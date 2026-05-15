Branża motoryzacyjna zwalnia! Tysiące osób mogą zostać bez pracy

Koncern ZF Friedrichshafen, będący jednym z największych producentów komponentów dla branży moto na świecie, planuje zlikwidować do 12 tysięcy miejsc pracy w Niemczech do 2028 roku. Pierwsze cięcia mają zostać przeprowadzone w najbliższych miesiącach i objąć zakłady w różnych regionach kraju.

Przyczyny redukcji etatów

Zarząd spółki argumentuje podjęte kroki koniecznością restrukturyzacji w obliczu przechodzenia na elektromobilność. Firma wskazuje na wysokie zadłużenie oraz spadek popytu na podzespoły do silników spalinowych. Przedstawiciele koncernu podkreślają, że produkcja napędów elektrycznych wymaga mniejszego nakładu pracy ludzkiej, co wymusza dostosowanie liczby pracowników do nowych standardów technologicznych.

Protesty związków zawodowych

Plany redukcji zatrudnienia spotkały się ze zdecydowanym sprzeciwem organizacji związkowych. W zakładach ZF Friedrichshafen zorganizowano akcje protestacyjne. Związkowcy domagają się gwarancji zatrudnienia oraz alternatywnych rozwiązań, które pozwoliłyby uniknąć masowych zwolnień. Przedstawiciele rady zakładowej obawiają się, że cięcia mogą doprowadzić do zamknięcia mniejszych oddziałów firmy.

Sytuacja w ZF Friedrichshafen jest elementem szerszego trendu w niemieckiej gospodarce. Podobne trudności zgłaszają inni dostawcy, tacy jak Continental czy Bosch, którzy również ogłosili plany oszczędnościowe obejmujące redukcję tysięcy etatów w swoich placówkach.

Wpływ na gospodarkę

Ekonomiści wskazują, że problemy dostawców części są sygnałem ostrzegawczym dla całego przemysłu w Niemczech. Sektor motoryzacyjny pozostaje fundamentem tamtejszej gospodarki, a masowe zwolnienia u kluczowych producentów mogą wpłynąć na poziom bezrobocia w uprzemysłowionych landach. Również nasza gospodarka w znacznym stopniu zwiazana jest z niemiecka branżą automotiv. Wiele polskich firm współpracuje z niemieckimi i każde zachwiania koniunktury bezpośrednio uderzy w miejsca pracy w polsce. Rząd federalny monitoruje sytuację w koncernie, jednak zarząd ZF podtrzymuje, że zmiany strukturalne są nieuniknione dla zachowania konkurencyjności firmy na rynku globalnym.