Blokady kont bankowych w 2026 roku. Skarbówka i banki sprawdzają przelewy. Sprawdź limity
W 2026 roku mechanizmy monitorowania transakcji bankowych stały się jeszcze bardziej precyzyjne. Systemy bankowe, współpracując z Krajową Administracją Skarbową (KAS), automatycznie analizują tysiące przelewów dziennie pod kątem potencjalnych nieprawidłowości. Warto wiedzieć, jakie kwoty i tytuły przelewów mogą doprowadzić do czasowego zablokowania dostępu do środków na koncie.
Kiedy bank ma obowiązek zareagować?
Zgodnie z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, banki muszą monitorować transakcje, które wydają się nietypowe dla danego klienta lub przekraczają ustawowe progi. Blokada konta nie musi oznaczać winy właściciela, ale często jest wynikiem zadziałania algorytmu bezpieczeństwa.
Limity i sygnały ostrzegawcze w 2026 r.:
|Rodzaj transakcji
|Limit/Warunek
|Konsekwencja
|Przelew gotówkowy
|Powyżej 15 000 euro
|Obowiązkowe zgłoszenie do GIIF (Generalny Inspektor Informacji Finansowej).
|Wpłata we wpłatomacie
|Wielokrotne wpłaty po 10 000 zł
|Ryzyko zablokowania karty i wezwania do wyjaśnienia źródła pochodzenia gotówki.
|Tytuł przelewu
|„Podejrzane” lub żartobliwe opisy
|System może zatrzymać środki do czasu manualnej weryfikacji przez pracownika banku.
|Nietypowa aktywność
|Nagły wpływ dużej sumy na konto „uśpione”
|Czasowa blokada bankowości elektronicznej w celu ochrony przed kradzieżą.
Tytuły przelewów – pułapka na użytkowników
Wiele blokad kont wynika z… poczucia humoru użytkowników. Algorytmy bankowe są zaprogramowane na wyłapywanie słów kluczowych związanych z działaniami nielegalnymi. Wpisanie w tytule przelewu dla znajomego żartobliwego hasła dotyczącego „brudnych pieniędzy” lub „nielegalnych działań” może skończyć się automatycznym zamrożeniem środków na kilka dni, dopóki dział bezpieczeństwa nie wyjaśni sprawy.
Co to oznacza dla czytelnika?
Aby uniknąć stresujących sytuacji i zablokowania konta w najmniej odpowiednim momencie, warto stosować się do kilku zasad:
-
Precyzyjne tytuły: W opisach przelewów używaj konkretnych terminów, takich jak „Zwrot za kolację”, „Czynsz” czy „Darowizna dla córki”.
-
Dokumentacja: Przy większych darowiznach od rodziny (powyżej kwot wolnych od podatku) pamiętaj o zgłoszeniu tego do urzędu skarbowego, co legitymizuje środki na Twoim koncie.
-
Weryfikacja danych: Jeśli bank prosi Cię o aktualizację danych (tzw. ankieta klienta), zrób to niezwłocznie – brak aktualnych informacji o profilu klienta jest częstą przyczyną blokad.
