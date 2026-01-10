Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Pracodawca musi dopłacić

W styczniu 2026 roku część pracowników może otrzymać do wynagrodzenia nawet blisko 1000 zł brutto dodatku. To efekt podwyżki minimalnego wynagrodzenia i obowiązkowego dodatku za pracę w porze nocnej, którego pracodawca nie ma prawa pominąć.

Blisko 1000 zł dodatku do pensji w styczniu. Pracodawca nie może odmówić

W styczniu 2026 roku część pracowników może otrzymać do wynagrodzenia nawet blisko 1000 zł brutto dodatku. Chodzi o dodatek za pracę w porze nocnej, którego wysokość wzrosła wraz z podwyżką minimalnego wynagrodzenia. Pracodawca ma obowiązek jego wypłaty, jeśli spełnione są ustawowe warunki.

Komu przysługuje dodatek za pracę w nocy

Zgodnie z Kodeksem pracy pora nocna obejmuje godziny między 21.00 a 7.00. Prawo do dodatku przysługuje pracownikowi, który:

  • wykonuje pracę w porze nocnej przez co najmniej 3 godziny w każdej dobie, albo
  • przepracowuje co najmniej 25 proc. czasu pracy w okresie rozliczeniowym w porze nocnej.

Dodatek przysługuje niezależnie od branży, stanowiska czy rodzaju wykonywanej pracy.

Jak oblicza się dodatek za pracę nocną

Dodatek za każdą godzinę pracy w nocy wynosi 20 proc. stawki godzinowej, obliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie pensji konkretnego pracownika.

Schemat obliczeń jest zawsze taki sam:

  1. Minimalne wynagrodzenie brutto dzieli się przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu.
  2. Otrzymaną stawkę godzinową mnoży się przez 20 proc.
  3. Wynik mnoży się przez liczbę godzin przepracowanych w porze nocnej.

Minimalne wynagrodzenie w 2026 roku

Od 1 stycznia 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:

  • 4806 zł brutto,
  • około 3605,85 zł netto.

To właśnie ta kwota stanowi podstawę do obliczania dodatku nocnego.

Dokładne wyliczenie – styczeń 2026

W styczniu 2026 roku obowiązuje:

  • 160 godzin pracy.

Wyliczenie:

  • 4806 zł ÷ 160 godzin = 30,04 zł brutto za godzinę,
  • 20 proc. z 30,04 zł = 6,01 zł brutto dodatku za jedną godzinę nocną.

Jeśli pracownik przepracuje w styczniu 160 godzin w porze nocnej, otrzyma:

  • 160 × 6,01 zł = 961,60 zł brutto dodatku.

To kwota, którą pracodawca musi wypłacić, jeśli pracownik spełnia warunki pracy nocnej.

Stawki dodatku za pracę w nocy w kolejnych miesiącach 2026 roku

Wysokość dodatku zmienia się w zależności od liczby godzin pracy w danym miesiącu:

  • Styczeń – 160 godz. → 6,01 zł brutto
  • Luty – 160 godz. → 6,01 zł brutto
  • Marzec – 176 godz. → 5,46 zł brutto
  • Kwiecień – 168 godz. → 5,72 zł brutto
  • Maj – 160 godz. → 6,01 zł brutto
  • Czerwiec – 168 godz. → 5,72 zł brutto
  • Lipiec – 184 godz. → 5,22 zł brutto
  • Sierpień – 160 godz. → 6,01 zł brutto
  • Wrzesień – 176 godz. → 5,46 zł brutto
  • Październik – 176 godz. → 5,46 zł brutto
  • Listopad – 160 godz. → 6,01 zł brutto
  • Grudzień – 160 godz. → 6,01 zł brutto

Im mniej godzin roboczych w miesiącu, tym wyższa stawka dodatku nocnego za jedną godzinę.

Czy pracodawca może odmówić wypłaty dodatku?

Nie. Dodatek za pracę w porze nocnej jest świadczeniem obowiązkowym, wynikającym wprost z Kodeksu pracy. Nie może być zniesiony regulaminem, umową ani decyzją pracodawcy.

W przypadku jego niewypłacenia pracownik ma prawo:

  • złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy,
  • dochodzić roszczeń na drodze sądowej.

Podsumowanie

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku oznacza realne korzyści dla osób pracujących w nocy. W samym styczniu dodatek może sięgnąć niemal 1000 zł brutto, a pracodawca nie ma prawa odmówić jego wypłaty. Dla wielu pracowników zmianowych i nocnych to jedno z najwyższych dodatkowych świadczeń w całym roku.

