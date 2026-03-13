Bolesne podwyżki na stacjach! Zobacz, o ile więcej zapłacisz za paliwo w najbliższych dniach.

13 marca 2026 20:29 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowcy tankujący olej napędowy muszą przygotować się na bolesne uderzenie po portfelu. Najnowsze dane analityczne wskazują na gwałtowny wzrost cen diesla, który wyraźnie dystansuje benzynę. Choć marzec 2026 roku miał przynieść stabilizację, sytuacja na rynkach międzynarodowych oraz ograniczenia w dostawach surowca sprawiają, że na pylonach stacji benzynowych znów zobaczymy wartości, o których chcielibyśmy zapomnieć.

Dlaczego ON drożeje szybciej niż benzyna?

Sytuacja jest złożona. Podczas gdy rynek benzyn jest relatywnie stabilny, olej napędowy stał się towarem deficytowym na poziomie hurtowym. Zwiększony popyt ze strony przemysłu oraz trwające przestoje w kluczowych rafineriach w regionie sprawiają, że marże na dieslu wystrzeliły w górę. Dla przeciętnego kierowcy oznacza to jedno: każda wizyta na stacji będzie kosztować o kilka-kilkanaście złotych więcej niż jeszcze dwa tygodnie temu.

Zobacz również:

Rodzaj paliwa Prognoza ceny (śr. krajowa) Zmiana (tydz./tydz.)
Benzyna PB95 6,58 – 6,69 zł Stabilizacja
Benzyna PB98 7,15 – 7,28 zł Lekki wzrost
Olej napędowy (ON) 6,89 – 7,05 zł Silny wzrost
Autogaz (LPG) 2,89 – 2,98 zł Bez zmian

Co napędza podwyżki?Analitycy wskazują na trzy kluczowe czynniki:

  • Napięcia geopolityczne: Niepewność w kanałach dostaw surowca z kluczowych kierunków.
  • Słaby złoty: Niekorzystny kurs dolara podbija ceny zakupu paliw na rynkach światowych.
  • Prace serwisowe: Sezonowe przestoje w rafineriach ograniczają dostępność diesla „od ręki”.

Co to oznacza dla gospodarki?

Wzrost cen diesla to nie tylko problem właścicieli osobówek. Olej napędowy to paliwo polskiej logistyki – ciężarówek, maszyn rolniczych i kurierów. Wyższe koszty transportu niemal natychmiast przekładają się na ceny produktów spożywczych na półkach sklepowych. Eksperci ostrzegają: jeśli cena diesla na stałe przebije barierę 7 złotych, możemy spodziewać się kolejnego impulsu inflacyjnego w sektorze usług i towarów pierwszej potrzeby.

Źródło: Opracowanie na podstawie komunikatu Polskiej Agencji Prasowej (PAP) z marca 2026 r. dotyczącego prognoz rynkowych biur maklerskich i analiz sektora paliwowego.

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

