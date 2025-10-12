Bon energetyczny 2025! Dopłata do rachunków nawet 1200 zł, kiedy dostaniesz pieniądze?
Bon energetyczny 2025. Kiedy będzie można złożyć wniosek i kto dostanie dopłatę do prądu i ogrzewania? Rząd zapowiedział wprowadzenie bonu energetycznego, który ma wspierać gospodarstwa domowe o niższych dochodach w walce z rosnącymi rachunkami za prąd i ogrzewanie. Wysokość dopłaty ma sięgnąć nawet 1200 zł rocznie.
Świadczenie będzie przysługiwać osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Maksymalny próg to 2525 zł brutto na osobę w gospodarstwie domowym. Program kierowany jest przede wszystkim do seniorów, kobiet powyżej 60 roku życia i mężczyzn po ukończeniu 65 lat. Największe wsparcie przewidziano dla rodzin, które ogrzewają mieszkania lub domy paliwami kopalnymi, takimi jak węgiel czy olej opałowy.
Choć sama koncepcja wywołała spore zainteresowanie, program w pełnej formie nie zostanie uruchomiony w 2025 roku. Rząd zapowiada jego start dopiero w 2027 roku. W przyszłym roku obowiązywać będzie jedynie bon ciepłowniczy, czyli dopłata do ogrzewania systemowego. Wnioski o ten bon będzie można składać między 3 listopada a 15 grudnia 2025 roku.
Co to oznacza dla Ciebie
Jeśli spełniasz kryteria dochodowe i planujesz skorzystać z bonu energetycznego, musisz uzbroić się w cierpliwość. Pełne świadczenie nie ruszy jeszcze w 2025 roku, ale już wtedy pojawi się możliwość uzyskania bonu ciepłowniczego. Warto przygotować się wcześniej i sprawdzić dokumenty, aby nie przegapić krótkiego terminu składania wniosków. Dla wielu rodzin i seniorów może to być realna ulga w obliczu rosnących kosztów życia.
Źródło: forsal.pl/warszawawpigulce.pl
Ekspert ds. ekonomii i tematów społecznych. Kocha Warszawę i nowe technologie.