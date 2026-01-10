Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Pracodawca musi dopłacić
W styczniu 2026 roku część pracowników może otrzymać do wynagrodzenia nawet blisko 1000 zł brutto dodatku. To efekt podwyżki minimalnego wynagrodzenia i obowiązkowego dodatku za pracę w porze nocnej, którego pracodawca nie ma prawa pominąć.
W styczniu 2026 roku część pracowników może otrzymać do wynagrodzenia nawet blisko 1000 zł brutto dodatku. Chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej, którego wysokość wzrosła wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek jego wypłaty, jeśli spełnione są ustawowe warunki.
Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy
Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje godziny między 21.00 a 7.00. Prawo do dodatku przysługuje pracownikowi, który:
- wykonuje pracę w porze nocnej przez co najmniej 3 godziny w każdej dobie, albo
- przepracowuje co najmniej 25 proc. czasu pracy w okresie rozliczeniowym w porze nocnej.
Dodatek przysługuje niezależnie od branży, stanowiska czy rodzaju wykonywanej pracy.
Jak oblicza się dodatek za pracę nocną
Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej, obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie pensji konkretnego pracownika.
Schemat obliczeń jest zawsze taki sam:
- Minimalne wynagrodzenie brutto dzieli się przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu.
- Otrzymaną stawkę godzinową mnoży się przez 20 proc.
- Wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.
Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku
Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:
- 4806 zł brutto,
- około 3605,85 zł netto.
To właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczania dodatku nocnego.
Dokładne wyliczenie – styczeń 2026
W styczniu 2026 roku obowiązuje:
- 160 godzin pracy.
Wyliczenie:
- 4806 zł ÷ 160 godzin = 30,04 zł brutto za godzinę,
- 20 proc. z 30,04 zł = 6,01 zł brutto dodatku za jedną godzinę nocną.
Jeśli pracownik przepracuje w styczniu 160 godzin w porze nocnej, otrzyma:
- 160 × 6,01 zł = 961,60 zł brutto dodatku.
To kwota, którą pracodawca musi wypłacić, jeśli pracownik spełnia warunki pracy nocnej.
Stawki dodatku za pracę w nocy w kolejnych miesiącach 2026 roku
Wysokość dodatku zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu:
- Styczeń – 160 godz. → 6,01 zł brutto
- Luty – 160 godz. → 6,01 zł brutto
- Marzec – 176 godz. → 5,46 zł brutto
- Kwiecień – 168 godz. → 5,72 zł brutto
- Maj – 160 godz. → 6,01 zł brutto
- Czerwiec – 168 godz. → 5,72 zł brutto
- Lipiec – 184 godz. → 5,22 zł brutto
- Sierpień – 160 godz. → 6,01 zł brutto
- Wrzesień – 176 godz. → 5,46 zł brutto
- Październik – 176 godz. → 5,46 zł brutto
- Listopad – 160 godz. → 6,01 zł brutto
- Grudzień – 160 godz. → 6,01 zł brutto
Im mniej godzin roboczych w miesiącu, tym wyższa stawka dodatku nocnego za jedną godzinę.
Czy pracodawca może odmówić wypłaty dodatku?
Nie. Dodatek za pracę w porze nocnej jest świadczeniem obowiązkowym, wynikającym wprost z Kodeksu pracy. Nie może być zniesiony regulaminem, umową ani decyzją pracodawcy.
W przypadku jego niewypłacenia pracownik ma prawo:
- złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy,
- dochodzić roszczeń na drodze sądowej.
Podsumowanie
Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku oznacza realne korzyści dla osób pracujących w nocy. W samym styczniu dodatek może sięgnąć niemal 1000 zł brutto, a pracodawca nie ma prawa odmówić jego wypłaty. Dla wielu pracowników zmianowych i nocnych to jedno z najwyższych dodatkowych świadczeń w całym roku.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.