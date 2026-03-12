BNP Paribas wydaje pilny komunikat. Dotyczy wszystkich klientów
Bank BNP Paribas opublikował pilny komunikat dotyczący bezpieczeństwa klientów. Instytucja finansowa ostrzega przed nową falą oszustw w Internecie, które pojawiają się przede wszystkim w mediach społecznościowych. Fałszywe reklamy mogą prowadzić do stron podszywających się pod bank i służą do wyłudzania danych.
Bank apeluje do wszystkich użytkowników bankowości internetowej o szczególną ostrożność.
Fałszywe reklamy prowadzą do podrobionych stron
Według informacji przekazanych przez bank oszuści publikują w mediach społecznościowych reklamy, które wyglądają jak oficjalne komunikaty finansowe. Po kliknięciu użytkownik trafia na stronę przypominającą serwis banku.
Na takiej stronie pojawia się zwykle ankieta lub formularz z prośbą o podanie danych kontaktowych lub innych informacji. W rzeczywistości dane wpisane w formularzu trafiają do przestępców, którzy mogą wykorzystać je do dalszych prób wyłudzeń.
Jak rozpoznać fałszywą stronę
BNP Paribas przypomina, że kluczowe znaczenie ma sprawdzenie adresu strony internetowej przed logowaniem.
Oficjalna strona banku to:
www.bnpparibas.pl
Fałszywe witryny często różnią się tylko drobnymi szczegółami, na przykład literówką w adresie. Warto również upewnić się, czy strona korzysta z bezpiecznego połączenia oznaczonego symbolem „https”.
Bank zaleca także, aby nie logować się do bankowości internetowej z linków znajdujących się w reklamach.
Co zrobić, jeśli podałeś dane
Jeżeli ktoś przypadkowo odwiedził podejrzaną stronę lub wpisał swoje dane, powinien jak najszybciej zmienić hasło do bankowości internetowej i mobilnej.
Konieczne jest także skontaktowanie się z bankiem i zgłoszenie incydentu. BNP Paribas udostępnia w tym celu infolinię:
-
801 321 123
-
+48 22 134 00 00
Bank zaleca również sprawdzanie historii konta, aby upewnić się, że nie doszło do nieautoryzowanych transakcji.
Jak się chronić przed podobnymi oszustwami
Eksperci ds. bezpieczeństwa przypominają, że przestępcy stale zmieniają metody działania. Dlatego warto zachować szczególną ostrożność w internecie.
Podstawowe zasady bezpieczeństwa to:
-
nie klikać w reklamy finansowe w mediach społecznościowych
-
nie podawać danych logowania na stronach otwieranych z reklam
-
zawsze sprawdzać adres strony przed logowaniem
-
regularnie kontrolować historię operacji na koncie
Bank podkreśla, że świadomość użytkowników jest jednym z najważniejszych elementów ochrony przed cyberoszustwami.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.