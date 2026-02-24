Blokada przelewów w PKO BP. Twoje zagraniczne płatności mogą zostać nagle odrzucone
Największy bank w Polsce wprowadził rygorystyczne zmiany, które od 23 lutego 2026 roku uderzają w swobodę transakcji międzynarodowych. PKO BP oficjalnie potwierdził, że operacje finansowe we wszystkich walutach realizowane do i z wybranych instytucji finansowych w Rosji, Białorusi oraz Ukrainie zostały całkowicie zablokowane lub objęte specjalnym nadzorem. Klienci muszą przygotować się na to, że ich przelewy przychodzące i wychodzące mogą nie dotrzeć do celu ze względu na zaostrzone mechanizmy kontrolne oraz sankcje międzynarodowe.
Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na wymogi regulatorów i ma na celu uszczelnienie systemu bezpieczeństwa finansowego w obliczu globalnych ograniczeń. Bank ostrzega, że nawet jeśli dana instytucja nie znajduje się na liście całkowicie zablokowanych, transakcja może zostać odrzucona przez banki pośredniczące lub zagraniczne organy nadzorcze. Co więcej, PKO BP całkowicie wstrzymał obsługę płatności w rublach rosyjskich (RUB), co całkowicie odcina możliwość rozliczeń w tej walucie.
Nowe restrykcje w PKO BP. Co musisz wiedzieć?
Zmiany w regulaminie transakcji zagranicznych wprowadzają szereg barier, o których każdy posiadacz konta powinien wiedzieć przed zleceniem przelewu.
Całkowita blokada: Przelewy do i z banków objętych listą sankcyjną w Rosji, Białorusi i na Ukrainie nie są realizowane bez względu na walutę.
Koniec z rublem: Płatności w walucie rosyjskiej (RUB) zostały definitywnie wycofane z oferty banku.
Dodatkowa weryfikacja: Płatności kierowane do pozostałych banków w regionach objętych konfliktem podlegają ścisłej kontroli, co może znacznie wydłużyć czas operacji.
Ryzyko odrzucenia: PKO BP informuje, że transakcje mogą zostać cofnięte na każdym etapie przez instytucje zagraniczne uczestniczące w procesie przesyłu pieniędzy.
Uwaga na podstęp z BLIK-iem! Bank ostrzega przed nowym oszustwem
Oprócz zmian w przelewach zagranicznych, PKO BP alarmuje o nowej fali cyberataków wymierzonych w użytkowników popularnego systemu płatności mobilnych.
- Pułapka na „omyłkowy przelew”: Oszuści przesyłają środki BLIK-iem, a następnie proszą o ich zwrot na zupełnie inny numer telefonu.
- Mechanizm straty: Przestępca wycofuje pierwotną transakcję u swojego operatora, podczas gdy ofiara dobrowolnie przelewa mu własne pieniądze, tracąc środki.
- Zasada ograniczonego zaufania: Nigdy nie oddawaj pieniędzy nieznajomym bez weryfikacji sytuacji bezpośrednio w banku.
- Zakaz instalacji apek: Bank przypomina, by nie instalować żadnego oprogramowania na prośbę rzekomych nadawców przelewów.
W 2026 roku stabilność Twoich finansów w PKO BP zależy od znajomości aktualnych ograniczeń sankcyjnych i wysokiej czujności na próby wyłudzeń. Jeśli prowadzisz interesy lub wspierasz bliskich na Wschodzie, musisz liczyć się z tym, że tradycyjne kanały bankowe mogą okazać się zawodne, a Twoje środki mogą zostać zamrożone do czasu wyjaśnienia przez zagranicznych regulatorów.
Jednocześnie pamiętaj, że oszuści wykorzystują presję czasu i Twoją uczciwość – każdy niespodziewany przelew na Twój numer telefonu potraktuj jako potencjalne zagrożenie i nie podejmuj żadnych działań bez kontaktu z infolinią banku. Twoje bezpieczeństwo to dziś nie tylko silne hasło, ale przede wszystkim świadomość, że bankowość międzynarodowa stała się narzędziem polityki globalnej.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.