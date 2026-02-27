Blisko 7 tys. zł co miesiąc. Od 1 marca rośnie wyjątkowy dodatek dla seniorów
Od 1 marca 2026 roku wzrasta jedno z najwyższych świadczeń wypłacanych seniorom w Polsce. Osoby, które ukończyły 100 lat, otrzymają 6938,92 zł brutto miesięcznie w ramach świadczenia honorowego. To dożywotni dodatek, który trafia do wąskiej, wyjątkowej grupy najstarszych obywateli.
Podwyżka wynika z marcowej waloryzacji i oznacza wzrost o około 349 zł miesięcznie w porównaniu z dotychczasową kwotą.
Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji
Nowa stawka świadczenia honorowego od 1 marca 2026 roku to dokładnie 6938,92 zł brutto miesięcznie. Na rękę seniorzy otrzymają około 5,7 do 6 tys. zł, w zależności od potrąceń podatkowych i składki zdrowotnej.
Dotychczas dodatek wynosił 6589,67 zł brutto. Tegoroczna podwyżka jest efektem waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, której wskaźnik ustalono na poziomie 5,3 proc.
Czym jest świadczenie honorowe
Świadczenie honorowe to specjalny, dożywotni dodatek przyznawany osobom, które ukończyły 100 lat. Nie zastępuje on emerytury ani renty. Jest wypłacany niezależnie od wysokości podstawowego świadczenia.
Każdy uprawniony otrzymuje taką samą kwotę, bez względu na historię zatrudnienia, staż pracy czy wysokość wcześniej odprowadzanych składek. Dodatek wypłacany jest głównie przez ZUS, a w przypadku rolników także przez KRUS.
Kto ma prawo do ponad 6 900 zł
Aby otrzymać świadczenie honorowe, trzeba spełnić trzy warunki:
– posiadać obywatelstwo polskie,
– ukończyć 100 lat życia,
– w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego setne urodziny mieć prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia wskazanego w ustawie.
Na koniec 2025 roku w Polsce było 4057 osób pobierających ten dodatek.
Czy trzeba składać wniosek
W większości przypadków nie trzeba podejmować żadnych działań. Świadczenie przyznawane jest automatycznie osobom, które już pobierają emeryturę lub rentę z ZUS albo KRUS. Decyzja o przyznaniu dodatku wysyłana jest w miesiącu setnych urodzin.
Wniosek ESH muszą złożyć jedynie osoby, które nie pobierały wcześniej żadnego świadczenia z systemu ubezpieczeń społecznych. Dotyczy to na przykład osób, które nie były objęte systemem emerytalnym. W takim przypadku konieczne jest złożenie formularza ESH wraz z dokumentem potwierdzającym datę urodzenia.
Czy dodatek wpływa na inne świadczenia
Świadczenie honorowe nie powoduje utraty innych dodatków ani ograniczenia prawa do wsparcia. Nie wpływa na:
– dodatek pielęgnacyjny,
– świadczenie wspierające,
– pomoc społeczną,
– inne zasiłki zależne od dochodu.
Dodatek nie jest wliczany do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy z ośrodków pomocy społecznej.
Co to oznacza dla seniorów
Dla stulatków marcowa waloryzacja oznacza wyraźny wzrost miesięcznego wsparcia. Świadczenie honorowe pozostaje jednym z najwyższych dodatków systemowych w Polsce i stanowi formę finansowego uhonorowania osób, które osiągnęły wyjątkowy wiek.
Od 1 marca 2026 roku niemal 7 tys. zł brutto miesięcznie będzie trafiać do tej wyjątkowej grupy seniorów jako stały, dożywotni dodatek.
