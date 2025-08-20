Bon ciepłowniczy wraca. Kto dostanie wsparcie od rządu w 2025 roku?
Rząd ogłosił powrót bonu ciepłowniczego, który ma ulżyć rodzinom najbardziej dotkniętym rosnącymi kosztami ogrzewania. Nowe wsparcie obejmie gospodarstwa o najniższych dochodach i zacznie obowiązywać od drugiej połowy 2025 roku. Program ma zastąpić dotychczasowe powszechne dopłaty i skoncentrować pomoc tam, gdzie jest ona naprawdę potrzebna.
Bon ciepłowniczy wraca. Rząd szykuje wsparcie dla najuboższych rodzin
Rząd przygotowuje nowe narzędzie wsparcia dla gospodarstw domowych, które najbardziej odczuwają wysokie koszty ogrzewania. Ministerstwo Energii zapowiedziało wprowadzenie bonu ciepłowniczego, który zacznie obowiązywać w drugiej połowie 2025 roku i będzie działał także w 2026 roku. Rozliczenia programu mają potrwać do 2031 roku, co ma zapewnić elastyczność i stabilność systemu.
Kto otrzyma wsparcie?
Bon ciepłowniczy będzie skierowany do gospodarstw korzystających z ciepła systemowego, w których cena przekracza 170 zł za gigadżul. Kluczowym kryterium będą dochody: w gospodarstwie jednoosobowym próg wyniesie 3272,69 zł, a w wieloosobowym – 2454,52 zł na osobę. Wprowadzona zostanie też zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu progu dochodowego wsparcie będzie przyznawane, ale jego wysokość zostanie pomniejszona o kwotę nadwyżki. Minimalna wartość wypłaty to 20 zł – niższe kwoty nie będą realizowane.
Jak będzie obliczana wysokość bonu?
Kwota wsparcia zostanie powiązana z faktycznymi cenami ciepła obowiązującymi po 1 lipca 2025 roku. Dzięki temu system ma reagować na realne warunki rynkowe i dopasowywać wysokość pomocy do aktualnej sytuacji. Resort energii podkreśla, że takie rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe i pozwala lepiej chronić uboższe gospodarstwa przed skutkami kryzysu energetycznego.
Koniec z powszechnymi dopłatami
Bon ciepłowniczy ma zastąpić dotychczasowe mechanizmy, które obejmowały wszystkich odbiorców, niezależnie od dochodów. Rząd chce odejść od kosztownych i szerokich programów interwencyjnych na rzecz bardziej celowanego wsparcia. Dzięki temu pomoc trafi tylko do tych, którzy jej najbardziej potrzebują, a jednocześnie ograniczone zostanie obciążenie budżetu państwa.
Cel – ochrona najuboższych
Jak podkreśla Ministerstwo Energii, mimo stabilizacji na rynku paliw i energii skutki kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie wciąż dotykają polskie rodziny. Program bonu ciepłowniczego ma być więc osłoną dla najuboższych, dla których rachunki za ogrzewanie stanowią największe obciążenie domowych budżetów.
