczny niesłusznie otrzymały wynik negatywny, i zapowiedział głębokie zmiany legislacyjne, które mają zapobiec powtórce tej skandalicznej sytuacji
Osiem wadliwych pytań w ogólnokrajowym systemie
W wyniku szczegółowej analizy przeprowadzonej przez Komisję ds. weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych, w całym katalogu liczącym 3505 pozycji wskazano 8 pytań merytorycznie błędnych. Jak podkreślił resort, budziły one uzasadnione wątpliwości pod względem ich zgodności z aktualnym stanem prawnym.
Jeden z najbardziej rażących błędów, nagłośniony przez serwis brd24.pl, dotyczył procedury zatrzymywania prawa jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h. System nie uznawał poprawnej odpowiedzi wskazującej, że policjant zatrzymuje dokument w takim przypadku również poza obszarem zabudowanym, przyznając zdającemu zero punktów. Problem miał charakter ogólnokrajowy, ponieważ wszystkie Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego (WORD) korzystają z tej samej, ujednoliconej bazy danych.
21 osób poszkodowanych otrzyma szansę na korektę
Resort infrastruktury precyzyjnie zidentyfikował 21 kandydatów na kierowców, którzy padli ofiarą błędów systemowych. Są to osoby, które uzyskałyby wynik pozytywny z części teoretycznej, gdyby system poprawnie zweryfikował ich odpowiedzi. Ministerstwo zapewniło, że:
Wadliwe pytania zostały już trwale usunięte z systemów egzaminacyjnych.
Wszystkie poszkodowane osoby zostaną indywidualnie powiadomione o dalszym sposobie postępowania i ścieżce naprawczej.
Komisja weryfikacyjna pracuje nad tym, aby podobne rozbieżności między przepisami a testami nigdy więcej się nie pojawiły.
Zapowiedź zmian systemowych i legislacyjnych
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak, komentując sprawę podczas briefingu prasowego, przyznał, że taka sytuacja w przypadku egzaminu państwowego jest niedopuszczalna. Szef resortu zlecił już prace nad nowymi rozwiązaniami prawnymi. Zmiany mają na celu wzmocnienie Komisji odpowiadającej za pytania egzaminacyjne oraz wyposażenie jej w narzędzia pozwalające na błyskawiczną aktualizację bazy testów w momencie wchodzenia w życie nowych przepisów drogowych.
Celem nowych regulacji ma być zapewnienie „jasnej, czytelnej i stabilnej” sytuacji dla każdego obywatela przystępującego do egzaminu, tak aby wynik zależał wyłącznie od wiedzy kandydata, a nie od sprawności technicznej systemów teleinformatycznych.
