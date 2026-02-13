Brakuje paliwa i leków, loty zagrożone. Pilne ostrzeżenie MSZ
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega Polaków przed podróżami na Kubę. Sytuacja na wyspie szybko się pogarsza – brakuje paliwa, żywności i leków, a problemy z infrastrukturą oraz lotami mogą utrudnić nie tylko pobyt, ale także powrót do kraju.
MSZ ostrzega Polaków przed podróżą na Kubę. Braki żywności, paliwa i ryzyko problemów z powrotem
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało pilne ostrzeżenie dla Polaków planujących podróż na Kubę. Sytuacja na wyspie gwałtownie się pogarsza – kraj zmaga się z głębokim kryzysem gospodarczym, niedoborami paliwa, przerwami w dostawach prądu oraz problemami z transportem. MSZ odradza wszelkie podróże, które nie są absolutnie konieczne, i apeluje o stałe monitorowanie komunikatów.
Ostrzeżenie dotyczy zarówno osób planujących wyjazd w najbliższym czasie, jak i tych, którzy już przebywają na miejscu. Resort zwraca uwagę, że trudności mogą dotknąć nie tylko codziennego funkcjonowania turystów, ale także ich powrotu do kraju.
MSZ odradza podróże. Ryzyko zakłóceń lotów i braków na miejscu
Według MSZ Kuba boryka się obecnie z poważnymi problemami infrastrukturalnymi. Największym wyzwaniem są niedobory paliwa, które prowadzą do wielogodzinnych przerw w dostawach energii elektrycznej. Skutkiem są utrudnienia w transporcie publicznym, ograniczona działalność hoteli i restauracji oraz problemy z łącznością i dostępem do internetu.
Coraz częściej zgłaszane są także braki podstawowych produktów – żywności i leków. W niektórych regionach dostęp do aptek i sklepów jest mocno ograniczony, co może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, zwłaszcza osób przewlekle chorych.
MSZ ostrzega również przed możliwością czasowego zawieszenia międzynarodowych połączeń lotniczych. W takiej sytuacji powrót do Polski może być znacznie opóźniony lub wymagać skomplikowanych przesiadek.
Kuba w głębokim kryzysie. Brak paliwa i paraliż transportu
Kuba od miesięcy zmaga się z jednym z najpoważniejszych kryzysów gospodarczych w ostatnich latach. Wstrzymanie dostaw ropy z Wenezueli oraz napięcia geopolityczne i sankcje międzynarodowe doprowadziły do drastycznego ograniczenia dostępności paliw.
Władze w Hawanie wprowadziły nadzwyczajne środki, w tym racjonowanie benzyny, skrócenie tygodnia pracy w administracji publicznej, rozszerzenie pracy zdalnej oraz zdalne nauczanie na uczelniach. W wielu miastach przerwy w dostawach prądu trwają nawet kilkanaście godzin dziennie.
Szczególnie trudna sytuacja panuje na lotniskach, m.in. w Hawanie i Varadero. Z powodu braku paliwa władze Kuby czasowo wstrzymały sprzedaż paliwa lotniczego, rezerwując dostępne zapasy wyłącznie dla lotnictwa wojskowego. To oznacza, że samoloty przylatujące na wyspę nie zawsze mogą zatankować przed lotem powrotnym.
Linie lotnicze reagują. Zmiany tras i loty ewakuacyjne
Część przewoźników już zmodyfikowała swoje rozkłady lotów. Niektóre linie zawiesiły regularne połączenia z Kubą, inne realizują loty z międzylądowaniami technicznymi w krajach regionu, takich jak Martynika czy Republika Dominikany, aby uzupełnić paliwo.
Pojawiły się również informacje o lotach ewakuacyjnych organizowanych przez niektóre państwa dla swoich obywateli. To dodatkowo potwierdza skalę problemów i niepewność co do stabilności transportu lotniczego z wyspy.
Dla turystów oznacza to realne ryzyko: problemy z przemieszczaniem się między miastami, ograniczone działanie klimatyzacji w hotelach, trudności z wypłatą gotówki oraz przerywane połączenia internetowe.
Zalecenia MSZ dla Polaków przebywających na Kubie
Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do wszystkich Polaków przebywających na Kubie o pilną rejestrację w systemie Odyseusz. System ten umożliwia szybki kontakt z polskimi placówkami dyplomatycznymi w sytuacjach kryzysowych, w tym w razie ewakuacji lub nagłych zmian w dostępności lotów.
MSZ zaleca również:
– regularne sprawdzanie komunikatów Ambasady RP,
– bieżący kontakt z liniami lotniczymi w sprawie statusu lotów,
– śledzenie informacji przekazywanych przez biura podróży,
– przygotowanie planu alternatywnego na wypadek odwołania rejsu powrotnego.
Warto zaznaczyć, że mimo ostrzeżeń MSZ część biur podróży nadal oferuje wyjazdy na Kubę, często w atrakcyjnych cenach. Organizatorzy przewidują loty czarterowe z międzylądowaniami poza wyspą, jednak eksperci podkreślają, że sytuacja pozostaje dynamiczna i obarczona dużym ryzykiem.
Co to oznacza dla podróżnych?
Obecny kryzys na Kubie ma charakter nie tylko gospodarczy, ale także geopolityczny. Uzależnienie od importu paliw, wieloletnie sankcje i napięcia międzynarodowe sprawiają, że sytuacja może się dalej pogarszać.
MSZ jasno sygnalizuje: podróż na Kubę w obecnych warunkach wiąże się z poważnym ryzykiem i może prowadzić do trudności zarówno podczas pobytu, jak i przy powrocie do kraju. W przypadku planów wyjazdowych zalecana jest daleko idąca ostrożność.
Artykuł został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz rzetelnych źródeł branżowych
Inne źródła: gov.pl
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.