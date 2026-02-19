Bruksela ostrzega Polskę: Została nam dekada na ratunek
Luty 2026 roku przyniósł alarmujące wieści dla polskiej gospodarki. Najnowszy raport Komisji Europejskiej „Debt Sustainability Monitor” wskazuje, że tempo, w jakim zadłuża się nasz kraj, jest najwyższe od dziesięcioleci i budzi realny niepokój unijnych analityków. Jeśli obecny kurs nie zostanie skorygowany, w 2036 roku relacja długu do PKB może przekroczyć 100 procent, co stawia nas w jednym rzędzie z krajami południa Europy, które jeszcze niedawno walczyły z widmem bankructwa.
Ekonomiści wyliczają, że Polska pożycza obecnie średnio miliard złotych dziennie, by sfinansować rozbudowane programy socjalne oraz rekordowe wydatki na zbrojenia. Choć rząd uspokaja, że system finansowania jest stabilny, eksperci ostrzegają: koszt obsługi tego długu staje się potężnym ciężarem, który już teraz zjada ponad 2 procent krajowego PKB. Pytanie nie brzmi już „czy”, ale „kiedy” rynki finansowe powiedzą „sprawdzam”, co może oznaczać konieczność drastycznych cięć lub gwałtownego podniesienia podatków.
Bilion długu w dwa lata. Skala problemu poraża
Prognozy Brukseli oraz niezależnych ośrodków analitycznych kreślą wizję finansowego wyzwania, przed jakim Polska nie stała od czasu transformacji ustrojowej.
Trajektoria Grecka: Przewidywany poziom zadłużenia na poziomie 107% PKB w 2036 roku to wartości, które dekadę temu doprowadziły Grecję do głębokiego kryzysu.
Licznik długu pędzi: W latach 2025–2026 polskie zobowiązania urosną o blisko bilion złotych. Każdej doby budżet państwa powiększa debet o około 940 milionów złotych.
Kosztowna obsługa: Już w 2030 roku same odsetki od pożyczonych pieniędzy mogą kosztować Polskę 300 miliardów złotych rocznie, co zablokuje środki na inwestycje w edukację czy zdrowie.
Wiarygodność pod znakiem zapytania: Rentowność polskich obligacji (5,6%) jest ponad dwukrotnie wyższa niż niemieckich (2,2%), co pokazuje, że inwestorzy żądają wyższej premii za ryzyko pożyczania pieniędzy Warszawie.
Pakiet Ratunkowy „Budżetowy SOS”: Czy starczy odwagi na reformy?
W styczniu 2026 roku eksperci z Forum Obywatelskiego Rozwoju oraz Warsaw Enterprise Institute przedstawili listę niezbędnych zmian, które mogłyby uratować polskie finanse.
- Kryteria dochodowe w 800+: Program miałby przestać być powszechny, a wsparcie trafiałoby tylko do osób o realnie niskich dochodach.
- Podniesienie wieku emerytalnego: Propozycja zakłada zrównanie i podwyższenie wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn.
- Cięcia w programach socjalnych: Wygaszanie nieefektywnych transferów pieniężnych i centralizacja dodatków mieszkaniowych.
- Redukcja deficytu: Każdego roku deficyt budżetowy musiałby być zmniejszany o minimum 1% PKB.
