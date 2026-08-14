Bon ciepłowniczy w Warszawie? W 2026 roku warunek spełnia tylko część mieszkańców 2 dzielnic. Niedługo koniec naboru
Nabór wniosków o bon ciepłowniczy potrwa już tylko do 31 sierpnia, a mimo ogólnopolskich zapowiedzi wsparcia sięgającego nawet 3500 złotych, zdecydowana większość mieszkańców Warszawy i tak go nie dostanie – nie z powodu zbyt wysokich dochodów, tylko dlatego, że ceny ciepła w stolicy są zwyczajnie za niskie, by spełnić ustawowy warunek. Jak wprost przyznaje oficjalny portal Warszawa 19115, w 2026 roku warunek cenowy spełnia tylko część mieszkańców dwóch dzielnic – Białołęki i Rembertowa.
Dlaczego akurat te dwie dzielnice
Warunkiem otrzymania bonu jest cena ciepła sieciowego przekraczająca 170 złotych netto za gigadżul. Stolicę zaopatrują w ciepło systemowe cztery przedsiębiorstwa energetyczne, ale zdecydowaną większość miasta obsługuje jedno z nich – Veolia Energia Warszawa, operator jednej z największych sieci ciepłowniczych w Europie. Zgodnie z taryfą Veolii obowiązującą od 6 stycznia 2026 roku, cena za gigadżul nie przekracza wymaganego progu – co jest dobrą wiadomością dla portfela większości warszawiaków, ale jednocześnie oznacza, że automatycznie nie kwalifikują się oni do bonu, niezależnie od wysokości swoich dochodów. Realną szansę mają przede wszystkim mieszkańcy fragmentów Białołęki i Rembertowa, zaopatrywanych nie przez Veolię, lecz przez innych dostawców – spółkę ZZN, Oddział Energetyki Cieplnej Warszawa, albo PGNiG Termika Energetyka Rozproszona – gdzie ceny za gigadżul bywają wyższe.
Ile można dostać i jakie są pozostałe warunki
Bon ciepłowniczy to jednorazowe świadczenie za cały 2026 rok, którego wysokość waha się od 1000 do 3500 złotych. Poza warunkiem cenowym trzeba spełnić też kryterium dochodowe – miesięczny dochód netto do 3272,69 złotych w gospodarstwie jednoosobowym albo do 2454,52 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Przekroczenie progu nie wyklucza automatycznie z programu – działa wtedy zasada złotówka za złotówkę, czyli kwota bonu jest pomniejszana dokładnie o nadwyżkę ponad limit, a jeśli po takim pomniejszeniu wypadałoby mniej niż 20 złotych, świadczenie w ogóle nie zostanie wypłacone. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie od spółdzielni, wspólnoty mieszkaniowej lub innego zarządcy budynku, potwierdzające zarówno korzystanie z ciepła systemowego, jak i to, że jednoskładnikowa cena ciepła netto w danym budynku faktycznie przekracza wymagany próg 170 złotych za gigadżul.
Zostały ostatnie dwa tygodnie na złożenie wniosku
Nabór wniosków o bon ciepłowniczy za cały 2026 rok trwa od 1 lipca i kończy się 31 sierpnia – po tej dacie możliwość ubiegania się o świadczenie za ten rok przepada bezpowrotnie, bez możliwości złożenia wniosku z opóźnieniem. Warto pamiętać, że bon przysługuje tylko jednemu gospodarstwu domowemu pod danym adresem – jeśli wniosek złoży więcej niż jedna osoba z tego samego gospodarstwa, świadczenie trafi do tej, która zrobiła to jako pierwsza, a pozostałe wnioski zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
Sprawdź swojego dostawcę, zanim złożysz wniosek
Zanim zaczniesz kompletować dokumenty, sprawdź, kto dostarcza ciepło do Twojego budynku – jeśli to Veolia, obsługująca zdecydowaną większość Warszawy, wniosek najprawdopodobniej zostanie odrzucony z powodu niespełnienia warunku cenowego, niezależnie od Twoich dochodów, i szkoda czasu na kompletowanie zaświadczeń. Jeśli natomiast mieszkasz na Białołęce lub w Rembertowie, koniecznie zapytaj administrację lub spółdzielnię, jaka firma faktycznie dostarcza ciepło do Twojego konkretnego budynku i jaka jest aktualna cena za gigadżul – to jedyny pewny sposób, by wiedzieć, czy w ogóle warto składać wniosek przed upływem sierpniowego terminu.
Jeśli okaże się, że kwalifikujesz się zarówno pod względem cenowym, jak i dochodowym, nie zwlekaj z formalnościami do ostatnich dni sierpnia – skompletowanie zaświadczenia od zarządcy budynku może zająć więcej czasu, niż się wydaje, zwłaszcza jeśli administracja musi je przygotować specjalnie na Twoją prośbę, a nie ma go gotowego z wyprzedzeniem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.