Ból zęba czy ból portfela? Warszawiacy coraz rzadziej odwiedzają dentystę przez rekordowe ceny.
Polacy masowo rezygnują z profilaktyki stomatologicznej, a głównym powodem są drastycznie rosnące koszty usług. Najnowszy sondaż ujawnia, że dla wielu z nas wizyta w gabinecie stała się luksusem, na który nas nie stać. Sprawdź, jak mieszkańcy Warszawy radzą sobie z drożyzną u dentysty i dlaczego unikanie fotela może nas kosztować znacznie więcej w przyszłości.
Warszawa uchodzi za stomatologiczną stolicę Polski, ale to właśnie tutaj ceny za zwykłe wypełnienie czy higienizację biją ogólnopolskie rekordy. Jak wynika z raportu Business Insider, inflacja medyczna sprawiła, że stomatologia prywatna, z której korzysta większość warszawiaków, stała się barierą nie do przejścia. W kuluarach biurowców na Woli czy Mokotowie coraz częściej słychać historie o „turystyce dentystycznej”, czyli wyjazdach mieszkańców stolicy do mniejszych miast na Mazowszu, by tam naprawić uzębienie za ułamek warszawskiej ceny.
Sondaż nie kłamie: profilaktyka przegrywa z czynszem
Wyniki badania są alarmujące: znaczny odsetek Polaków przyznaje, że odwiedza dentystę dopiero wtedy, gdy ból staje się nie do zniesienia. W Warszawie, gdzie koszty życia są najwyższe w kraju, wielu młodych specjalistów i seniorów odkłada wizytę kontrolną „na później”, priorytetyzując opłaty za mieszkanie czy energię. Eksperci cytowani przez Business Insider ostrzegają, że takie podejście to prosta droga do katastrofy leczenie kanałowe czy implanty, które są wynikiem zaniedbań, kosztują wielokrotnie więcej niż regularne przeglądy.
Warto zwrócić uwagę na problem dostępności usług w ramach NFZ. W Warszawie kolejki do nielicznych gabinetów mających kontrakt z funduszem są legendarne, co praktycznie wypycha pacjentów do sektora prywatnego. Dla przeciętnego mieszkańca stolicy oznacza to, że za każdą białą plombę musi zapłacić z własnej kieszeni kwotę, która w 2026 roku staje się poważnym obciążeniem dla domowego budżetu.
Koszty materiałów i energii, dlaczego w Warszawie jest tak drogo?
Właściciele warszawskich klinik tłumaczą, że nie mają wyjścia. Ceny nowoczesnych materiałów stomatologicznych (często importowanych), koszty utrzymania sterylnych gabinetów oraz drastyczne podwyżki cen energii (wspomniany w innych artykułach system ETS 2 przekłada się pośrednio na wszystkie koszty operacyjne) zmuszają ich do aktualizacji cenników. Ponadto, w Warszawie presja płacowa personelu medycznego jest najwyższa w kraju, co musi znaleźć odzwierciedlenie w końcowym rachunku wystawianym pacjentowi.
Ciekawym zjawiskiem jest wzrost zainteresowania pakietami medycznymi oferowanymi przez warszawskich pracodawców. Dla wielu osób praca w korporacji, która oferuje „dentystę w pakiecie”, staje się kluczowym benefitem, cenniejszym nawet niż premia finansowa. To pokazuje, jak bardzo podstawowa opieka zdrowotna stała się w stolicy towarem premium.
Zęby na kredyt? Nowa rzeczywistość warszawiaków
W odpowiedzi na drożyznę, warszawskie kliniki coraz częściej oferują systemy ratalne. „Leczenie zębów na raty” przestaje być powodem do wstydu, a staje się jedynym sposobem na kompleksową odbudowę uśmiechu. Sondaż Business Insidera to jasny sygnał dla decydentów: bez reformy systemu finansowania stomatologii, Polska – z Warszawą na czele – może stanąć w obliczu poważnego kryzysu zdrowotnego, którego skutki będziemy odczuwać przez dekady.
Źródło: Opracowanie na podstawie sondażu dotyczącego wydatków na stomatologię opublikowanego przez serwis Business Insider (kwiecień 2026).
