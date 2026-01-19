Brazylia wchodzi na rynek UE. Jaja mogą trafić do Europy szybciej niż zakładano
Brazylijscy producenci jaj przyspieszają wejście na rynek Unii Europejskiej dzięki nowym ułatwieniom regulacyjnym, które pozwalają eksportować bez indywidualnych audytów UE. Pierwsze oferty na 2026 rok są już kierowane do europejskich odbiorców, co może wpłynąć na konkurencję na rynku jaj.
Brazylijskie jaja coraz bliżej rynku UE. Nowa decyzja Komisji Europejskiej zmienia zasady
Brazylijscy producenci jaj intensyfikują działania na rynku Unii Europejskiej, korzystając z ułatwień wprowadzonych przez Komisję Europejską jeszcze przed wejściem w życie umowy handlowej UE–Mercosur. Kluczowe znaczenie ma decyzja z listopada 2025 roku, która umożliwiła stosowanie tzw. pre-listingu przy eksporcie jaj konsumpcyjnych do państw UE.
Co się zmieniło?
Nowe rozwiązanie pozwala stronie brazylijskiej samodzielnie zatwierdzać zakłady uprawnione do eksportu jaj na rynek unijny. Warunkiem jest spełnienie uzgodnionych z UE standardów sanitarnych i technicznych. Dzięki temu nie ma konieczności przeprowadzania indywidualnych audytów każdej firmy przez europejskie służby, co znacząco skraca procedury administracyjne.
W praktyce Brazylia zyskała większą autonomię w kwalifikowaniu eksporterów, co może przełożyć się na wzrost liczby firm oferujących jaja w skorupkach oraz produkty jajeczne odbiorcom w Europie.
Pierwsze zakłady już na unijnej liście
W grudniu 2025 roku na unijnej liście zakładów dopuszczonych do wysyłek znalazło się pięć podmiotów należących do największych producentów jaj w Brazylii. Obejmują one m.in. pakownie, zakłady przetwórcze oraz chłodnie, które spełniają wymagania niezbędne do realizacji eksportu na rynek UE.
Dla branży jest to sygnał, że nowe zasady nie mają wyłącznie charakteru formalnego, ale zaczynają realnie funkcjonować.
Oferty na 2026 rok już trafiają do Europy
Analitycy rynku drobiarskiego wskazują, że brazylijskie firmy nie zwlekają z wykorzystaniem nowych możliwości. Do potencjalnych odbiorców w Unii Europejskiej zaczęły już trafiać oferty importowe z propozycjami dostaw zaplanowanych na pierwszy kwartał 2026 roku.
Oznacza to, że brazylijskie jaja mogą pojawić się na unijnym rynku szybciej, niż zakładano jeszcze kilka miesięcy temu.
Co to oznacza dla rynku UE?
Decyzja Komisji Europejskiej może zwiększyć konkurencję na europejskim rynku jaj, szczególnie w segmencie dostaw hurtowych i przetwórstwa. Skala importu będzie jednak zależeć od wielu czynników, takich jak ceny, koszty transportu, popyt oraz tempo rozszerzania listy zakładów objętych pre-listingiem.
Eksperci podkreślają, że trudno dziś mówić o „zalaniu” rynku, jednak wzrost podaży z krajów trzecich może wywierać presję cenową na producentów z UE, zwłaszcza w okresach nadwyżek produkcji.
Podsumowanie
Ułatwienia proceduralne dla brazylijskich eksporterów jaj otwierają nowy rozdział w handlu między Brazylią a Unią Europejską. Choć formalnie nie obowiązuje jeszcze umowa UE–Mercosur, praktyczne decyzje regulacyjne już teraz zmieniają warunki konkurencji. Najbliższe miesiące pokażą, jak duża będzie skala importu i jakie skutki odczuje europejski rynek jaj.
Kucharz z dyplomem, pracował w wielu renomowanych restauracjach. W Warszawie w Pigułce odpowiada głównie za dział porad gastronomicznych.