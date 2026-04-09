Brak tego dokumentu i rachunki zaczną drenować portfele Polaków
Część odbiorców energii w Polsce stoi przed ważnym terminem, który może bezpośrednio wpłynąć na wysokość rachunków za prąd. Brak złożenia odpowiedniego oświadczenia oznacza powrót do wyższych, rynkowych stawek. W praktyce może to przełożyć się na zauważalny wzrost kosztów w kolejnych miesiącach.
Wniosek o niższe ceny prądu trzeba złożyć na czas. Brak dokumentu oznacza wyższe rachunki
Część odbiorców energii w Polsce musi pamiętać o ważnym obowiązku, który bezpośrednio wpływa na wysokość rachunków za prąd. Brak złożenia odpowiedniego oświadczenia może oznaczać powrót do wyższych stawek i wyraźny wzrost kosztów.
Wprowadzony wcześniej mechanizm zamrożenia cen energii miał chronić wybrane grupy odbiorców przed skutkami rosnących cen na rynku. Dotyczył m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników. Aby utrzymać preferencyjne warunki, konieczne jest jednak złożenie odpowiedniego oświadczenia u sprzedawcy energii. Termin upływa z końcem czerwca 2026 roku. Brak tego dokumentu oznacza automatyczne rozliczanie według standardowych taryf, które są wyższe od cen objętych mechanizmem ochronnym.
W 2024 roku państwo wprowadziło limit cen energii na poziomie 693 zł za MWh dla wybranych odbiorców. Rozwiązanie miało złagodzić skutki wysokich cen energii i inflacji. System ten był jednak tymczasowy i wiązał się z dużymi kosztami dla budżetu. W związku z tym jego kontynuacja została uzależniona od spełnienia określonych warunków formalnych.
Sprzedawcy energii, tacy jak PGE, Tauron, Enea czy Energa, wymagają złożenia oświadczenia, które potwierdza uprawnienie do korzystania z niższych cen. Procedura jest stosunkowo prosta i możliwa do przeprowadzenia na kilka sposobów: online, mailowo, listownie lub w punktach obsługi klienta.
Co to oznacza dla czytelnika?
Dla przedsiębiorców i rolników oznacza to konieczność pilnowania terminu i dopełnienia formalności. Brak reakcji może skutkować wzrostem rachunków nawet o kilkadziesiąt procent. Wyższe ceny energii mogą bezpośrednio wpłynąć na koszty prowadzenia działalności oraz ceny usług i produktów. Warto sprawdzić swoją sytuację u dostawcy energii i upewnić się, czy wymagane dokumenty zostały złożone na czas.
Mechanizmy ochronne dla cen energii nadal obowiązują, ale wymagają aktywności ze strony odbiorców. Złożenie oświadczenia w terminie pozwala uniknąć wyższych rachunków. W przeciwnym razie rozliczenia wrócą do standardowych, wyższych stawek.
