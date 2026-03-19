Bruksela ogłasza nowe prawo? To może zmienić funkcjonowanie całej Unii

19 marca 2026 14:05 | Autor: Bartłomiej Radecki | Aktualności | Brak komentarzy

Komisja Europejska zapowiada nowe przepisy, które mają uprościć prowadzenie biznesu w całej Unii. Projekt „EU Inc.” zakłada m.in. możliwość założenia firmy w 48 godzin, pełną cyfryzację procedur i ograniczenie formalności. To propozycja, która może znacząco zmienić warunki działania przedsiębiorców w Europie.

Fot. Pixabay

„EU Inc.” – nowa propozycja Komisji Europejskiej. Firmy mają działać łatwiej w całej UE

Komisja Europejska zapowiada zmiany, które mogą znacząco wpłynąć na prowadzenie działalności gospodarczej w Unii. Przewodnicząca Ursula von der Leyen przedstawiła koncepcję „EU Inc.”, czyli nowego modelu prawnego dla firm działających na terenie wszystkich państw członkowskich.

Co się zmienia?

Projekt określany jako „28. reżim prawny” ma funkcjonować obok istniejących systemów krajowych. Jego głównym celem jest uproszczenie zakładania i prowadzenia firm w całej Unii Europejskiej.

Zgodnie z zapowiedziami przedsiębiorstwo będzie można założyć w ciągu 48 godzin, całkowicie online. Koszt ma wynosić poniżej 100 euro, a minimalny kapitał zakładowy nie będzie wymagany.

Nowe rozwiązanie ma ograniczyć bariery administracyjne, które obecnie utrudniają działalność transgraniczną.

Fakty i tło sprawy

Obecnie firmy działające w UE muszą dostosowywać się do 27 różnych systemów prawnych oraz wielu form działalności gospodarczej. Zdaniem Komisji Europejskiej stanowi to istotną przeszkodę dla rozwoju przedsiębiorstw i inwestycji.

Według zapowiedzi, nowe przepisy mają stworzyć jednolite ramy działania dla firm, niezależnie od kraju, w którym prowadzą działalność.

Jednym z kluczowych elementów ma być zasada „tylko raz”. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie przekazywał dane administracji tylko raz, a instytucje publiczne będą je między sobą udostępniać.

Pełna cyfryzacja działalności

Projekt zakłada również pełną cyfryzację procesów związanych z prowadzeniem firmy. Obejmie to:

  • rejestrację działalności
  • zarządzanie dokumentacją
  • organizację zgromadzeń wspólników

W tym celu ma powstać Europejski Portfel Biznesowy, który umożliwi obsługę spraw firmowych w całej UE z jednego miejsca.

Ochrona firm i pracowników

Nowe regulacje mają zawierać także mechanizmy zabezpieczające przedsiębiorstwa i ich pracowników. Chodzi m.in. o ochronę przed niepożądanymi przejęciami oraz uproszczone procedury upadłościowe.

Szczególny nacisk położono na wsparcie start-upów, dla których przewidziano szybsze i mniej skomplikowane procedury w sytuacjach kryzysowych.

Jednocześnie Komisja Europejska podkreśla, że nowe przepisy nie zmienią obowiązujących praw pracowniczych.

Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Jeśli propozycja wejdzie w życie, prowadzenie firmy w UE może stać się prostsze i bardziej przewidywalne. Jednolite zasady mają ułatwić rozwój działalności na rynkach zagranicznych oraz ograniczyć formalności. Dla przedsiębiorców oznacza to potencjalnie niższe koszty, szybsze procedury i łatwiejszy dostęp do całego rynku unijnego.

„EU Inc.” to próba stworzenia wspólnego modelu prowadzenia biznesu w Unii Europejskiej. Projekt ma uprościć przepisy, przyspieszyć procesy i zwiększyć konkurencyjność firm. Ostateczny kształt zmian oraz termin ich wprowadzenia będą zależały od dalszych prac legislacyjnych w UE.

Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2023 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗  Wydawca i właściciel: Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl