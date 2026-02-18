Blokada dostępu do e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów wyłącza system Twój e-PIT
Podatnicy planujący wieczorne rozliczenie z fiskusem muszą zmienić swoje plany. Ministerstwo Finansów poinformowało o nagłym wyłączeniu usługi Twój e-PIT z powodu pilnych prac technicznych. Przerwa w dostępie do systemu rozpocznie się dziś o godzinie 22:30 i ma potrwać około godziny. W tym czasie logowanie do e-Urzędu Skarbowego będzie niemożliwe, co uniemożliwi sprawdzenie wstępnie wypełnionych deklaracji oraz wysłanie gotowych zeznań podatkowych.
Resort finansów podkreśla, że nocny termin prac został wybrany tak, aby zminimalizować uciążliwości dla obywateli. Jest to element szerszej strategii przygotowań do szczytu sezonu rozliczeniowego 2026, w którym miliony Polaków będą przesyłać swoje dokumenty PIT za rok 2025. Informatycy muszą wzmocnić serwery, aby uniknąć paraliżu systemu znanego z poprzednich lat, kiedy to ogromne zainteresowanie doprowadzało do wielogodzinnych awarii i komunikatów o niedostępności serwisu.
Prace serwisowe zamiast awarii. Dlaczego system musi „odpocząć”?
Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) stawiają na działania profilaktyczne, by nie powtórzył się scenariusz z 2020 i 2021 roku, gdy platforma nie wytrzymała naporu ponad 20 tysięcy deklaracji składanych jednocześnie.
Aktualizacja zabezpieczeń: Przerwa służy wzmocnieniu ochrony wrażliwych danych podatników przed cyberzagrożeniami.
Testy wydajnościowe: Zespoły IT sprawdzają, jak system poradzi sobie z obciążeniem rzędu kilkuset tysięcy logowań w krótkim czasie.
Migracja danych: Trwają ostatnie szlify przed masowym udostępnieniem formularzy PIT-37 i PIT-38, które bazują na informacjach od pracodawców i ZUS.
Eliminacja błędów: Krótkie „okienka serwisowe” pozwalają na wprowadzanie poprawek w kodzie bez konieczności wyłączania portalu w godzinach pracy urzędów.
Rozliczenie PIT 2026: Kluczowe daty i zasady
Mimo dzisiejszych utrudnień, tegoroczna kampania podatkowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Od 15 lutego 2026 roku system udostępnił już pierwsze, gotowe zeznania.
- Ostateczny termin: Na aktywne sprawdzenie, poprawienie lub odrzucenie deklaracji masz czas do 30 kwietnia 2026 roku.
- Automatyczna akceptacja: Jeśli do końca kwietnia nie wykonasz żadnego ruchu, Twój PIT-37 lub PIT-38 zostanie uznany za złożony automatycznie.
- Weryfikacja danych: Eksperci ostrzegają, by nie polegać wyłącznie na automacie – warto zalogować się i sprawdzić, czy uwzględniono wszystkie ulgi (np. na dzieci czy internet).
- Metody logowania: Do systemu dostaniesz się przez profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód lub dane autoryzujące (PESEL/NIP i kwoty przychodów).
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.