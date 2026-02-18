Blokada dostępu do e-Urzędu Skarbowego. Ministerstwo Finansów wyłącza system Twój e-PIT

Podatnicy planujący wieczorne rozliczenie z fiskusem muszą zmienić swoje plany. Ministerstwo Finansów poinformowało o nagłym wyłączeniu usługi Twój e-PIT z powodu pilnych prac technicznych. Przerwa w dostępie do systemu rozpocznie się dziś o godzinie 22:30 i ma potrwać około godziny. W tym czasie logowanie do e-Urzędu Skarbowego będzie niemożliwe, co uniemożliwi sprawdzenie wstępnie wypełnionych deklaracji oraz wysłanie gotowych zeznań podatkowych.

Fot. Warszawa w Pigułce

Resort finansów podkreśla, że nocny termin prac został wybrany tak, aby zminimalizować uciążliwości dla obywateli. Jest to element szerszej strategii przygotowań do szczytu sezonu rozliczeniowego 2026, w którym miliony Polaków będą przesyłać swoje dokumenty PIT za rok 2025. Informatycy muszą wzmocnić serwery, aby uniknąć paraliżu systemu znanego z poprzednich lat, kiedy to ogromne zainteresowanie doprowadzało do wielogodzinnych awarii i komunikatów o niedostępności serwisu.

Prace serwisowe zamiast awarii. Dlaczego system musi „odpocząć”?

Ministerstwo Finansów oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) stawiają na działania profilaktyczne, by nie powtórzył się scenariusz z 2020 i 2021 roku, gdy platforma nie wytrzymała naporu ponad 20 tysięcy deklaracji składanych jednocześnie.

Aktualizacja zabezpieczeń: Przerwa służy wzmocnieniu ochrony wrażliwych danych podatników przed cyberzagrożeniami.

Testy wydajnościowe: Zespoły IT sprawdzają, jak system poradzi sobie z obciążeniem rzędu kilkuset tysięcy logowań w krótkim czasie.

Migracja danych: Trwają ostatnie szlify przed masowym udostępnieniem formularzy PIT-37 i PIT-38, które bazują na informacjach od pracodawców i ZUS.

Eliminacja błędów: Krótkie „okienka serwisowe” pozwalają na wprowadzanie poprawek w kodzie bez konieczności wyłączania portalu w godzinach pracy urzędów.

Rozliczenie PIT 2026: Kluczowe daty i zasady

Mimo dzisiejszych utrudnień, tegoroczna kampania podatkowa przebiega zgodnie z harmonogramem. Od 15 lutego 2026 roku system udostępnił już pierwsze, gotowe zeznania.

  • Ostateczny termin: Na aktywne sprawdzenie, poprawienie lub odrzucenie deklaracji masz czas do 30 kwietnia 2026 roku.
  • Automatyczna akceptacja: Jeśli do końca kwietnia nie wykonasz żadnego ruchu, Twój PIT-37 lub PIT-38 zostanie uznany za złożony automatycznie.
  • Weryfikacja danych: Eksperci ostrzegają, by nie polegać wyłącznie na automacie – warto zalogować się i sprawdzić, czy uwzględniono wszystkie ulgi (np. na dzieci czy internet).
  • Metody logowania: Do systemu dostaniesz się przez profil zaufany, aplikację mObywatel, e-dowód lub dane autoryzujące (PESEL/NIP i kwoty przychodów).
