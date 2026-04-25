Bohaterska akcja w Warszawie. Kierowca autobusu uratował życie młodej dziewczyny
Dramatyczne sceny rozegrały się w Warszawie w pobliżu przystanku przy fundacji UNITERS. Autobus linii 517 niespodziewanie zatrzymał się jeszcze przed przystankiem. Powód był poważny – w środku jedna z pasażerek straciła przytomność, a jej serce przestało bić.
Kierowca nie wahał się ani chwili. Natychmiast ruszył na pomoc. Rozpoczął reanimację i przejął kontrolę nad sytuacją, zachowując spokój i opanowanie. Jednocześnie instruował innych pasażerów, jak mogą pomóc, by działania były jak najbardziej skuteczne.
Akcja trwała do momentu przyjazdu karetki. To właśnie dzięki szybkiej reakcji udało się przywrócić czynności życiowe dziewczyny. Ratownicy potwierdzili, że jej serce znów zaczęło pracować. Teraz trwa dalsza walka o jej zdrowie.
Jak się później okazało, kierowca – pan Andrzej – nigdy wcześniej nie był w takiej sytuacji. Mimo to działał profesjonalnie i bez chwili zawahania. Dla wielu osób stał się bohaterem.
Świadkowie podkreślają, że jego zachowanie mogło uratować życie młodej pasażerki. W takich momentach liczą się sekundy, a szybka reakcja często decyduje o wszystkim.
Cała sytuacja pokazuje, jak ogromne znaczenie ma znajomość podstaw pierwszej pomocy. I jak ważne jest, by w krytycznym momencie obok znalazła się osoba, która potrafi działać.
Dla pasażerów linii 517 to był zwykły dzień, który nagle zamienił się w walkę o życie. Dzięki jednej osobie zakończył się nadzieją.
