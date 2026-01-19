BLIK nie działa u części klientów. Operator wydał komunikat
Część użytkowników BLIKA zgłasza problemy z realizacją przelewów na telefon i przelewów ekspresowych. Operator systemu uspokaja, że zakłócenia mają charakter techniczny, dotyczą tylko jednego z wydawców i nie paraliżują całej sieci płatności.
Problemy z BLIKIEM. Część użytkowników ma utrudniony dostęp do przelewów
W poniedziałek 19 stycznia część użytkowników systemu BLIK napotkała problemy z realizacją wybranych usług. Utrudnienia dotyczyły przede wszystkim przelewów na telefon oraz przelewów ekspresowych. Operator systemu zapewnia, że nie doszło do paraliżu całej sieci płatności, a zakłócenia mają charakter lokalny.
Co się wydarzyło?
Pierwsze informacje o problemach przekazały banki, w tym mBank. Klienci zostali poinformowani, że z przyczyn technicznych czasowo niedostępne są przelewy na telefon BLIK oraz przelewy ekspresowe. Utrudnienia dotyczyły zarówno bankowości internetowej, jak i aplikacji mobilnych.
Jednocześnie banki podkreślały, że standardowe przelewy krajowe działają bez zakłóceń, a prace nad przywróceniem pełnej funkcjonalności systemu trwają.
Stanowisko operatora systemu BLIK
Biuro prasowe BLIKA poinformowało, że problemy nie obejmują całego systemu. Zakłócenia wystąpiły po stronie jednego z wydawców usług i dotknęły tylko części użytkowników. Operator podkreśla, że pozostałe funkcje płatnicze działają prawidłowo, a infrastruktura systemu jako całość pozostaje stabilna.
Czy to mógł być atak?
W przestrzeni publicznej pojawiły się pytania o możliwy atak hakerski. Eksperci zwracają uwagę, że na obecnym etapie nie można jednoznacznie przesądzić, czy doszło do celowego działania zewnętrznego, czy był to incydent techniczny. Podkreślają jednak, że podobne zakłócenia mogą być elementem zorganizowanych akcji testujących odporność systemów finansowych.
Na razie brak oficjalnych informacji potwierdzających, że przyczyną problemów był cyberatak.
Czym jest BLIK i jak działa system?
BLIK to powszechny w Polsce system płatności mobilnych, rozwijany przez spółkę Polski Standard Płatności. Jego udziałowcami są największe banki działające na polskim rynku oraz Mastercard. System umożliwia płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych, wypłaty z bankomatów oraz szybkie przelewy na numer telefonu.
Skala korzystania z BLIKA jest bardzo duża. W 2024 roku użytkownicy wykonali za jego pomocą około 2,4 miliarda transakcji o łącznej wartości ponad 347 miliardów złotych. W pierwszej połowie 2025 roku liczba operacji przekroczyła 1,4 miliarda, co oznacza dalszy dynamiczny wzrost.
Co powinni zrobić użytkownicy?
W przypadku problemów z przelewami BLIK banki zalecają korzystanie z tradycyjnych przelewów lub innych form płatności do czasu pełnego przywrócenia usług. Operator systemu zapewnia, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco, a utrudnienia mają charakter przejściowy.
