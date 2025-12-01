Brakowało miliardów. Teraz NFZ dostaje kolejne pieniądze. Co to oznacza dla pacjentów?
Narodowy Fundusz Zdrowia dostał kolejny zastrzyk pieniędzy – ponad 1,3 mld zł trafi do oddziałów wojewódzkich i szpitali na spłatę nadwykonań oraz bieżące leczenie pacjentów. To środki ze sprzedaży obligacji skarbowych oraz dodatkowej dotacji Ministerstwa Zdrowia, które mają złagodzić narastające problemy z finansowaniem świadczeń w systemie ochrony zdrowia.
NFZ otrzymuje ponad 1,3 mld zł dodatkowych środków. Pieniądze trafią na nadwykonania i leczenie pacjentów
Narodowy Fundusz Zdrowia zasili dodatkowy strumień pieniędzy na ten rok. Jak poinformowała w poniedziałek Centrala NFZ, do planu finansowego na 2025 r. wpisano 1 mld 322 mln zł, które trafią do oddziałów wojewódzkich, a następnie do szpitali i placówek medycznych w całej Polsce. To odpowiedź na narastające problemy z rozliczeniami świadczeń oraz rosnące zadłużenie w systemie opieki zdrowotnej.
Z przekazanych informacji wynika, że 922 mln zł pochodzi ze sprzedaży obligacji skarbowych przeprowadzonej na zlecenie premiera Donalda Tuska, a 400 mln zł to zwiększona dotacja z Ministerstwa Zdrowia. Jak podkreśla NFZ, dodatkowa dotacja powiększyła tegoroczne środki budżetowe resortu przeznaczone dla Funduszu – do poziomu blisko 31,5 mld zł. Po zmianie w planie finansowym łączna kwota przewidziana na leczenie pacjentów przekroczyła 202 mld zł.
Paweł Florek, dyrektor Biura Komunikacji Społecznej i Promocji NFZ, wyjaśnia, że środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na spłatę tzw. nadwykonań, czyli świadczeń wykonanych ponad wartość kontraktu z Funduszem. Dotyczy to zwłaszcza świadczeń nielimitowanych, takich jak porody, zawały, udary czy ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Z pieniędzy pokryte zostaną również nadwykonania w programach lekowych i chemioterapii – obszarach, które od miesięcy sygnalizują rosnące braki finansowe.
NFZ informuje, że w większości województw rozliczono już nadwykonania za II kwartał 2025 r., a w części regionów trwają płatności za III kwartał. Dodatkowe środki mają przyspieszyć regulowanie zaległości wobec placówek, które od wielu tygodni zgłaszały narastającą presję finansową. Na początku listopada szpitale z różnych części kraju alarmowały, że z powodu opóźnień w rozliczeniach muszą przesuwać planowe przyjęcia i ograniczać programy lekowe.
Wsparcie dla NFZ nie kończy się na obecnej transzy. Na podpis prezydenta Karola Nawrockiego czeka nowelizacja ustawy o Funduszu Medycznym, która zakłada przekazanie do NFZ dodatkowych 3,56 mld zł jeszcze w tym roku. Pieniądze mają zostać przeznaczone na finansowanie świadczeń dla dzieci, w tym wysokospecjalistycznych.
W ostatnich tygodniach do Funduszu trafiła już inna duża kwota: 3,5 mld zł, przekazane pod koniec października na rzecz rozliczeń z placówkami medycznymi. Mimo tego pod koniec października źródła w NFZ informowały, że braki w tegorocznym budżecie mogą sięgać nawet 14 mld zł, choć Ministerstwo Zdrowia szacuje obecnie, że luka będzie niższa. Prognozy resortu na przyszły rok mówią o deficycie na poziomie 23 mld zł.
Dodatkowy zastrzyk środków ma tymczasowo ustabilizować sytuację, ale eksperci ostrzegają, że problemy systemu ochrony zdrowia mają charakter strukturalny i wymagają głębszych reform w sposobie finansowania świadczeń oraz wycen procedur medycznych.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.