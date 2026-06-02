Boże Ciało 4 czerwca. Które sklepy będą otwarte, a które zamknięte? Sprawdź przed wyjściem z domu

2 czerwca 2026 17:10 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności | Brak komentarzy

W czwartek 4 czerwca wypada Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – święto ustawowo wolne od pracy w Polsce. Oznacza to, że większość dużych sklepów pozostanie zamknięta przez cały dzień. Zanim wyjdziesz po zakupy, sprawdź, które placówki działają, a które opuszczą metalowe rolety.

Które sklepy są zamknięte w Boże Ciało

Zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta (Dz.U. 2018 poz. 305 ze zm.) w dni ustawowo wolne od pracy handel jest zakazany w placówkach zatrudniających pracowników najemnych. Zamknięte będą wszystkie duże sieci: Biedronka, Lidl, Kaufland, Aldi, Netto, Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Żabka, Stokrotka oraz hipermarkety i galerie handlowe. Galerie jako obiekty są otwarte, ale poszczególne sklepy w środku mają zamknięte. W praktyce większość restauracji i kawiarni w galeriach działa normalnie.

Co będzie otwarte

Ustawa przewiduje szereg wyjątków. W Boże Ciało bez przeszkód działają stacje benzynowe – zarówno te przy autostradach, jak i miejskie (BP, Orlen, Shell, Circle K). Otwarte są też małe sklepy prowadzone przez właściciela osobiście, bez zatrudniania pracowników najemnych – typowe osiedlowe sklepy spożywcze. Działają apteki według harmonogramu dyżurów, piekarnie prowadzone przez właściciela, kwiaciarnie i sklepy na lotniskach, dworcach kolejowych i autobusowych. Restauracje, bary, kawiarnie i punkty gastronomiczne nie są objęte zakazem handlu – mogą działać normalnie.

W Warszawie apteki dyżurne w Boże Ciało działają całą dobę – wykaz dostępny jest na stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz w aplikacji „Gdzie po pomoc”.

Piątek 5 czerwca – uwaga na długi weekend

Piątek 5 czerwca to dzień roboczy – sklepy działają normalnie według swoich standardowych godzin. Wiele sieci wydłuża jednak godziny otwarcia w piątki po świętach ze względu na zwiększony ruch klientów uzupełniających zapasy. Warto to wykorzystać, jeśli w czwartek zabrakło czasu na zakupy.

Co to oznacza dla Ciebie? Zaplanuj zakupy wcześniej

Jeśli potrzebujesz podstawowych produktów spożywczych w czwartek, najlepszym wyjściem jest pobliska stacja benzynowa lub małe osiedlowe sklepy prowadzone przez właścicieli – tam zakupy są legalne. Brak mleka czy chleba możesz uzupełnić na stacji, ale za wyższe ceny niż w supermarkecie. Najrozsądniej zaplanować większe zakupy na środę 3 czerwca lub piątek 5 czerwca, gdy wszystkie sieci pracują normalnie.

